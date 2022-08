Les économistes prévoient une récession, comment se préparer ?

La prochaine fois que la Banque du Canada (BdC) augmentera les taux d’intérêt à la date prévue du 7 septembre 2022, cela pourrait potentiellement déclencher une récession.

L’inflation brûlante a été l’histoire de 2022, et la BoC est coincée entre le marteau et l’enclume – essayant de contrôler l’inflation en augmentant les taux d’intérêt, ce qui court alors le risque élevé d’un ralentissement économique.

Même s’il est possible que nous n’entrions pas en récession et que la Banque du Canada espère toujours un atterrissage en douceur, il est préférable d’être préparé.

QU’EST-CE QU’UNE RÉCESSION ?

Lorsque de nombreuses personnes pensent à une récession, elles peuvent se rappeler la crise financière mondiale qui s’est produite en 2008 et le chaos qui a suivi. Cependant, les récessions ne sont pas toujours aussi dramatiques et peuvent varier en gravité.

Il existe de nombreuses définitions différentes de ce qu’est une récession, mais une simple est donnée par le National Bureau of Economic Research (NBER):

Une récession implique une baisse importante de l’activité économique qui s’étend à l’ensemble de l’économie et dure plus de quelques mois. Elle peut affecter plusieurs aspects de l’économie, tels que le PIB réel, le revenu, la production industrielle, l’emploi, les ventes au détail et la production industrielle.

Le PIB est un indicateur important de l’orientation potentielle de l’économie. Les statistiques actuelles montrent que le PIB du Canada est sur le point de stagner et a très peu bougé récemment (0 % de croissance entre avril 2022 et mai 2022).

COMMENT VOUS POUVEZ VOUS PRÉPARER À UNE RÉCESSION

Les récessions ne sont pas seulement mauvaises pour les entreprises ; ils sont mauvais pour tout le monde. Pendant une récession, il est courant de voir la hausse des coûts associée à des suppressions d’emplois, des réductions de salaire, des baisses des marchés boursiers et une sécurité du revenu réduite.

C’est une bonne idée de commencer à se préparer dès maintenant à une récession afin de ne pas être pris au dépourvu. Voici quelques conseils pratiques que vous pouvez utiliser pour vous assurer que vous êtes prêt pour le ralentissement imminent du marché.



1. Évaluez vos investissements actuels

La principale question que vous devriez essayer de comprendre lorsque vous examinez vos investissements est la suivante : « À quel niveau de risque suis-je exposé ? » En fonction de l’endroit où se trouvent vos actifs, essayez d’avoir une vue d’ensemble de ce que vous avez et de ce que pourraient être vos pertes potentielles. Vous devrez peut-être consulter vos états financiers autogérés, communiquer avec votre conseiller financier ou évaluer votre régime de retraite au travail.

Cela aura beaucoup de variation entre les différentes personnes. Par exemple, si vous avez investi à 100 % dans des actions canadiennes, envisagez les pires scénarios, comme lors de la crise financière de 2008, lorsque l’indice TSX a chuté de 35 %.

La question suivante que vous devriez vous poser est : « Suis-je prêt à accepter ce risque ? Si la réponse à cette question est non, cela signifie que votre tolérance au risque ne correspond potentiellement pas correctement à vos investissements et que vous pourriez envisager de l’ajuster. Certaines stratégies de réduction des risques investissent davantage dans des titres à revenu fixe, des liquidités ou des actions dans des secteurs plus stables (comme les services publics).

Si vous ne savez pas quelle est votre tolérance au risque actuelle, envisagez de répondre à un questionnaire destiné aux investisseurs.



2. Réduisez vos dépenses mensuelles

Lorsqu’une récession frappe, la première chose que font les entreprises est de réduire leurs frais généraux. Ils peuvent réduire le financement des départements, suspendre les augmentations de salaire et éviter un entretien inutile.

Pensez à faire la même chose à la maison.

Tout d’abord, asseyez-vous et regardez votre budget mensuel. Il est utile d’avoir une vue complète de toutes les dépenses de votre famille, y compris le loyer, l’hypothèque, les services publics, l’épicerie, le carburant et les loisirs.

Il y a de fortes chances que vous trouviez des domaines dans lesquels vous pouvez réduire vos dépenses. Évaluez les trois grandes dépenses de votre budget : logement, transport et nourriture. Voyez s’il existe un moyen de réduire l’un de ces domaines.

En période de récession, la probabilité de perdre son emploi est plus élevée. Si vous êtes propriétaire d’une entreprise, vous constaterez peut-être que moins de clients renouvellent leur contrat ou que moins d’acheteurs achètent vos produits. Cela peut resserrer vos finances personnelles et rendre les factures difficiles à payer.

Pendant ces périodes, il est essentiel de disposer d’un fonds d’urgence. J’espère que vous n’aurez pas à l’utiliser. Si le pire se produit, au moins vous l’aurez là pour vous aider à vous en sortir indemne.



3. Exploitez vos compétences les plus précieuses

Pendant une récession, il est important de continuer à fournir de la valeur. Si vous êtes un employé, essayez de perfectionner vos compétences et de devenir le meilleur dans ce que vous faites, de sorte que vous soyez le moins susceptible d’être licencié s’il y a des séries de licenciements. Si vous dirigez une petite entreprise, concentrez-vous sur le fait d’être le meilleur de votre secteur et offrez un service exceptionnel à vos clients.

Lorsque l’argent se fait rare, les particuliers et les entreprises continueront d’investir dans les personnes et les produits qui leur apportent de la valeur.



DERNIÈRES PENSÉES

Il n’y a aucun moyen de prédire exactement combien de temps durera une récession, mais nous pouvons regarder l’histoire pour nous donner une idée approximative. Le Canada n’a connu que cinq récessions depuis 1970, et elles ont généralement duré de trois à neuf mois. Malheureusement, nous ne pouvons pas faire grand-chose pour empêcher une récession. En nous préparant à l’avance, nous pouvons limiter la capacité d’une récession à nous nuire financièrement.

Si vous êtes intelligent avec votre argent, augmentez votre valeur, économisez là où vous le pouvez et éliminez les dépenses inutiles, vous serez en mesure de survivre et peut-être même de prospérer pendant une récession.



Christopher Liew est titulaire de la charte CFA et ancien conseiller financier. Il rédige des conseils sur les finances personnelles pour des milliers de lecteurs canadiens quotidiens sur son site Web Wealth Awesome.



Avez-vous une question, un conseil ou une idée d’article sur les finances personnelles ? Veuillez nous envoyer un courriel à dotcom@bellmedia.ca.