Les Écossais se préparent à une AUTRE vague de chaleur alors que les températures montent près de 30 ° C

Les SCOTS se préparent à plus de soleil et à des températures glorieuses la semaine prochaine, alors que les prévisions prévoient des années vingt.

Le mois dernier, les températures ont atteint 35,1 ° C dans les Borders, marquant la journée la plus chaude d’Écosse en 19 ans.

Les températures pourraient atteindre un sommet glorieux la semaine prochaine alors que les prévisions prévoient près de 30 ° C Crédit : Alamy

Pour ceux qui ont aimé profiter du soleil étouffant sur la plage ou dans leur jardin ces derniers mois, il y a plus à venir.

Le Met Office a prévu que les températures grimperaient à 20 degrés la semaine prochaine, vendredi devant atteindre 26 ° C à Glasgow.

Certaines parties du sud de l’Angleterre, quant à elles, devraient atteindre le milieu des 30°C d’ici la fin de la semaine.

Mais malgré les récentes flambées de température, les prévisionnistes disent qu’ils ne s’attendent pas à ce que les records récents soient battus.

Le prévisionniste en chef du Met Office, Steve Willington, a déclaré: «Nous pourrions voir des parties du Royaume-Uni entrer dans des conditions de canicule si les températures supérieures à la moyenne durent trois jours ou plus.

“Mais ces valeurs sont susceptibles d’être bien inférieures aux températures record que nous avons vues à la mi-juillet.”

Rebekah Sherwin, météorologue en chef adjointe au Met Office, a déclaré: «Le modèle météorologique qui amène la vague de chaleur de la semaine prochaine est différent de celui responsable des températures record du mois dernier qui ont déjà vu de l’air chaud provenant du sud de l’Europe s’ajouter au nôtre. chaleur du pays.

« Cette fois, c’est beaucoup moins probable ; au lieu de cela, les températures augmenteront régulièrement dans la zone persistante de haute pression.

«Il y a une certaine incertitude quant aux températures de la semaine prochaine, bien qu’au début du mois d’août, le soleil au Royaume-Uni n’ait pas le potentiel de chauffage de la mi-juillet car le soleil est plus bas dans le ciel et les heures de lumière du jour sont légèrement plus courtes.

“Ces deux facteurs suggèrent qu’il est très peu probable que nous voyions des températures culminer bien au-dessus des 30 degrés. Cependant, il s’agirait toujours d’une période de temps chaud.”

Bien qu’il soit trop tôt pour dire combien de temps durera la vague de chaleur, il y a des indications d’un retour à des conditions plus changeantes à partir de la mi-août environ.