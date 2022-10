Les écolos provoquent le chaos devant le Parlement après s’être collés à la route et avoir grimpé sur des fourgons de police

ECO-YOBS a bloqué la circulation devant le Parlement hier en se collant à la route et en grimpant sur des fourgons de police.

Les flics ont arrêté 27 manifestants d’Insulate Britain alors qu’ils perturbaient les affaires dans le centre de la capitale.

Les éco-manifestants se sont collés à la route devant le Parlement pendant les PMQ Crédit : Alamy

27 militants ont été arrêtés pour troubles à l’ordre public Crédit : Getty

Des voyous de Just Stop Oil ont été vus grimper sur des fourgons de police pendant le chaos Crédit : La Méga Agence

Fiona Atkinson, porte-parole du groupe, a déclaré: “Quand vous êtes terrifié et en colère, vous faites tout ce qu’il faut.

“Le groupe est axé sur l’action directe non violente et sauter sur un fourgon de police est une action provocatrice conçue pour que tout le monde se réveille de ce qui se passe.”

Les militants se sont collés à la route juste après 11h.

Ils ont crié et hurlé sur les spectateurs alors qu’ils qualifiaient Liz Truss, qui était au parlement pour les questions du Premier ministre, de “criminelle”.

La police a formé une ligne autour du groupe et a laissé la manifestation durer quelques heures avant de finalement mettre fin à la procédure à 14 heures en arrêtant 27 militants pour atteintes à l’ordre public.

Les spectateurs ont été choqués en regardant l’affichage, bien que beaucoup aient exprimé leur gratitude de ne pas avoir retenu de véhicules d’urgence cette fois-ci.

Gary et Doreen Becraft, qui sont passés devant les manifestants lors d’une promenade sur la place du Parlement, ont déclaré qu’ils pensaient que les militants avaient été traités avec trop d’indulgence par la police.

Gary, 77 ans, a déclaré: “La police devrait être beaucoup plus rapide pour les retirer. Je ne peux pas le comprendre, si je faisais cela, je serais immédiatement arraché de la route et enfermé. Pourquoi y a-t-il un tel double standard?

“Regardez toute la main-d’œuvre gaspillée dans cette manifestation. Il y a du crime partout à Londres et au lieu de pouvoir s’y attaquer, la police doit maintenant être là pour protéger les personnes allongées sur la route.

“C’est absolument ridicule ce qu’ils font. Notre pays est dans un tel état en ce moment, nous luttons tous et essayons de joindre les deux bouts, et des gens comme ça bloquent la route et empêchent les gens normaux de se rendre au travail.

“On n’a tout simplement pas l’impression que les manifestants font ça pour des gens comme moi. Cela cible les travailleurs et ce n’est pas le cas.”

Doreen a ajouté : “Ils ne semblent pas comprendre que la vie ne s’arrête pas simplement parce qu’ils font ça.

Le fait qu’ils bloquent maintenant les ambulances et les camions de pompiers est tout à fait inacceptable.

“Ils ont le droit de manifester mais ils ne devraient pas être sur la route. Donnez votre message mais n’empêchez pas les gens de continuer leur journée. Ils ne se font certainement pas d’amis en faisant cela.”

C’est la dernière d’une série d’éco-démonstrations à avoir frappé Londres ce mois-ci.

Mardi, 28 militants ont été arrêtés à Knightsbridge après avoir bloqué un carrefour très fréquenté à l’extérieur de Harrods.

Au total, 300 manifestants ont été arrêtés ce mois-ci 1 crédit

Le chef du Met a révélé que 200 officiers par jour sont déployés pour faire face aux éco-yobs Crédit : Getty

Just Stop Oil, qui a organisé la manifestation, a été largement condamné après la diffusion en ligne d’images du groupe empêchant les véhicules d’urgence de passer – bien qu’ils aient déclaré qu’ils avaient pour politique de les laisser passer.

La police a été obligée d’intervenir pour créer un petit chemin pour un camion de pompiers se précipitant vers un appel d’urgence, et une ambulance transférant un patient vers un hôpital local a dû trouver un autre itinéraire.

Le commissaire du Met, Sir Mark Rowley, a déclaré que 200 officiers par jour sont déployés dans les manifestations mais qu’ils n’ont pas été en mesure de les arrêter complètement car ils n’avaient pas atteint le seuil de “perturbation majeure” requis.

Il a déclaré: “Cela a été une opération vraiment difficile au cours des 11 jours jusqu’à présent. Et cela m’ennuie de voir à quel point cela enlève du maintien de l’ordre aux communautés locales.

« En 11 jours, nous avons mis 2 156 jours-officiers à faire cela, donc c’est environ quelques centaines par jour.

“C’est une énorme quantité de ressources policières qui ne s’attaquent pas aux problèmes qui importent aux communautés locales, ne s’occupent pas des crimes au couteau, ne s’occupent pas de la violence contre les femmes et les filles.”

Au total, plus de 300 personnes ont été arrêtées pour les manifestations de ce mois-ci, et ce nombre devrait augmenter alors que des groupes se préparent à provoquer un nouveau carnage.