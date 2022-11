Les économies explosent avec la richesse russe et la migration

Les Russes traversent la frontière entre la Russie et la Géorgie quelques jours après que le président Vladimir Poutine a annoncé une campagne de mobilisation le 21 septembre.

L’afflux a eu un impact démesuré sur l’économie géorgienne – déjà à la hausse suite à un ralentissement de Covid-19 – et le lari géorgien, qui a augmenté de 15% par rapport à un dollar américain fort jusqu’à présent cette année.

La vague initiale du pays représente près d’un quart (23,4 %) de tous les émigrés hors de Russie jusqu’en septembre, selon un enquête en ligne auprès de 2 000 migrants russes menée par le groupe de recherche Ponars Eurasia. La majorité des migrants russes restants ont fui vers la Turquie (24,9%), l’Arménie (15,1%) et les “autres” pays non cités (19%).

Au moins 112 000 Russes ont émigré en Géorgie cette année, selon les rapports . Une première vague de près de 43 000 personnes est arrivée après l’invasion russe de l’Ukraine le 24 février, tandis qu’une deuxième vague – dont le nombre est plus difficile à déterminer – est entrée après la campagne de mobilisation militaire de Poutine en septembre.

La Géorgie, une petite ancienne république soviétique à la frontière sud de la Russie, fait partie de plusieurs pays du Caucase et des pays voisins, dont l’Arménie et la Turquie, à avoir vu leur économie prospérer au milieu de la tourmente actuelle.

Alors que de nombreuses économies sont ébranlées par l’impact de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, quelques pays sélectionnés bénéficient d’un afflux de migrants russes et de la richesse qui l’accompagne.

Pendant ce temps, les Russes ont ouvert plus de 45 000 comptes bancaires en Géorgie jusqu’en septembre, doublant presque le nombre de comptes détenus par des Russes dans le pays.

Entre février et octobre, les Russes transféré 1,412 milliard de dollars sur des comptes géorgiens – plus de quatre fois les 314 millions de dollars transférés sur la même période en 2021 – selon la Banque nationale de Géorgie.

“Une augmentation de l’immigration et des flux financiers déclenchée par la guerre” figuraient parmi les raisons invoquées pour expliquer cette augmentation. Le FMI voit également la Turquie, pays hôte, croître de 5 % cette année, tandis que L’Arménie devrait bondir de 11 % sur le dos “d’importants afflux de revenus externes, de capitaux et de main-d’œuvre dans le pays”.

Le Fonds monétaire international s’attend désormais à ce que l’économie géorgienne croître de 10 % en 2022 après avoir revu à la hausse son estimation ce mois-ci et plus que triplé son 3% prévu à partir d’avril.

Comme l’Arménie et la Turquie également, le pays a résisté à l’application de sanctions occidentales contre l’État paria, laissant les Russes et leur argent traverser librement sa frontière.

La situation stratégique de la Géorgie et ses liens historiques et économiques avec la Russie en font un point d’entrée évident pour les migrants russes. Pendant ce temps, sa politique d’immigration libérale permet aux étrangers de vivre, de travailler et de créer des entreprises sans avoir besoin d’un visa.

Les réfugiés ukrainiens et les émigrés russes ont fui vers la Géorgie, une ancienne république soviétique avec sa propre histoire de conflit avec la Russie, à la suite de l’invasion de l’Ukraine par ce pays le 24 février.

“Ils sont très actifs. 42 000 citoyens russes sélectionnés au hasard n’auraient pas eu cet impact sur l’économie géorgienne”, a déclaré Kukava, faisant référence à la première vague de migrants, dont beaucoup étaient riches et très instruits. La deuxième vague, en comparaison, était plus susceptible d’être motivée par la «peur», a-t-il dit, que par des moyens économiques.

Certes, une part importante de la hausse survient après que la croissance a été décimée pendant la pandémie de coronavirus. Mais Kukava a déclaré que cela est également révélateur de l’activité économique des nouveaux arrivants. Et même si un afflux de dizaines de milliers de personnes peut sembler minime — même pour un pays comme la Géorgie, avec une population modeste de 3,7 millions d’habitants — c’est plus de 10 fois le 10 881 Russes arrivés tout au long de 2021 .

“Nous avons eu une croissance à deux chiffres, à laquelle personne ne s’attendait”, a déclaré à CNBC Mikheil Kukava, responsable de la politique économique et sociale du groupe de réflexion géorgien l’Institut pour le développement de la liberté d’information (IDFI), via zoom.

Le lari géorgien se négocie désormais à son plus haut niveau depuis trois ans.

Ailleurs, 12 093 nouvelles entreprises russes ont été enregistrées en Géorgie entre janvier et novembre de cette année, soit plus de 13 fois le nombre total créé en 2021, selon l’Office national des statistiques de Géorgie.

L’un des impacts les plus visibles des nouveaux arrivants a été sur le marché du logement en Géorgie. Les prix de l’immobilier dans la capitale, Tbilissi, a augmenté de 20 % d’une année sur l’autre en septembre et les transactions ont augmenté de 30 %, selon la banque géorgienne TBC. Les loyers ont grimpé de 74 % sur l’année.

Kukava, de l’IDFI, s’inquiète que cela pourrait également marquer un “boom devenu bang” pour l’économie géorgienne : “” Boom devenu bang “, c’est quand le gouvernement ploutocratique russe et ce pays paria s’en prennent à eux”, a-t-il déclaré, faisant référence aux émigrés russes. “C’est la préoccupation fondamentale en Géorgie.”

Cependant, tout le monde n’est pas enthousiasmé par les nouvelles perspectives de la Géorgie. En tant qu’ancienne république soviétique qui a mené une courte guerre avec la Russie en 2008, les relations de la Géorgie avec la Russie sont complexes et certains Géorgiens craignent l’impact sociopolitique que les arrivées pourraient avoir.

Les prévisionnistes semblent tenir compte de cette incertitude. Le gouvernement géorgien et la Banque nationale ont déclaré s’attendre à un ralentissement de la croissance en 2023.

Le FMI prévoit également une baisse de la croissance à environ 5% l’année prochaine.

“La croissance et l’inflation devraient ralentir en 2023, en raison de la modération des flux externes et de la détérioration des conditions économiques et financières mondiales”, a déclaré le FMI dans sa note au début du mois.

“[That] indique que le gouvernement géorgien ne s’attend pas à ce qu’ils restent », a déclaré Kukava à propos des arrivées russes.

Selon l’enquête de Ponars Eurasia, menée entre mars et avril, moins de la moitié (43%) des migrants russes ont déclaré à l’époque qu’ils prévoyaient de rester dans leur pays d’accueil initial à long terme. Plus d’un tiers (35 %) étaient indécis, près d’un cinquième (18 %) avaient l’intention de déménager ailleurs et seulement 3 % prévoyaient de retourner en Russie.

“Nous sommes mieux lotis – à la fois le gouvernement et la Banque nationale – si nous ne basons pas nos hypothèses économiques sur la base que ces personnes resteront”, a ajouté Kukava.