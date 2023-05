Les économistes craignent que le conflit croissant avec la Chine ne rende le Canada et le monde plus pauvres

La politique intérieure canadienne a contribué à amplifier le différend le plus récent entre Pékin et Ottawa en une expulsion complète de diplomates.

Alors que certains experts qui suivent les relations entre la Chine et le Canada minimisent la dispute – l’un d’entre eux l’a qualifiée de « plutôt triviale » – c’est une fissure de plus qui contribue à une rupture à long terme beaucoup plus dangereuse.

Appelée « fragmentation mondiale », la question a été soulevée lors d’une récente réunion du Fonds monétaire international à Washington, DC. Le différend canadien actuel pourrait représenter une nouvelle fracture du monde en blocs commerciaux concurrents qui non seulement nous rendront tous plus pauvres, mais entraveront des pourparlers cruciaux. sur les menaces mondiales partagées, notamment le changement climatique et l’intelligence artificielle.

L’impact économique de la diplomatie

Les détracteurs de la gestion par le gouvernement canadien des menaces contre la famille du député conservateur Michael Chong à Hong Kong ne considéreraient pas la question comme anodine.

Après avoir été pressée par le chef conservateur Pierre Poilievre, la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly a cité « l’ingérence de la Chine dans nos affaires intérieures » en déclarant le diplomate chinois Zhao Wei persona non grata. Comme prévu, en réponse, la Chine a expulsé une diplomate canadienne, Jennifer Lynn Lalonde.

Bien que beaucoup moins important que les différends précédents avec Pékin qui, dans le passé, ont conduit à l’emprisonnement à long terme de Canadiens innocents et ont peut-être contribué à des sanctions commerciales persistantes, la dernière prise de bec entre le Canada et la Chine n’est qu’un signe d’hostilité entre l’économie de marché mondiale démocraties et ce qui semble être un bloc alternatif émergent.

Le porte-parole conservateur en matière d’affaires étrangères, Michael Chong, a pressé le gouvernement d’agir après que ses proches ont été menacés par la Chine, ce qui a entraîné des expulsions réciproques par le Canada et la Chine. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Cette semaine encore, la Chine a promis des représailles contre les sanctions européennes contre les entreprises chinoises accusées d’avoir aidé la Russie dans la guerre en Ukraine. Cette semaine également, le gouvernement américain a annoncé qu’il avait arrêté Litang Liang, un citoyen américain accusé d’avoir signalé à la Chine ses amis et ses ennemis aux États-Unis.

« Même si nous avons besoin de plus de coopération internationale sur plusieurs fronts, nous sommes confrontés au spectre d’une nouvelle guerre froide qui pourrait voir le monde se fragmenter en blocs économiques rivaux », a averti la patronne du FMI, Kristalina Georgieva, plus tôt cette année. « Ce serait une erreur de politique collective qui rendrait tout le monde plus pauvre et moins en sécurité. »

Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a soulevé la question lors d’un témoignage devant le comité sénatorial permanent des banques, du commerce et de l’économie le mois dernier après des discussions à Washington.

« Coût pour la croissance mondiale »

« La réalité est que nous avons tous énormément bénéficié d’un système mondial de commerce et d’investissement de plus en plus intégré et si cela va en sens inverse, cela aura certainement un coût pour la croissance mondiale », a déclaré Macklem aux sénateurs.

En tant qu’économie commerciale ouverte, a déclaré Danielle Goldfarb, vice-présidente des affaires mondiales, de l’économie et des politiques publiques de la société de recherche RIWI basée à Toronto, une baisse du commerce mondial pourrait frapper durement le Canada.

« Du point de vue du Canada, en tant que petite économie ouverte et démocratie, nous avons toujours eu un intérêt pour cet ordre international multilatéral fondé sur des règles, essentiellement, et c’est en quelque sorte un impératif pour nous », a déclaré Goldfarb lors d’une conversation téléphonique cette semaine.

ÉCOUTEZ | Le commerce avec l’ennemi et l’évolution des relations commerciales entre le Canada et la Chine: Coût de la vie9:00Le commerce avec l’ennemi et l’évolution des relations commerciales entre le Canada et la Chine Les relations sino-canadiennes sont gelées, mais le commerce entre les deux pays est plus chaud que jamais. Après tout, qu’est-ce qu’une petite prise d’otage entre amis ? Paul Haavardsrud décompose notre relation commerciale actuelle et demande s’il est possible de boycotter la deuxième plus grande économie du monde.

