Les économies réalisées en débranchant le réfrigérateur ne valent pas une intoxication alimentaire – autorités sanitaires britanniques

L’Agence britannique de sécurité sanitaire avertit que la diarrhée et les vomissements sont un prix trop élevé à payer pour économiser de l’électricité

Éteindre le réfrigérateur pour économiser sur les factures d’électricité “crée le risque d’infection dans les aliments“, a averti mercredi la UK Health Security Agency aux Britanniques soucieux de leur budget alors que les factures d’énergie montaient en flèche. Il en résulte une intoxication alimentaire, avec des crampes d’estomac soudaines, de la diarrhée et des vomissements qui peuvent potentiellement mettre la vie en danger chez les personnes âgées ou infirmes.

La menace d’intoxication alimentaire d’origine humaine s’ajoute à la déjà formidable “triple menace” que le secrétaire à la Santé Steve Barclay voit se profiler à l’horizon: la flambée du coût de la vie, une nouvelle vague de cas de Covid-19 et le retour de la grippe, qui a complètement disparu l’année dernière en raison de l’utilisation de désinfectant pour les mains et de masques, selon Public Santé Angleterre.

Alors que les gens ne devraient pas lésiner sur la réfrigération, ils ne devraient pas non plus essayer d’économiser de l’argent en éteignant leurs appareils de chauffage pendant l’hiver, a averti la chef de l’Agence de sécurité sanitaire, Dame Jenny Harries, notant qu’avoir suffisamment de chaleur “est un élément essentiel de leur santé.” Les gens doivent chauffer leur maison à au moins 18 degrés Celsius en hiver et compenser la différence avec des vêtements chauds si nécessaire.

Lire la suite Le coût du maintien des Britanniques hors de la pauvreté énergétique révélé

Au lieu de jouer avec la chaleur ou le froid, éteignez la télévision ou les autres appareils électroniques et débranchez ceux qui sont en mode veille, a suggéré Harries. Elle n’a pas donné de conseils à ceux dont l’électricité avait été coupée pour non-paiement.

Bien qu’il ne soit pas clair combien de personnes réelles ont succombé à une intoxication alimentaire en raison du débranchement bien intentionné de leurs réfrigérateurs, une banque alimentaire de Cornwall a affirmé en mai que des enfants souffraient de maux d’estomac parce que leurs parents avaient débranché la prise pour économiser de l’argent.

L’inflation au Royaume-Uni a atteint 10,1% mercredi, sa plus forte augmentation en 40 ans. La valeur de la monnaie diminue si rapidement que la valeur du salaire moyen hors bonus est en baisse de 2,8% par rapport à l’année dernière après ajustement pour l’inflation – la baisse la plus rapide depuis que le Royaume-Uni a commencé à tenir des registres – et l’indice des prix à la consommation augmente encore plus rapidement que aux États-Unis et en Europe.

Pendant ce temps, les factures d’énergie devraient atteindre 5 500 £ (6 629 $) en avril. La facture énergétique moyenne des ménages a augmenté de plus de 50 % cette année seulement, et les prix du gaz ont de nouveau bondi lundi. Le cabinet de conseil en énergie Auxilione prévoit que le ménage moyen paiera une facture annuelle de 4 650 £ (4 734 $) à partir de janvier et de 5 456 £ (5 555 $) à partir d’avril.

LIRE LA SUITE: L’inflation au Royaume-Uni explose depuis 40 ans

Et le coût élevé de l’énergie est là pour rester, selon certains experts. La société du marché de l’énergie Cornwall Insight estime que les prix resteront élevés jusqu’en 2030 au moins, soulignant que le Royaume-Uni ferme des centrales électriques au charbon et que de nombreuses centrales nucléaires arrivent en fin de vie, tandis que l’embargo sur le pétrole et le gaz russes oblige le pays à concurrencer tous les autres pays européens pour s’approvisionner en gaz naturel ailleurs.