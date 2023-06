Les économistes rejettent la pression des conservateurs pour supprimer les droits de succession

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Les appels des hauts conservateurs à abolir l’impôt sur les successions (IHT) ont été accueillis avec scepticisme par des économistes et des fiscalistes de haut niveau.

Plus de 50 députés conservateurs, dont l’ancien chancelier Nadhim Zahawi, ont exhorté le Premier ministre Rishi Sunak et le chancelier Jeremy Hunt à supprimer la taxe, selon le Le télégraphe du jour.

Mais Paul Johnson, directeur de l’Institut indépendant d’études fiscales, a déclaré que la taxe devrait plutôt être révisée, car elle a tendance à être plus facile à éviter pour les très riches disposant d’une richesse étendue que pour ceux qui n’ont qu’un seul actif.

Il a tweeté: «Plutôt que de supprimer l’IHT, nous devons de toute urgence le réformer. C’est vraiment injuste.

« Les très riches paient en moyenne la moitié ou moins de celui payé par les moyennement riches. Si vous ne partez que de la maison familiale, il est difficile de l’éviter. Si vous avez des millions, c’est absurdement facile à éviter.

L’impôt sur les successions est payé lorsque la succession d’une personne vaut plus de 325 000 £ à son décès et qu’elle ne laisse pas tout ce qui dépasse le seuil à son conjoint, à son partenaire civil, à une association caritative ou à un club de sport amateur communautaire.

Le Trésor a déclaré que le prélèvement de 40%, appliqué à la partie de la succession au-dessus du seuil, lève plus de 7 milliards de livres sterling par an pour aider à financer les services publics.





L’impôt sur les successions s’applique à un petit nombre de personnes fortunées. La plupart d’entre nous ne verraient aucun avantage à le supprimer Fondation de la nouvelle économie

Dan Neidle, le fondateur du groupe de réflexion Tax Policy Associates, a noté que l’abolir signifierait perdre ces recettes fiscales « au profit des 4 % les plus riches ».

Il a déclaré sur Twitter que la plupart des gens pensent que le taux de 40%, l’un des plus élevés au monde, est « injuste », mais que les très riches ne « paient qu’environ 20%, grâce à des exemptions trop généreuses ».

« La réponse évidente : supprimer/limiter les exonérations et utiliser les revenus générés pour réduire le taux. 25 %, voire 20 %.

« Faites-en un impôt équitable, appliqué à un taux équitable à la classe moyenne supérieure, et à ce même taux aux très riches. »

Le groupe de réflexion de la New Economics Foundation a tweeté : « L’impôt sur les successions s’applique à un petit nombre de personnes fortunées. La plupart d’entre nous ne verraient aucun avantage à le supprimer.

« Pour donner à nos enfants les meilleures chances à l’avenir, nous avons besoin que ce gouvernement se concentre sur la réparation de nos écoles et hôpitaux en ruine – et non sur l’octroi d’un allégement fiscal aux riches. »

M. Zahawi, l’ancien homme d’affaires multimillionnaire qui a été limogé de la présidence du Parti conservateur à la suite d’une controverse sur ses propres affaires fiscales, mène la charge des conservateurs appelant à l’abolition de la taxe.

Il a décrit la taxe comme un « spectre qui nous hante aux côtés de la mort » et a déclaré qu’il était « moralement répréhensible » de prendre les biens de quelqu’un à sa mort.

Le télégraphe a rapporté que le groupe de croissance conservateur de 55 députés, formé par des alliés de la brève ancienne première ministre Liz Truss, publiera un article sur la question dans le cadre d’une campagne ce mois-ci pour convaincre le Trésor d’abolir les droits de succession lorsqu’il présentera la déclaration d’automne Plus tard cette année.