Les économistes prédisent une récession mais les entreprises embauchent toujours

Si vous avez cherché un emploi dernièrement, vous pourriez être un peu confus par l’économie.

Les économistes prévoient de plus en plus une récession l’année prochaine grâce à une variété de signaux économiques, notamment une baisse du produit intérieur brut, un marché boursier en baisse et un refroidissement des dépenses de consommation. Et la Réserve fédérale a délibérément augmenté les taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation, une mesure conçue pour ralentir encore plus la demande des consommateurs. De plus, il y a eu une série de licenciements très médiatisés et de gels d’embauche dans certaines des entreprises les plus précieuses du pays.

Mais le marché du travail – généralement un indicateur majeur d’une récession – reste incroyablement solide, selon des données nationales. Il y a 11,3 millions d’offres d’emploi, ce qui représente près de deux emplois pour chaque personne à la recherche d’un emploi.

En mai, 4,3 millions de personnes ont quitté leur emploi. Ce nombre est proche du record établi à la fin de l’année dernière, selon les données du Bureau of Labor Statistics qui remontent à plus de 20 ans. Ce n’est pas le comportement auquel on s’attendrait en période de récession, lorsque les entreprises gèlent généralement les embauches et réduisent leurs effectifs, tandis que les travailleurs restent sur place. Les employeurs ont également fait de leur mieux pour conserver leurs travailleurs existants, en augmentant les salaires, en ajoutant des avantages et en maintenant les licenciements à des niveaux historiquement bas. Si une récession approche, c’est une très étrange récession dans laquelle l’emploi ne semble pas être affecté.

Naturellement, si vous envisagez de rejoindre la Grande Démission, tous ces signaux mitigés pourraient vous faire réfléchir. Nous avons interrogé un certain nombre d’experts et d’économistes de l’industrie du recrutement sur ce qui se passait afin que vous puissiez essayer de prendre une décision éclairée sur ce qui vous attend et votre carrière.

Y a-t-il vraiment une récession à venir ?

Qui sait!

Actuellement, les économistes prédisent la probabilité d’une récession l’année prochaine à environ un sur trois. Le comité d’économistes qui déclare officiellement une récession, le National Bureau of Economic Research (NBER), ne l’a pas fait, mais ils ne le font souvent pas tant qu’une récession n’est pas bien entamée. Ils définissent une récession comme “une baisse significative de l’activité économique qui se propage dans l’ensemble de l’économie et qui dure plus de quelques mois”.

Beaucoup considèrent que deux trimestres consécutifs de produit intérieur brut négatif sont un signe de récession. Jusqu’à présent, le PIB a diminué au premier trimestre de 2022, mais les estimations du deuxième trimestre ne sont publiées que plus tard ce mois-ci – et même si ces chiffres semblent mauvais, cela ne signifie pas nécessairement qu’il y a une récession.

Comme l’a écrit Madeleine Ngo de Vox plus tôt ce mois-ci,

Mais même si le prochain rapport sur le PIB ce mois-ci montre une baisse au deuxième trimestre, de nombreux économistes pourraient ne pas considérer cela comme une récession car le marché du travail reste solide. Et bien que la plupart des récessions identifiées par le NBER répondent à ce critère, certaines ne le font pas : en 2001, par exemple, le PIB a diminué au premier trimestre, a augmenté au trimestre suivant, puis a de nouveau diminué au troisième trimestre.

Peut-être plus important encore, un ralentissement rapide de l’embauche ne s’est pas encore matérialisé, jetant de sérieux doutes quant à savoir si une récession est vraiment à venir. Ces dernières années ont également été très étranges, avec une pandémie mondiale, une récession brutale mais rapide en 2020, puis une reprise rapide.

“Il n’y a pas de récession dans l’embauche”, a déclaré Marc Cenedella, PDG du service de rédaction de CV Leet Resumes, à Recode.

“Les économistes disent:” Tous nos instruments nous disent qu’une récession fantôme effrayante approche, mais personne dans l’économie réelle ne peut encore le voir “”, a-t-il déclaré. “Nous avons eu un événement unique dans un siècle, et cela va gâcher vos instruments.”

D’accord, mais s’il y a une menace de récession, pourquoi y a-t-il tant d’offres d’emploi ?

Les offres d’emploi restent élevées en partie parce que les entreprises ont eu du mal à conserver un effectif complet au milieu de la grande démission. Au cours de la dernière année, il a été très difficile d’embaucher et de conserver des employés, quels que soient les secteurs, les groupes d’âge et les grades. Les employeurs ne veulent pas non plus répéter ce qui s’est passé au début de la pandémie : licencier des masses de travailleurs pour lutter pour les réembaucher peu de temps après.

“Il y a une tendance à ne pas vouloir trop corriger, surtout compte tenu des défis que les organisations ont rencontrés en matière d’embauche au cours de la dernière année seulement”, a déclaré Lexi Clarke, responsable du personnel de la société de données sur la rémunération Payscale. “C’est le moment d’être proactif et de réfléchir à l’impact à long terme des décisions liées aux talents.”

Des problèmes structurels comme une main-d’œuvre vieillissante et partant à la retraite, des services de garde d’enfants instables et coûteux et un faible taux de natalité signifient qu’il y a moins de personnes sur le marché du travail, ce qui ne peut pas être corrigé rapidement. Il y a également eu un changement culturel qui a maintenu les niveaux de démissions au-delà de ce que l’on attend de la pénurie de travailleurs, alors que les gens recherchent des choses moins tangibles dans leur travail, comme l’équilibre travail-vie personnelle et le sens.

