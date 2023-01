Les économistes de la Banque des règlements internationaux (BRI) ont recommandé trois programmes que les contrôleurs du monde entier pourraient adopter afin de faire face aux pièges posés par les crypto-monnaies. « Les autorités peuvent désormais envisager une variété d’approches politiques et en même temps travailler à améliorer le système financier dans l’intérêt public », ont-ils conseillé.

Les économistes du BIS échangent des politiques de cryptographie

La Banque des règlements internationaux (BRI) a publié la semaine dernière un bulletin intitulé « Remédier aux pièges de la cryptographie présentant les options. ”

Rédigé par les économistes de la BRI Matteo Aquilina, Jon Frost et Andreas Schrimpf, le rapport examine les pièges associés aux crypto-monnaies et les options colorées disponibles pour les contrôleurs et les banques centrales pour résoudre ces pièges.

Les auteurs ont esquissé « trois lignes d’action implicites. « La première consiste à « interdire les conditionnements crypto spécifiques. “Une autre option consiste à” isoler la crypto du trafic (finance traditionnelle) et de la frugalité réelle. » Le troisième est de « réguler le secteur d’une manière qui s’apparente au commerce. “Pourtant, le rapport précise que les trois options ne s’excluent pas mutuellement et pourraient être” largement combinées pour atténuer les pièges expirant du conditionnement cryptographique. ”

Tout en notant que les demandes de cryptographie “ont enduré une série remarquable de coups de tonnerre et d’effondrements, entraînant fréquemment des pertes importantes pour les investisseurs”, les économistes de la BRI ont conclu que “ces échecs n’ont jusqu’à présent pas révélé le système fiscal traditionnel ou la véritable frugalité”. ” néanmoins, ils ont conseillé

Rien ne garantit qu’ils ne le feront pas à l’avenir, car defi (finance décentralisée) et tradfi deviennent plus intégrés.

« Les autorités peuvent désormais envisager une variété d’approches politiques et en même temps travailler pour améliorer le système financier dans l’intérêt public », conclut le rapport de la BRI.

