Ambrane, la marque indienne d’accessoires mobiles, a lancé de nouveaux écouteurs sans fil, le tour de cou Ambrane Elite en Inde. Comme leur nom l’indique, les écouteurs ont un design de style tour de cou et offrent un son stéréo HD. Les caractéristiques notables des écouteurs Ambrane Elite Neckband incluent Bluetooth v5.0 pour la connectivité et une classification IPX4 pour la résistance à la poussière et à la transpiration. Le prix de l’appareil en Inde est fixé à 1299 Rs.

Actuellement, les écouteurs sont disponibles à l’achat via le site Web d’Ambrane et les principaux détaillants en ligne et hors ligne. Avec le tour de cou Elite, Ambrane a également lancé des écouteurs filaires EP2000. L’Ambrane EP2000 est livré avec des commandes en ligne qui incluent un microphone, et on dit en outre que l’appareil porte des embouts auriculaires extra doux pour une utilisation prolongée. Le prix du produit en Inde est fixé à Rs 499 et est disponible dans les magasins de détail.

En termes de spécifications, les écouteurs Ambrane Elite Neckband fonctionnent avec les appareils Android et iOS. La société affirme que l’appareil est livré avec des pilotes sonores dynamiques capables de capturer «les ondes audio les plus subtiles» pour une bonne expérience musicale. L’Ambrane Elite prend également en charge Apple Siri et l’assistant virtuel Google Assistant pour activer la commande vocale pour contrôler ou sauter de la musique. L’assistant vocal peut être activé d’un simple clic sur un bouton. De plus, les écouteurs contiennent une batterie de 135 mAh qui peut durer jusqu’à six heures sur une seule charge. Ambrane affirme que les écouteurs sont conçus de manière ergonomique et que l’ajustement intra-auriculaire assure un confort tout au long de la journée, ce qui les rend utiles pendant les entraînements intenses. Les embouts auriculaires sont livrés avec des aimants pour assurer une usure sans enchevêtrement autour du col. Le casque possède une télécommande en ligne à trois boutons et un microphone. La télécommande donne aux utilisateurs la possibilité de gérer les appels et la musique, sans avoir à accéder au smartphone.

Parlant du lancement, Ashok Rajpal, directeur d’Ambrane India, a déclaré que la société explorait des moyens d’élargir ses points de vente dans le pays. Nous avons déjà plus de 7 000 magasins de détail en Inde, d’ici la fin de 2021, nous visons à atteindre 1 000 magasins dans toute l’Inde », a-t-il déclaré. Pour le moment, Ambrane vend un hôte d’écouteurs sans fil sur son site Web. Il propose également un tas Écouteurs TWS à un prix abordable tels que Ambrane NanoBuds (Rs 1 299) et Ambrane VibeBeats (Rs 1 999).