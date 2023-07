Les écouteurs Apple AirPods et Beats bénéficient d’une réduction de prix Prime Day aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne

Les vacances annuelles de shopping d’été sont là avec Amazon Prime Day 2023. Que vous recherchiez activement un nouveau gadget dans votre vie ou que vous parcouriez simplement la multitude de ventes en cours, nous avons ce qu’il vous faut.

Ce sont les meilleures offres Apple et Beats que nous avons trouvées aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne. Gardez à l’esprit que les remises varient selon la région.

Même s’ils ont été lancés en 2019, les Apple AirPods 2 sont désormais disponibles à un prix historiquement bas de 89,99 $ / 99 £ / 109 €. Ces écouteurs prennent en charge la plupart des fonctionnalités Apple auxquelles vous vous attendez, comme Siri mains libres grâce à la puce Apple H1. Ils sont légers et faciles à transporter et s’adaptent mieux aux oreilles de certaines personnes que les nouveaux écouteurs intra-auriculaires.

Si vous recherchez une nouvelle paire d’AirPods, les AirPods 3 sont également disponibles. Ceux-ci offrent des améliorations à tous les niveaux par rapport à leur prédécesseur, notamment un son raffiné, une batterie plus longue durée et des fonctionnalités plus intelligentes telles que l’audio spatial personnalisé et la résistance à la transpiration.

Les AirPods Pro 2 sont les meilleurs écouteurs sans fil d’Apple et sont dotés d’une suppression active du bruit, d’une transparence adaptative et d’un son spatial personnalisé grâce à la puce Apple H2. Nous avons trouvé peu ou pas d’inconvénients pour ces écouteurs dans notre examen et nous pensons toujours qu’il s’agit des meilleurs écouteurs sans fil pour les utilisateurs d’Apple.





En passant à la section Beats, nous avons les Beats Studio Buds qui sont à 89,99 $ / 107,83 £ / 134,39 €. Ces écouteurs légers offrent jusqu’à 8 heures d’écoute, une prise en charge audio spatiale et une suppression active du bruit. Faire partie de la famille Apple signifie que vous bénéficiez d’avantages supplémentaires pour les utilisateurs iOS, tels que l’appairage facile et Hey Siri, mais Buds Studio fonctionne également bien avec les téléphones Android prenant en charge Google Fast Pair et les commandes tactiles grâce à l’application Beats.

Si vous recherchez une paire d’écouteurs supra-auriculaires, Beats Solo3 Wireless est une bonne option de tous les jours. Ils offrent jusqu’à 40 heures de temps d’écoute et d’audio spatial et prennent en charge les appareils Apple et Android. La puce Apple W1 assure un couplage et une commutation sans effort entre les appareils Apple.

Les Beats Studio3 Wireless sont également réduits, apportant une conception supra-auriculaire avec suppression active du bruit, la même puce Apple W1 et la prise en charge de Spatial Audio. Ces écouteurs sont également compatibles avec les téléphones Android via l’application Beats et prennent en charge Google Fast Pair. L’avantage du Studio3 Wireless est que vous disposez également d’une prise jack 3,5 mm et que vous pouvez les connecter à vos appareils à l’ancienne.

Nous pouvons percevoir une commission sur les ventes éligibles.