Pendant ce temps, même si la croissance des dépenses de consommation a ralenti en raison de l’inflation, elle reste élevée, en partie grâce à la demande et à l’épargne refoulées. Cela signifie que les entreprises voient toujours une demande pour leurs produits – une demande qu’elles ne peuvent pas satisfaire sans suffisamment d’employés. Ces pénuries de main-d’œuvre, en plus des problèmes de chaîne d’approvisionnement et des pénuries de matériaux, signifient que de nombreuses entreprises n’ont jamais été en mesure de répondre aux demandes existantes.

“Ils produisent des biens là où il existe une demande connue de biens, et fournissent des services là où il existe une demande connue de services”, selon Jim McCoy, vice-président senior de la société de recrutement ManpowerGroup. “L’embauche est beaucoup moins spéculative.”

Puis-je utiliser le manque à gagner pour obtenir plus d’argent ou de meilleurs avantages ?

Non seulement les employeurs continuent d’embaucher, mais ils offrent également des salaires plus élevés, des primes de signature et de rétention, ainsi que des avantages.

Les clients de ManpowerGroup, qui comprennent des entreprises du Fortune 500, proposent des services tels que le remboursement des frais de scolarité, le travail à distance, des subventions pour l’essence et des semaines de travail de quatre jours. McCoy a déclaré que ces avantages ne se limitent pas à une seule industrie et incluent tout, des soins de santé à l’hôtellerie, et de la technologie au commerce de détail. “Le coût d’opportunité de ne pas pourvoir ces postes est si élevé qu’ils sont prêts à mettre plus d’argent sur la table pour les candidats”, a-t-il déclaré.

La récente enquête sur les avantages sociaux des employés de la Society for Human Resource Management a révélé que, cette année, les employeurs ont déclaré que chaque type d’avantage – prestations de santé, épargne-retraite, congés, flexibilité – est plus important à offrir aujourd’hui qu’avant la pandémie de Covid-19. “La forte prévalence de ces avantages, même après le retour des entreprises à des conditions plus normales après le déploiement du vaccin COVID-19, indique que ces offres d’avantages pourraient probablement devenir des installations permanentes disponibles à l’avenir”, indique le rapport.

Le moment est plus que jamais propice pour essayer d’obtenir un meilleur salaire et des avantages sociaux auprès de votre employeur actuel – ou d’un nouveau.

Alors, est-ce que je peux quitter mon emploi maintenant ?

Cela dépend de votre secteur d’activité, de vos qualifications, de vos économies et de votre tolérance à l’incertitude. Mais généralement, ce n’est pas un mauvais moment pour chercher quelque chose de nouveau.

Il existe de nombreux postes vacants et des entreprises prêtes à embaucher, et les sondages suggèrent que la situation le restera, du moins à court terme.

La moitié des employeurs américains prévoient d’augmenter l’emploi au troisième trimestre tandis que seulement 12 % s’attendent à une diminution de leurs effectifs, selon une enquête de ManpowerGroup. C’est un avantage d’embauche encore plus fort que l’an dernier. Groupe de réflexion axé sur les entreprises Le Conference Board a constaté que bien qu’une majorité de dirigeants d’entreprises prédisent une récession d’ici la fin de 2023, ils affirment également qu’attirer et retenir les talents fait partie de leurs principales stratégies de croissance à long terme.

Les licenciements très médiatisés, les gels d’embauche et les ralentissements d’embauche dans les entreprises technologiques – Coinbase, Meta, Netflix et Tesla sont quelques-uns des principaux confrontés à ces revers – ne sont pas nécessairement une raison de s’inquiéter car ils ne représentent qu’une infime fraction d’emplois dans l’économie, même s’ils font la une des journaux.

“Il existe une dichotomie sur le marché du travail entre les emplois technologiques à forte croissance et à haut risque … par rapport à la plupart des emplois dans l’économie, ces autres entreprises et petites entreprises et organisations à but non lucratif”, a déclaré Sean R. Gallagher, directeur exécutif de Centre pour l’avenir de l’enseignement supérieur et de la stratégie des talents de la Northeastern University. “Il y a des secteurs qui ne font que continuer à croître et qui vont structurellement avoir besoin de plus de travailleurs.”

Quand revient-on à la normale ?

Qu’est-ce qui est encore normal ?

Une grande partie de ce qui a semblé si étrange dans la situation actuelle n’est pas tant que l’économie s’effondre, car elle ne croît pas aussi vite qu’elle l’était.

“Pour beaucoup de gens, ce ralentissement ou ce retour à la normale peut sembler plus douloureux que ne le suggèrent les données, simplement parce que nous avions atteint cette vitesse vertigineuse de croissance économique en 2021”, a déclaré Luke Pardue, économiste à la paie, aux RH et profite à la société de logiciels Gusto.

L’apaisement des craintes d’une récession dépendra en grande partie de la capacité de la Fed à négocier un soi-disant atterrissage en douceur : augmenter suffisamment les taux d’intérêt pour affaiblir la demande et contrer l’inflation, mais pas au point que les entreprises doivent licencier des travailleurs. Le problème viendra si la demande est tellement faible que les entreprises ne vendent plus assez pour pouvoir continuer à employer des personnes.

Jusqu’à présent, cela ne se produit pas tout à fait.