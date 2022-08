Les économistes divisés sur le pronostic de l’économie russe

Le président russe Vladimir Poutine rencontre le chef du Service fédéral de surveillance financière (Rosfinmonitoring) Yury Chikhanchin au Kremlin à Moscou, en Russie, le 27 juin 2022. Mikhaïl Metzel | Kremlin | Spoutnik | via Reuters

L’économie russe s’est contractée au deuxième trimestre – les trois premiers mois complets depuis l’invasion de l’Ukraine par le pays – et les économistes sont divisés sur la question de savoir si elle peut continuer à résister à l’assaut des sanctions internationales à long terme. L’économie russe s’est contractée de 4 % en glissement annuel au deuxième trimestre, bien que ce soit moins marqué que les 5 % attendus par les analystes. La Banque centrale de Russie s’attend à ce que le ralentissement s’aggrave au cours des prochains trimestres, atteignant son point le plus bas au premier semestre 2023. Cela survient alors que Moscou s’efforce de recalibrer son économie face à un barrage de sanctions imposées par les puissances occidentales en réponse à la guerre, qui ont perturbé le commerce et pratiquement ostracisé la Russie du système financier mondial. “Il y a eu des signes de stabilisation dans de nombreux secteurs au cours des deux derniers mois, mais nous ne nous attendons pas à ce que le ralentissement touche son plus bas avant le deuxième trimestre 2023 et pensons que l’économie stagnera au mieux par la suite”, a déclaré Liam Peach, économiste principal des marchés émergents chez Économie du capital. L’impact immédiat des sanctions a été atténué par une action rapide de la CBR pour déployer des mesures de contrôle des capitaux et relever fortement les taux d’intérêt. Les mesures ont stabilisé les marchés intérieurs et ont même vu le rouble devenir l’une des devises les plus performantes au monde jusqu’à présent cette année. Par la suite, des mesures de relance budgétaire et des baisses substantielles des taux d’intérêt ont également pris effet, atténuant l’impact à court terme des sanctions. À la fin du mois dernier, la banque centrale a choqué avec une réduction de 150 points de base du taux directeur russe, le portant à 8 % et marquant la cinquième baisse consécutive depuis qu’elle a lancé une hausse d’urgence de 9,5 % à 20 % fin février. “Le ralentissement aurait pu être beaucoup plus profond, mais la banque centrale a pris des mesures immédiates pour empêcher qu’une crise financière ne s’installe. Il semble également que la résilience du secteur énergétique russe ait amorti l’impact des sanctions occidentales”, a ajouté Peach.

Cependant, de nombreux économistes considèrent que les dommages à long terme pour l’économie russe sont beaucoup plus graves, car une fuite des entreprises et des talents comprime progressivement l’activité économique, ainsi qu’un manque d’accès aux technologies critiques. Pendant ce temps, les sanctions ont durement touché certains secteurs de l’économie, la production manufacturière chutant de 4 % en glissement trimestriel et la production dans les secteurs dépendant des importations chutant de plus de 10 %. La demande des consommateurs s’est également fortement affaiblie; les ventes au détail ont chuté de 11 % en glissement trimestriel après le brutal choc inflationniste de mars, tandis que la confiance des consommateurs s’est effondrée et que les conditions monétaires se sont resserrées. “Le troisième trimestre sera probablement un autre trimestre faible, bien qu’une contraction plus faible qu’au deuxième trimestre. Les baisses des ventes au détail et de la fabrication se sont atténuées, l’inflation s’est atténuée et les conditions monétaires se sont assouplies”, a déclaré Peach. “Même ainsi, l’économie est toujours confrontée à de graves vents contraires, notamment un accès limité à la technologie occidentale et une interdiction imminente de fournir une assurance pour le transport de pétrole russe, qui, selon nous, entraînera une chute de la production de 10% l’année prochaine.” Capital Economics ne s’attend pas à ce que le PIB russe atteigne son creux avant un an environ. Pataugeant, pas noyé Le 24 août marquera six mois depuis que des sanctions mondiales ont été imposées pour la première fois à la Russie en réponse à son invasion de l’Ukraine le 20 février. Il y a maintenant plus de 11 000 sanctions internationales sur le pays. Bien que de nombreux économistes se concentrent sur les menaces structurelles à long terme pour l’économie russe – que le gouvernement et la banque centrale s’efforcent de contrer – l’effondrement plus immédiat prédit par certains ne s’est pas concrétisé. “Malgré l’assaut des sanctions et les prédictions de nombreux observateurs, l’économie russe n’a pas implosé et, bien que confrontée à une contraction de 5 à 6% cette année, n’est pas en danger d’effondrement ni susceptible de connaître une quelconque forme de crise économique ou financière. crise », a déclaré Chris Weafer, PDG de Macro-Advisory, basé à Moscou. “Il est cependant confronté à 5 à 7 trimestres de faible déclin à un chiffre et à une longue liste de défis qui, s’ils ne sont pas traités efficacement, maintiendront la croissance proche de la stagnation pendant de nombreuses années.” Dans une note de recherche vendredi, Weafer a suggéré que l’économie russe « patauge, ne se noie pas ». Macro-Advisory estime que l’État russe représente plus de 60 % du PIB, tandis que les petites et moyennes entreprises représentent moins de 25 %. Ce déséquilibre restreint la croissance en temps normal mais isole également l’économie en temps de crise, a-t-il ajouté. “Le gouvernement, les entreprises et les gens sont habitués aux crises économiques (c’est la cinquième depuis 1991), et les structures de soutien, pour les employeurs et dans les sphères sociales, sont bien développées”, a déclaré Weafer. Pendant ce temps, la confiance des entreprises, après avoir fortement chuté en mars et avril, est revenue aux moyennes à long terme pour la fabrication et les services.