Les économies du Black Friday sont déjà là avec les premières offres à la cible

Nous sommes encore à plus d’un mois du Black Friday, mais les détaillants ne perdent pas de temps pour déployer les économies. Amazon lancera sa saison de magasinage des Fêtes la semaine prochaine avec son Vente d’accès anticipé Prime, mais il semble que Target ait battu le détaillant en ligne cette année avec sa propre sélection d’offres au début. En ce moment, vous pouvez acheter une sélection de sur les téléviseurs, les barres de son, les gadgets de cuisine, les jouets et les jeux, et bien plus encore, et Target ajoutera de nouvelles offres chaque semaine à l’approche du Black Friday.

Vous pouvez acheter toute la sélection de soldes sur le lien ci-dessus, mais pour vous aider à gagner du temps, nous avons rassemblé ci-dessous certaines des meilleures affaires disponibles. Les offres vont et viennent généralement assez rapidement pendant la saison des achats des Fêtes, nous continuerons donc à mettre à jour cette page avec de nouvelles offres au fur et à mesure qu’elles apparaissent. Assurez-vous de vérifier souvent les meilleures économies du Black Friday que Target a à offrir.

Aide culinaire La plupart de ces premières offres du Black Friday n’ont pas d’expiration définie, mais cette remise sur le batteur sur socle KitchenAid n’est disponible que pour aujourd’hui, alors assurez-vous de passer votre commande bientôt si vous ne voulez pas manquer ces économies. Ce batteur sur socle de 4,5 pintes est conçu pour la cuisson sérieuse et peut mélanger jusqu’à huit douzaines de biscuits en un seul lot. Il dispose de 10 options de vitesse différentes et de 59 points de contact avec le bol pour les meilleurs résultats de mélange. Il est livré avec un batteur plat et un crochet pétrisseur, mais il existe des tonnes d’autres accessoires disponibles pour des travaux de mélange plus précis.

LG Même une simple barre de son 2.1 canaux comme ce LG SP2 peut apporter une amélioration significative par rapport aux haut-parleurs intégrés de votre téléviseur. Cette barre de son tout-en-un offre une puissance totale de 100 W et dispose d’un caisson de basses intégré pour des graves riches. Vous pouvez le connecter à votre téléviseur à l’aide du port HDMI ARC ou lire le son de votre téléphone, tablette ou ordinateur portable avec une connexion UBS ou Bluetooth.

Gourmia Il y a une bonne raison pour laquelle les friteuses à air sont devenues si populaires récemment. Ils sont plus rapides et plus faciles à utiliser que les friteuses traditionnelles et beaucoup plus sains aussi. Et en ce moment, vous pouvez vous procurer une friteuse à air Gourmia de taille moyenne pour près de la moitié du prix habituel. Il dispose d’une puissance de cuisson de 1 500 W et de 12 fonctions préprogrammées, notamment la friture, la cuisson, la déshydratation et plus encore. Et le panier amovible et le plateau croustillant vont au lave-vaisselle, donc le nettoyage est également un jeu d’enfant.

Plus d’offres anticipées du Black Friday :