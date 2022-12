Les écologistes veulent que les jaguars soient réintroduits dans le sud-ouest des États-Unis

PHOENIX (AP) – Un groupe environnemental a demandé lundi au US Fish and Wildlife Service d’aider à réintroduire le jaguar dans le sud-ouest, où il a erré pendant des centaines de milliers d’années avant d’être réduit à un seul des grands félins connus pour survivre dans la région.

Le jaguar mâle nommé Sombra – ombre en espagnol – a été vu plusieurs fois dans le sud de l’Arizona depuis sa première capture sur une caméra animalière dans les montagnes Dos Cabezas en 2016, y compris une vidéo de 2017 du Center for Biological Diversity. Il y a une poignée de jaguars connus pour vivre de l’autre côté de la frontière dans l’État mexicain de Sonora.

Le centre souhaite que l’agence fédérale aide à étendre l’habitat essentiel des jaguars dans les régions éloignées et à lancer une population expérimentale dans la forêt nationale de Gila au Nouveau-Mexique, le long de la frontière avec l’Arizona.

“Plus de 50 ans après que le jaguar a été placé sur la liste des espèces en voie de disparition, nous ne devrions pas être confrontés à la perspective réaliste que ce jaguar unique en Arizona sera le dernier”, a écrit Michael J. Robinson, défenseur principal de la conservation pour le Center for Biological Diversity. Martha Williams, directrice du US Fish and Wildlife Service, et la secrétaire à l’Intérieur Deb Haaland.

“Cela pourrait être une opportunité incroyable pour nous de restaurer une espèce indigène qui était ici depuis des centaines de milliers d’années et qui mérite de revenir”, a déclaré Robinson dans une interview.

Les jaguars parcouraient l’Amérique du Nord avant d’être tués jusqu’à l’extinction pour leurs superbes peaux tachetées et pour protéger le bétail.

Robinson a déclaré que le fait de ne pas faire quelque chose pourrait également affecter les efforts pour sauver la population de jaguars en déclin au Mexique qui a besoin du type de diversité génétique possible grâce à l’accouplement avec un nouveau groupe de grands félins au nord.

Les populations de jaguars dans de nombreux endroits, du Mexique à l’Amérique du Sud, diminuent également. Ils sont réintroduits dans leur aire de répartition historique en Argentine grâce à un programme dans lequel ils sont élevés en captivité et relâchés.

Le centre faisait partie des groupes environnementaux impliqués dans les efforts fructueux pour lancer le rétablissement de la population de loups gris qui a failli disparaître il y a un demi-siècle.

Comme les jaguars, les loups gris parcouraient autrefois la majeure partie des États-Unis, mais ont été anéantis dans la plupart des endroits dans les années 1930 lors de campagnes d’empoisonnement et de piégeage parrainées par le gouvernement.

Une population restante dans la région occidentale des Grands Lacs s’est depuis étendue à quelque 4 400 loups dans le Michigan, le Minnesota et le Wisconsin. Et plus de 2 000 loups occupent six États du nord des Rocheuses et du nord-ouest du Pacifique.

La sous-espèce de loup gris la plus rare d’Amérique du Nord, le loup mexicain, a été classée comme en voie de disparition dans les années 1970 et un programme d’élevage en captivité américano-mexicain a été lancé avec les sept loups alors existants.

Les résultats de la dernière enquête annuelle sur les loups gris mexicains publiés en mars ont montré au moins 196 dans la nature au Nouveau-Mexique et en Arizona – la sixième année consécutive que la population de loups a augmenté.

Robinson a déclaré que les efforts pour protéger le jaguar n’avaient jamais bénéficié de l’élan de la campagne contre le loup gris.

“Les gens oublient ou ne savent pas que le jaguar a en fait évolué en Amérique du Nord, allant du Pacifique à l’Atlantique, puis s’est propagé vers le sud”, a-t-il déclaré.

Les inquiétudes concernant l’avenir du jaguar ont été mentionnées dans une lettre que le centre a envoyée le 19 octobre au gouverneur de l’Arizona Doug Ducey, donnant à son administration un préavis de 60 jours de son intention de déposer une plainte pour arrêter le placement en cours de conteneurs d’expédition le long des États-Unis. Frontière du Mexique.

La lettre indique que la vallée de San Rafael, dans le sud-est de l’Arizona, est l’un des derniers corridors établis pour les jaguars et les ocelots entre les deux pays.

Anita Snow, l’Associated Press