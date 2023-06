Les économies mondiales ne sont pas synchronisées ; 2024 sera une « année de contraction »

Roue d’observation de Hong Kong, et la Banque de Hong Kong et de Shanghai, bâtiment HSBC, port de Victoria, Hong Kong, Chine.

Malgré le ton belliciste adopté par les banquiers centraux et la rigidité apparente de l’inflation, en particulier au niveau de base, HSBC Asset Management s’attend à ce que la Réserve fédérale américaine baisse les taux d’intérêt avant la fin de 2023, suivie de la Banque centrale européenne et de la Banque d’Angleterre. costume l’année prochaine.

« Nous sommes déjà dans une légère récession des bénéfices, et les défauts de paiement des entreprises ont également commencé à augmenter », a déclaré Little dans le rapport consulté par CNBC.

Le stratège en chef mondial Joseph Little a déclaré que si certaines parties de l’économie sont restées résilientes jusqu’à présent, la balance des risques « indique un risque de récession élevé maintenant », l’Europe étant à la traîne des États-Unis mais la trajectoire macroéconomique étant généralement « alignée ».

Dans ses perspectives de mi-année, le gestionnaire d’actifs du géant bancaire britannique a déclaré que les avertissements de récession « clignotent au rouge » pour de nombreuses économies, tandis que les politiques budgétaires et monétaires ne sont pas synchronisées avec les marchés boursiers et obligataires.

Les États-Unis entreront dans un ralentissement au quatrième trimestre, suivi d’une « année de contraction et d’une récession européenne en 2024 », selon HSBC La gestion d’actifs.

« Premièrement, nous avons le resserrement rapide des conditions financières qui a provoqué un ralentissement du cycle du crédit. Deuxièmement, les marchés ne semblent pas évaluer une vision particulièrement pessimiste du monde », a déclaré Little.

HSBC s’attend à ce que la récession dans les économies occidentales se traduise par « des perspectives difficiles et instables pour les marchés » pour deux raisons.

« Le scénario de récession à venir ressemblera davantage à la récession du début des années 1990, notre scénario central étant une baisse de 1 à 2 % du PIB », a ajouté Little.

Little de HSBC a reconnu que les banquiers centraux ne seraient pas en mesure de réduire les taux si l’inflation restait nettement supérieure à l’objectif – comme c’est le cas dans de nombreuses grandes économies – et a déclaré qu’il était donc important que la récession « ne survienne pas trop tôt » et ne provoque pas de désinflation.

La Fed a interrompu son cycle de resserrement monétaire lors de sa réunion de juin, laissant sa fourchette cible de taux des fonds fédéraux entre 5 % et 5,25 %, mais a signalé que deux nouvelles hausses sont à prévoir cette année. Les prix du marché anticipent de justesse que les taux des fonds fédéraux seront supérieurs d’un quart de point de pourcentage en décembre de cette année, selon l’outil FedWatch de CME Group.

« Nous pensons que le flux de nouvelles entrantes au cours des six prochains mois pourrait être difficile à digérer pour un marché qui table sur un » atterrissage en douceur « . »

Peu a suggéré que cette récession ne suffira pas à « purger » toutes les pressions inflationnistes du système, et donc les économies développées font face à un régime « d’inflation et de taux d’intérêt quelque peu plus élevés au fil du temps ».

« En conséquence, nous adoptons une vision globale prudente du risque et de la cyclicité des portefeuilles. L’exposition aux taux d’intérêt est attrayante – en particulier la courbe du Trésor – le début et la partie médiane de la courbe », a déclaré Little, ajoutant que la société voit « certains valeur » dans les obligations européennes également.

« En matière de crédit, nous sommes sélectifs et nous nous concentrons sur les crédits de qualité supérieure dans la catégorie investissement plutôt que sur les crédits spéculatifs de qualité investissement. Nous sommes prudents sur les actions des marchés développés. »

Soutenir la Chine et l’Inde

Alors que la Chine sort de plusieurs années de mesures strictes de verrouillage de Covid-19, HSBC estime que les niveaux élevés d’épargne des ménages nationaux devraient continuer à soutenir la demande intérieure, tandis que les problèmes du secteur immobilier se résorbent et que les efforts budgétaires du gouvernement devraient créer des emplois.

Little a également suggéré qu’une inflation relativement faible – les prix à la consommation ont augmenté d’un creux mensuel de 0,1% en deux ans en mai alors que l’économie peine à se remettre en marche sur tous les cylindres – signifie qu’un nouvel assouplissement de la politique monétaire est possible et que la croissance du PIB « devrait facilement dépasser » le modeste objectif de 5 % du gouvernement cette année.

HSBC reste surpondéré sur les actions chinoises pour cette raison, et Little a déclaré que « la diversification des actions chinoises ne doit pas être sous-estimée ».