Goldfarb, qui est également membre de la Fondation Asie-Pacifique de Vancouver, a déclaré que jusqu’à il y a quelques années, la politique canadienne sur la Chine, à la fois par les libéraux au pouvoir actuels et par les conservateurs avant eux, supposait que l’accueil du géant en pleine croissance dans les réseaux mondiaux rendrait renforcement du commerce fondé sur des règles.

« Mais nous voyons quelque chose de différent maintenant », a déclaré Goldfarb.

Comme l’a souligné la vice-première ministre Chrystia Freeland dans un discours à Washington l’année dernière, l’échec des autocraties comme la Russie et la Chine à suivre ce que les pays occidentaux considéraient comme des règles commerciales libres et équitables signifie que les démocraties doivent repenser leurs stratégies.

Le danger du « découplage »

« Vous ne pouvez pas simplement vous désengager de la deuxième plus grande économie du monde », a-t-elle déclaré, soulignant que la Chine commençait déjà à élaborer une politique dans le domaine important de l’intelligence artificielle générative que d’autres, dont le leader canadien de l’IA Geoffrey Hinton, disent exiger. coopération mondiale.

Le Canada et ses alliés savent qu’il est essentiel de garder la porte ouverte sur les « biens publics mondiaux », y compris la politique d’IA, le changement climatique et la prévention des conflits nucléaires, a déclaré l’économiste Dane Rowlands de la Patterson School of International Affairs de l’Université Carleton à Ottawa. Mais il a ajouté que les relations avec la Chine n’avaient jamais été aussi mauvaises.

REGARDER | Le Canada se prépare à des représailles suite à l’expulsion d’un diplomate chinois : Le Canada se prépare à des représailles après l’expulsion d’un diplomate chinois La Chine a expulsé Jennifer Lynn Lalonde, une diplomate canadienne à Shanghai, quelques heures seulement après que le Canada a nommé le diplomate chinois Zhao Wei persona non grata pour des allégations selon lesquelles il aurait tenté d’intimider la famille d’un député conservateur. Des sources gouvernementales affirment que la Chine pourrait prendre de nouvelles mesures de représailles impliquant le commerce ou la sécurité.

« Je pense que c’est au plus bas en ce moment, c’est au plus bas », a déclaré Rowlands. « Je pense que les combats diplomatiques accompagnent en quelque sorte le mauvais sang plus général qui semble exister entre différents groupes de pays dans le monde. »

Au cœur du conflit croissant se trouve l’influence croissante de la Chine en tant que puissance économique et militaire qui déstabilise inévitablement le statu quo en défiant la domination des États-Unis et de ses alliés.

« Ce n’est pas que les États-Unis aient considérablement diminué en termes de part de l’économie mondiale », a déclaré Rowlands. Mais le bloc américain n’est plus en mesure de dicter les affaires mondiales, a-t-il ajouté.

Sentir leur pouvoir grandissant

« Quand ils établissent une politique … ils n’auraient pas vraiment à se soucier de l’adhésion d’autres pays à l’idée », a-t-il déclaré à propos des États-Unis. Mais dans leur réaction aux sanctions contre la Russie, il a déclaré que la Chine et l’Inde avaient montré qu’elles peut maintenant contrecarrer la politique américaine et européenne. C’est relativement nouveau et une source de friction.

Goldfarb, Rowlands et bien d’autres ont déclaré que le but ultime du Canada doit être d’utiliser toute son influence pour empêcher le conflit entre la Chine et les États-Unis de dégénérer en guerre.

Mais comme l’a décrit Mme Georgieva du FMI, des perturbations autres que la guerre pourraient avoir de graves répercussions sur l’économie mondiale.

C’est une position que Rowlands accepte même s’il y a peu de preuves d’un impact économique immédiat, mais il pense que les intérêts du FMI peuvent être différents de ceux du Canada.

« Le point de vue du FMI est que la mondialisation est formidable », a déclaré Rowlands. « Nous devrions simplement laisser les industries aller là où elles vont être plus efficaces. »

Répondre à ce que certains considèrent comme de l’intimidation chinoise dans l’affaire Chong pourrait être un moyen de faire reculer le front diplomatique.

Mais Rowlands a déclaré qu’à mesure que les problèmes de sécurité grandissent et que la Chine menace de bloquer des biens essentiels tels que les minéraux de terres rares, ce qu’elle a fait, il devient impératif pour le Canada et ses alliés de devenir plus autosuffisants, même si cela nous rend un peu plus pauvres en le court terme.

« Je pense que c’est un argument juste de faire valoir qu’en important des marchandises d’outre-mer et en les laissant faire toute la production, nous perdons certains avantages sur le plan économique, ainsi que, comme je l’ai mentionné, sur le plan stratégique en termes de sécurité. »