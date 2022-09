Les économies en développement d’Asie devraient croître plus rapidement que la Chine

Mais ce sera la première fois en plus de trois décennies que le reste de l’Asie en développement connaîtra une croissance plus rapide que la Chine, a déclaré le prêteur basé à Manille dans son dernier rapport sur les perspectives publié mercredi.

Les deux chiffres sont de nouvelles révisions à la baisse – en juillet, par exemple, il a réduit ses prévisions de croissance pour la Chine à 4% contre 5%. La BAD a attribué cela aux blocages sporadiques de la politique nationale zéro-Covid, aux problèmes du secteur immobilier et au ralentissement de l’activité économique à la lumière d’une demande extérieure plus faible.

Pour la région, la BAD s’attend désormais à une croissance des économies asiatiques émergentes de 4,3 % en 2022 et de 4,9 % en 2023 – une perspective revue à la baisse par rapport à Prévisions révisées de juillet de 4,6 % et 5,2 % respectivement, selon son dernier rapport sur les perspectives publié mercredi.

Les dernières mises à jour des Perspectives du développement en Asie prévoyaient également que le rythme de la hausse des prix s’accélérerait encore plus pour atteindre 4,5 % en 2022 et 4 % en 2023 – une révision à la hausse des prévisions de juillet de 4,2 % et 3,5 % respectivement, citant des pressions inflationnistes supplémentaires provenant de l’alimentation. et les coûts énergétiques.

“Les banques centrales régionales augmentent leurs taux directeurs alors que l’inflation a maintenant dépassé les niveaux d’avant la pandémie”, a-t-il déclaré. “Cela contribue à resserrer les conditions financières dans un contexte de perspectives de croissance qui s’assombrissent et d’accélération du resserrement monétaire par la Fed.”