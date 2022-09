Les économistes sont divisés sur le risque d’une récession américaine

L’économie américaine ne montre-t-elle aucun signe de récession ou se précipite-t-elle inévitablement vers une récession ? Est-ce en fait déjà dans un? Plus d’un mois après que le pays a enregistré deux trimestres successifs de contraction économique, cela dépend encore à qui vous demandez. Steve Hanke, professeur d’économie appliquée à l’Université Johns Hopkins, estime que les États-Unis se dirigent vers un “whopper” d’une récession en 2023. Alors que Stephen Roach de l’Université de Yale convient qu’il faudra un “miracle” pour que les États-Unis évitent une prochaine récession. année – mais ce ne sera pas aussi grave que le ralentissement du début des années 1980. Pourtant, l’économiste lauréat du prix Nobel Richard Thaler dit qu’il ne voit “rien qui ressemble à une récession” aux États-Unis en ce moment, soulignant le faible taux de chômage récent, les postes vacants élevés et le fait que l’économie est en croissance – mais pas aussi rapide comme prix. Et les acteurs du marché sont également divisés. Liz Ann Sonders, stratège en chef des investissements chez Charles Schwab, affirme qu’une récession est plus probable qu’un atterrissage en douceur pour l’économie américaine en ce moment, bien qu’il puisse s’agir d’une récession rotationnelle qui frappe l’économie dans les poches. Alors que Steen Jakobsen, directeur des investissements chez Saxo Bank, a été clair dans une récente interview avec CNBC : les États-Unis ne se dirigent pas vers une récession en termes nominaux, même si c’est en termes réels.

Les enquêtes récentes reflètent la scission. Un sondage Reuters auprès d’économistes fin août a estimé la probabilité d’une récession américaine d’ici un an à 45% (la plupart affirmant qu’une récession serait courte et peu profonde), et une enquête Bloomberg a estimé la probabilité d’un ralentissement à 47,5%.

Signaux mixtes

Alors pourquoi cet écart ? Cela dépend de ce sur quoi vous vous concentrez : le produit intérieur brut (PIB) ou le marché du travail. PIB américain reculé de 0,9 % en glissement annuel au deuxième trimestre et de 1,6 % au premier, répondant à la définition traditionnelle d’une récession. Le ralentissement de la croissance a été entraîné par un certain nombre de facteurs, notamment la baisse des stocks, l’investissement et les dépenses publiques. Le revenu personnel et les taux d’épargne corrigés de l’inflation ont également diminué. Cependant, aux États-Unis, une récession est officiellement déclarée par le National Bureau of Economic Research, qui ne se prononcera probablement pas sur la période en question avant un certain temps. Ce qui rend cette période différente de toutes les autres périodes de six mois de PIB négatif depuis 1947, c’est la force continue du marché du travail. Les données étroitement surveillées sur la masse salariale non agricole pour août, publiées vendredi, ont montré que la masse salariale non agricole a augmenté de 315 000 – une solide augmentation, mais le gain mensuel le plus faible depuis avril 2021. Il s’est ajouté à d’autres publications récentes qui ont montré un ralentissement de la croissance de la masse salariale privée, mais un taux de nouvelles créations d’emplois beaucoup plus élevé que prévu.

William Foster, responsable principal du crédit chez Moody’s, a déclaré que l’emploi par rapport au PIB continuait d’être le grand débat parmi les commentateurs économiques, dans un contexte où la Réserve fédérale américaine passe rapidement d’une politique monétaire accommodante – où elle ajoute à la masse monétaire pour stimuler l’économie — à une politique restrictive, impliquant des hausses de taux d’intérêt afin de lutter contre l’inflation, qui a atteint 8,5 % en juillet. “Nous sortons d’une période extraordinaire qui n’a jamais été vue auparavant dans l’histoire”, a déclaré Foster à CNBC par téléphone. Lors de sa prise de décision, le National Bureau of Economic Research examine le revenu réel des ménages, les dépenses réelles, la production industrielle, le marché du travail et le chômage – et ces variables ne donnent pas de signaux clairs de récession, a déclaré Foster. “Le marché de l’emploi a encore du mal à embaucher, notamment dans le secteur des services”, a-t-il déclaré.

Indicateurs plus larges

Foster a également noté que les ménages dépensaient encore relativement fortement, bien qu’à un taux de croissance plus lent, permis par la période d’accumulation de l’épargne des ménages pendant la pandémie. Cependant, lors du récent Forum Ambrosetti en Italie, l’économiste Joseph Stiglitz a déclaré à CNBC qu’il était préoccupé par la baisse des salaires réels des travailleurs malgré le marché du travail tendu. En plus de ne pas être d’accord sur les indicateurs sur lesquels se concentrer, les commentateurs sont également divisés sur ce que certains secteurs montrent. L’investisseur Peter Boockvar affirme que les dernières données sur le logement et la fabrication montrent pourquoi les États-Unis ne pourront pas éviter une récession, l’indice du marché du logement de la National Association of Home Builders / Wells Fargo tombant en territoire négatif en août. Mais selon Jakobsen de Saxo Bank : “Nous avons toujours des augmentations à deux chiffres sur le marché locatif. Cela ne va pas créer de récession.” « Simplement, les gens ont assez d’argent au bilan pour acheter un appartement et le louer et gagner 20 à 30 %. [a recession] n’arrivera pas.”

Temps volatils

Il y a aussi des raisons plus larges au niveau actuel du débat, a déclaré Alexander Nutzenadel, professeur d’histoire sociale et économique à l’Université Humboldt de Berlin. “Nous vivons dans une période de chocs multiples – du Covid 19 aux prix de l’énergie en passant par la démondialisation politique – qui rendent les prévisions extrêmement difficiles”, a-t-il déclaré à CNBC par e-mail. Cela signifie que la performance économique d’un pays hautement développé comme les États-Unis dépend fortement de facteurs externes.