Les écorces d’orange pourraient avoir des bienfaits surprenants pour la santé de votre cœur : ScienceAlert

L’écorce amère d’une orange est là pour protéger le fruit, et elle pourrait aussi protéger notre propre intérieur, si seulement nous arrêtions de jeter les écorces.

Il a été découvert que le zeste des oranges contient un nouveau composé bioactif appelé féruloylputrescine (FP)qui pourrait être bénéfique pour la santé cardiaque lorsqu’il est consommé.

Sa découverte dans les écorces d’orange a enthousiasmé les scientifiques de l’Université de Floride et du Département américain de l’Agriculture.

Lors d’expériences, lorsque des souris ont été nourries avec un extrait nutritif d’écorce d’orange, riche en FP, pendant six semaines consécutives, les chercheurs ont remarqué une réduction des biomarqueurs sanguins liés à l’inflammation et aux maladies cardiovasculaires. Même en suivant un régime riche en graisses pendant cette période, les animaux nourris avec une dose quotidienne de FP ont pris moins de graisse que le groupe témoin.

La FP est un métabolite qui a été trouvé à l’origine dans le feuilles et jus de pamplemousse. Bien qu’il apparaisse également dans certaines oranges, il ne semble pas être présent dans les citrons verts, les citrons, les mandarines ou les mandarines.

Le complexe a reçu un beaucoup d’intérêt ces dernières années pour son antioxydant et anti-inflammatoire potentiel, mais il y a encore beaucoup de choses que les experts ignorent à ce sujet.

« Il s’agit d’une nouvelle découverte qui met en évidence le potentiel jusqu’alors non reconnu de la féruloylputrescine pour la santé dans la réduction du risque de maladie cardiovasculaire », dit Yu Wang, spécialiste de l’alimentation, de l’Université de Floride.

Les oranges sont l’un des fruits les plus populaires au monde, principalement consommées pour leur jus, dont l’écorce amère est généralement jetée. Chaque année, 32 millions de tonnes d’écorces d’orange se perdent, même si la peau est parfaitement comestible et pourrait être bonne pour nous. WQuand des morceaux d’oranges sont donnés aux poulets, ça semble être bénéfique pour la santé aux animaux.

En Floride, environ la moitié des écorces d’orange de l’État sont données au bétail. Mais il y a peut-être une raison d’en garder pour nous.

Comparée à la partie juteuse, la peau d’une orange contient une concentration impressionnante de vitamines, d’antioxydants et limonène – un produit chimique qui pourrait avoir des propriétés anti-inflammatoires et anticancéreuses. Déterminer quels composés bioactifs sont les plus importants pour la santé humaine, et pourquoi, sera essentiel si les scientifiques veulent produire l’extrait le plus sain possible.

La PF ne doit pas être négligée. Lorsque ce métabolite est consommé, il semble empêcher certaines bactéries spécifiques de l’intestin de cracher un sous-produit appelé triméthylamine (TMA) tout en décomposant la nourriture.

La TMA est produite par des bactéries intestinales qui sont souvent impliquées dans la digestion de la viande ou dans les régimes riches en graisses et faibles en protéines. Lorsque ce composé pénètre dans la circulation sanguine via l’intestin, il va au foie et est métabolisé en N-oxyde de triméthylamine (TMAO).

TMAO est lié à un risque accru d’accumulation de plaque artérielle, de maladie cardiaque, d’accident vasculaire cérébral, d’obésité et de diabète de type 2.

Le FP contenu dans les écorces d’orange pourrait aider à contrer ce risque.

Lors d’expériences menées en Floride, lorsque des souris ont été nourries avec un extrait d’écorce d’orange contenant du FP, leurs niveaux de TMA et de TMAO ont été réduits, même si les bactéries qui produisaient habituellement ces métabolites continuaient à les grignoter.

Il n’est pas clair si les mêmes avantages s’étendent aux humains, mais l’USDA souhaite le savoir.

Le travail de Wang et de ses collègues a été rendu possible par une subvention de 500 000 $ US du ministère gouvernemental pour déterminer si l’extrait d’écorce d’orange peut améliorer la santé de nos intestins et de notre cœur.

Les écorces d’orange ne sont pas l’aliment le plus facile à incorporer dans un repas, mais si les scientifiques parviennent à concevoir un produit consommable à partir de la peau, il pourrait devenir un aliment de base populaire et bénéfique pour la santé.

Plusieurs entreprises sont déjà se précipiter pour faire juste ça. Et récemmenteffectivement, les chercheurs trouvé qu’avec juste un peu de travail, la peau d’une banane peut être transformée en une collation savoureuse et nutritive, remplie à ras bord d’antioxydants et de vitamines. C’est la même chose pour peau de mangue.

Les écorces d’orange ne sont que la dernière croûte à prendre.

L’étude a été publiée dans le Journal de chimie agricole et alimentaire.