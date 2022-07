Les économistes prédisent que l’inflation a encore augmenté en juin au milieu de «l’effet de réouverture» – Kelowna Capital News

Les économistes prédisent une lecture encore plus élevée de l’inflation pour juin alors que les prix de l’énergie et des aliments ont augmenté et que l’économie a rouvert davantage.

L’indice des prix à la consommation au Canada a atteint un sommet de près de 40 ans de 7,7 % en mai. Maintenant, les économistes prévoient que ce nombre a atteint au moins huit pour cent le mois dernier.

Statistique Canada publiera mercredi les données sur l’inflation de juin, une semaine après que la Banque du Canada a relevé son taux directeur d’un point de pourcentage.

Les prix ont grimpé en flèche dans le monde entier pour tout, de la nourriture aux meubles en passant par l’essence, à mesure que les restrictions pandémiques se sont assouplies. Les prix de l’énergie ont monté en flèche de 35 % d’une année sur l’autre, tandis que les prix des aliments ont augmenté d’environ 10 %.

Et d’autres augmentations sont en cours, plusieurs fournisseurs de produits alimentaires avertissant les détaillants en alimentation de s’attendre à de nouvelles hausses de prix.

Derek Holt, chef de l’économie des marchés financiers à la Banque Scotia, prévoit que l’inflation a atteint 8,9 % en juin en raison d’un « effet de réouverture ».

“Les restrictions découlant de la pandémie sont tombées encore plus loin en juin et cela a déclenché toute une vague d’activités – plus de gens qui dînent, plus de gens qui volent, plus de gens qui sortent sur un bateau”, a déclaré Holt.

Un rapport de RBC publié vendredi indique que l’accélération des prix en juin devrait être le résultat de prix encore plus élevés des aliments et de l’énergie.

“Les prix du pétrole ont encore augmenté de 4,8% par rapport à mai et les prix des aliments à la consommation ont augmenté en partie en raison de la hausse des prix des matières premières et des graves perturbations de la chaîne d’approvisionnement”, indique le rapport.

Pour les Canadiens dont les salaires continuent d’être à la traîne de l’inflation, la hausse des prix aggrave leur situation financière.

En juin, le salaire horaire moyen était supérieur de 5,2 % à celui d’il y a un an.

La Banque du Canada a déclaré que les pressions mondiales sont en grande partie responsables de la montée en flèche de l’inflation, l’invasion russe de l’Ukraine et les problèmes de chaîne d’approvisionnement exerçant une pression sur les prix de l’énergie et des aliments.

Aux États-Unis, l’inflation a atteint un nouveau sommet depuis plusieurs décennies en juin, atteignant 9,1 %.

Sur le plan intérieur, la banque centrale a déclaré que l’économie était en “surchauffe”, les entreprises ayant du mal à trouver des travailleurs et la demande pour leurs produits restant forte. Le taux de chômage a atteint un creux record de 4,9 % en juin.

Un autre facteur qui menace de maintenir l’inflation à un niveau élevé est la hausse des attentes d’inflation chez les consommateurs et les entreprises, comme en témoignent les sondages menés par la Banque du Canada.

Le taux d’intérêt étant son seul outil contre l’inflation, la banque centrale espère pouvoir ralentir la demande intérieure et gérer les anticipations d’inflation avec sa hausse de taux surdimensionnée.

Dans son plus récent rapport sur la politique monétaire, la Banque du Canada a insisté sur ce point.

“La banque se prémunit contre le risque qu’une forte inflation s’enracine, car si c’est le cas, le rétablissement de la stabilité des prix nécessitera des taux d’intérêt encore plus élevés, ce qui affaiblira l’économie.”

“Le rétablissement de la stabilité des prix – une inflation faible, stable et prévisible – est primordial”, a déclaré le gouverneur de la banque Tiff Macklem lors d’une conférence de presse après l’annonce des taux.

Cependant, Holt a déclaré que l’impact de la plus récente augmentation des taux de la Banque du Canada mettra du temps à se manifester.

“C’est une expérience qui va prendre plus de six mois pour se dérouler”, a-t-il déclaré.

La Banque du Canada prévoit que l’inflation atteindra 8 % au cours des prochains mois avant de commencer à baisser à 4,6 % l’an prochain.

L’économiste principale de la CIBC, Karyne Charbonneau, a déclaré que les prévisions de la Banque du Canada concernant la baisse de l’inflation au cours de la prochaine année dépendaient en grande partie de facteurs mondiaux, qui échappent au contrôle de la banque centrale.

“Ce sont les mêmes facteurs qui expliquent la majorité des erreurs de prévision d’inflation de la banque au cours de la dernière année, ce qui suggère qu’elles sont aussi les plus difficiles à prévoir”, a écrit Charbonneau dans une note.

Et bien qu’il y ait des signes de ralentissement sur le marché canadien de l’habitation, ce qui réduirait l’inflation globale, les coûts de logement ne représentent qu’une partie relativement faible de la baisse prévue de l’inflation au cours de la prochaine année.

En juin, les prix nationaux moyens des logements ont diminué de 1,8 % d’une année à l’autre.

Sans l’apaisement des pressions mondiales, Charbonneau a déclaré qu’une action plus agressive de la Banque du Canada sera nécessaire.

“Si nous n’obtenons pas un peu d’aide de nos amis à l’étranger et une bonne dose de chance, nous aurons besoin d’une récession pour faire baisser l’inflation.”

Nojoud Al Mallees, La Presse Canadienne

