Ambrane, la marque indienne d’accessoires mobiles, a lancé deux nouveaux écouteurs TWS – Ambrane NeoBuds 11 et Ambrane NeoBuds 22. Les deux appareils présentent des spécifications similaires; cependant, la principale différence entre les deux est la disponibilité de la prise en charge de l’annulation active du bruit (ANC) sur les Ambrane NeoBuds 11. Notamment, la capacité de la batterie sur les deux diffère légèrement. Les deux écouteurs sont assez différents en termes de conception, car les Ambrane NeoBuds 22 ressemblent aux Samsung Galaxy Buds tandis que les NeoBuds 11 sont livrés avec une longue tige de type Apple AirPods.

Notamment, Ambrane NeoBuds 11 et Ambrane NeoBuds 22 ont un prix de Rs 2499 malgré l’indisponibilité de l’ANC sur ce dernier. Les clients peuvent acheter les écouteurs via le site Web Ambrane India et en partenariat avec des canaux hors ligne et en ligne, à partir d’aujourd’hui. Les écouteurs Ambrane NeoBuds 22 TWS sont disponibles en finition blanche et noire, l’étui de chargement adoptant la même couleur.

En commençant par les Ambrane NeoBuds 22, les écouteurs TWS sont dotés d’un design bien ajusté pour garantir l’absence de mouvement, même pendant la course. Les écouteurs sont compatibles avec les appareils Android et iOS qui prennent en charge les commandes vocales avec Google Assistant et Apple Siri. Les NeoBuds 22 peuvent fonctionner dans une portée de 10 mètres et sont censés offrir jusqu’à 14 heures de lecture de musique (avec l’étui) sur une seule charge. On dit que chaque bourgeon offre quatre heures de lecture audio sur une seule charge, tandis que l’étui de chargement prend environ 1,5 heure pour se charger complètement. Les autres fonctionnalités incluent Bluetooth v5.0 pour la connectivité, le contrôle de bouton multifonctionnel qui vous permet de contrôler les appels et la musique, et le microphone intégré.

D’autre part, les fonctionnalités des écouteurs NeoBuds 11 TWS sont similaires à celles de leurs frères et sœurs; cependant, la spécification la plus notable ici inclut le support ANC. Les écouteurs sont censés fournir jusqu’à 12 heures d’autonomie (avec l’étui), tandis que chaque bouton peut durer jusqu’à quatre heures par charge. Le boîtier de charge contient une batterie de 300 mAh qui prend jusqu’à 1,5 heure pour se recharger. Les écouteurs offrent également une portée de transmission de 10 mètres similaire à celle des NeoBuds 11. Les autres fonctionnalités incluent Bluetooth v5.0, le support Android et iOS, le contrôle tactile pour répondre aux appels ou lire / mettre en pause la musique. Les utilisateurs peuvent également activer l’assistant vocal d’une simple pression du doigt.