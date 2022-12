Les économies de cette femme de Deer Lake ont disparu, ne lui laissant que des questions sans réponse

Bernetta Serrick pense que son compte d’épargne a été vidé par des escrocs. (James Grudić/CBC)

Une femme de l’ouest de Terre-Neuve croit que les voleurs en ligne ont pris la plupart de ses économies, après que l’argent a commencé à disparaître de son compte plus tôt cette année.

Bernetta Serrick a vérifié le solde de son compte sur une application bancaire mobile un vendredi à la mi-août.

Elle dit qu’elle a été déconcertée de voir que son argent avait disparu en grosses sommes.

“J’ai vu toutes ces transactions, 5 000 $ ici, 4 000 $ quelque chose ici, aller à différents endroits”, a-t-elle déclaré.

Elle a attendu l’ouverture de sa succursale locale de la Banque de Montréal le lundi suivant et s’est rendue en personne pour dire au personnel ce qui s’était passé. Serrick dit que le caissier a vu une autre grosse somme d’argent être transférée en temps réel alors que Serrick se tenait au comptoir, impuissante alors qu’elle perdait 5 000 $ supplémentaires.

“J’ai dit” arrêtez-le, signalez-le, faites tout ce que vous devez faire, arrêtez-le simplement “”, a déclaré Serrick.

Au total, elle dit avoir perdu environ 20 000 dollars sur quatre transferts d’argent mondiaux, le tout en l’espace de quatre jours seulement.

Elle vit seule à Deer Lake, dans une maison qui a besoin d’améliorations. Elle a un revenu modeste de son Régime de pensions du Canada et une allocation de veuvage. Elle dit qu’elle vit également avec une perte de mémoire à court terme après avoir subi un accident vasculaire cérébral en 2002.

Serrick avait la majeure partie de l’argent manquant affecté à certaines réparations domiciliaires, notamment l’imperméabilisation de son sous-sol après une récente inondation. Maintenant, sans aucun signe de retour de son argent, elle n’a aucun moyen de payer les travaux dont sa maison a besoin.

“Si la maison s’effondre, la maison s’effondre”, a-t-elle déclaré.

Serrick dit n’avoir aucune idée d’où est allé l’argent ni de qui l’a envoyé, mais dit qu’il a été transféré en euros et envoyé sur deux comptes avec les noms complets attachés.

Elle dit qu’elle a déposé une plainte auprès de la Banque de Montréal et a déclaré qu’elle avait ouvert une enquête, mais elle n’est pas convaincue qu’elle récupérera son argent – ​​bien que Serrick pense qu’elle devrait être remboursée.

Un porte-parole de BMO a déclaré que la banque avait examiné la question et avait demandé à Serrick de transmettre toute nouvelle information. Mais ils soulignent également que les clients doivent protéger leurs informations d’identification et surveiller de près leurs comptes bancaires.

Sarah Bradley est PDG de l’ombudsman des services bancaires et des investissements. (Médiateur des Services Bancaires et des Investissements)

Sarah Bradley est PDG d’Ombudsman for Banking Services and Investments, une société qui s’emploie à résoudre les différends entre les banques et leurs clients comme alternative aux litiges.

Bradley a déclaré que pour que la banque soit responsable du remboursement de Serrick, elle devait prouver que la banque avait fait quelque chose de mal.

“Il arrive souvent que les consommateurs ne se rendent pas compte qu’ils ont donné accès à leurs comptes à un escroc”, a déclaré Bradley.

Serrick se souvient avoir été invitée à changer son mot de passe pour accéder à ses services bancaires mobiles quelques semaines avant la disparition de l’argent, et se demande si cela aurait pu être le moment où son compte a été piraté.

S’il s’avère que Serrick a fait quelque chose pour compromettre la sécurité, même accidentellement, la banque n’aura pas à lui rembourser 20 000 $.

“Le consommateur est victime d’un crime, mais ce n’est souvent pas la responsabilité de la banque de payer l’argent qui lui a été volé”, a déclaré Bradley.

Serrick a informé la GRC peu de temps après que cela se soit produit, et le cap. Jolene Garland a déclaré que la police enquêtait sur l’argent manquant.

Garland a déclaré que les transactions frauduleuses sont souvent compliquées à enquêter et peuvent impliquer le travail de plusieurs unités dans plusieurs juridictions. Souvent, les voleurs transfèrent de l’argent via plusieurs comptes sous plusieurs noms, ce qui les rend difficiles à retracer.

Pendant ce temps, Serrick n’a presque plus d’espoir de récupérer son argent.

“Ce n’est pas très agréable de vivre avec ça, sachant que votre argent est parti et c’est tout”, a-t-elle déclaré.

