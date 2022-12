Les écouteurs Air-Purifying Zone de Dyson sortiront en 2023

Les écouteurs Dyson Zone sont uniques en leur genre, offrant non seulement la capacité de fournir une expérience audio haut de gamme, mais aussi la capacité de purifier l’air autour de vous, vous permettant de respirer facilement dans un monde où la pollution de l’air augmente.

Le concept a été révélé pour la première fois plus tôt cette année, mais nous avons maintenant plus d’informations sur les prochains écouteurs hybrides, ainsi que notre premier aperçu de son prix et de sa date de sortie.

Alors que la conception réelle des écouteurs Zone et de la visière qui l’accompagne prendra un certain temps pour s’y habituer – elle a l’air un peu Bane-esque avec la visière attachée – les avantages des écouteurs Zone l’emportent de loin sur le faux pas de mode potentiel.

Les canettes fonctionnent en utilisant de minuscules moteurs intégrés dans chaque oreillette pour canaliser l’air de l’environnement et le purifier à l’aide d’un média électrostatique qui extrait les particules de poussière (et même les particules de Covid-19, selon Dyson) de l’air, ce qui le rend beaucoup plus propre.

Tom William Chapman / Dyson

Cet air purifié est ensuite acheminé vers votre bouche et votre nez sous la forme d’une “bulle d’air propre”, avec une finition en maille spéciale qui donne l’impression qu’il ressemble plus à une brise légère qu’à un flux d’air direct – dans mon expérience limitée avec les canettes jusqu’ici en tout cas.

Vous pouvez en savoir plus sur mes premières impressions de la zone Dyson séparément si vous êtes intéressé.

Ce ne sont pas seulement une paire d’écouteurs de base avec une technologie de purification de l’air ; Dyson a passé un parcelle de temps et d’argent à apprendre sur le marché de l’audio pour offrir une expérience audio haut de gamme qui est à la hauteur de certaines des meilleures canettes du marché en 2022, une véritable réussite étant donné qu’il s’agit du tout premier produit audio de l’entreprise.

Le concept de Dyson Zone semble simple, mais c’est tout sauf cela ; Les ingénieurs de Dyson ont passé plus de six ans à développer le concept, avec une énorme quantité de recherche et de développement dans la conception des moteurs et du boîtier associé – c’est un peu difficile d’empêcher les moteurs à quelques centimètres de vos oreilles d’être audibles, après tout .

Dyson

En fait, Dyson a confirmé aujourd’hui qu’il y a un retard initial par rapport à la fenêtre de sortie initiale “Automne 2022” annoncée par la société en mars.

Le calendrier mis à jour a permis à Dyson d’apporter davantage de modifications à la conception et aux performances des canettes, dont la sortie est désormais prévue dans le courant de janvier 2023 en Chinesuivi d’une libération dans le États-Unis, Royaume-Uni et Asie du Sud-Est en mars 2023 – une année entière après la révélation.

La société a également, pour la première fois, confirmé les prix des canettes à venir. Bien qu’ils ne soient pas aussi importants que certaines estimations, les écouteurs Dyson Zone commenceront à un non négligeable 749 £ et viendra en trois options de couleur ; Satin Silver/Ultra Blue, Ultra Blue/Prussian Blue et Prussian Blue/Bright Copper, ce dernier ensemble étant disponible exclusivement auprès de Dyson Direct. Le prix américain n’a pas encore été confirmé.

En fait, vous pouvez enregistrer votre intérêt pour les écouteurs Dyson Zone avant leur sortie l’année prochaine chez Dyson dès maintenant si vous êtes intéressé.

Tom William Chapman / Dyson

Le RRP de 749 £ rend les écouteurs Zone confortablement plus chers que les écouteurs grand public les plus haut de gamme du marché, avec le Sony WH-1000XM5 à 379 £ à la moitié du prix et même les AirPods Max à 549 £ d’Apple à 200 £ de moins, mais la combinaison unique de la technologie de purification de l’air intégrée et des performances audio haut de gamme signifie que ce sera toujours une option tentante pour certains.

La société a également confirmé d’autres détails sur les canettes à venir, notamment l’utilisation de Bluetooth 5.0, une autonomie de 50 heures (sans la technologie de purification de l’air) et un temps de charge de trois heures.

Bien que la durée de vie de la batterie ne soit pas à renifler, il convient de noter que Dyson affirme que le temps d’utilisation tombe à environ 4 heures lors de l’utilisation des écouteurs et de la technologie de purification ensemble.

Êtes-vous enthousiasmé par la première incursion de Dyson dans le monde des purificateurs d’air audio et portables ? Faites-le nous savoir sur Twitter.