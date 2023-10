Les écologistes suggèrent que les Européens prennent moins de vacances alors que les critiques se moquent de la dernière poussée verte

Un rapport refait surface d’un groupe d’activisme climatique présidé par le maire de Londres Sadiq Khan a conclu que les résidents de Londres et de plusieurs autres villes européennes devraient être limités à un vol aller-retour tous les trois ans afin de réduire les émissions de carbone pour lutter contre le changement climatique.

Le C40, « un réseau mondial de maires des plus grandes villes du monde unis dans l’action pour faire face à la crise climatique », a publié un rapport en 2019 suggérant que les résidents des villes du C40 devraient être limités à un « vol aller-retour court-courrier (moins plus de 932 miles) tous les 2 ans et par personne », pour atteindre un objectif « progressif » d’ici 2023 de réduction des émissions de consommation de l’aviation.

L’objectif « ambitieux » du groupe de réflexion d’ici 2030 était d’effectuer un vol aller-retour tous les trois ans, au lieu de deux.

L’objectif de l’organisation – à laquelle participent de grandes capitales du monde entier comme Londres, Paris, Madrid, Rome, Istanbul, Berlin, Amsterdam et Copenhague – est de réduire de 50 % les émissions liées au changement climatique dans ses villes membres d’ici une décennie afin d’arrêter les émissions liées au changement climatique. le réchauffement climatique.

« Si tous les habitants des villes du C40 prennent moins l’avion et si les compagnies aériennes augmentent la proportion de carburant d’aviation durable qu’elles utilisent, comme indiqué dans l’objectif progressif, une réduction cumulée des émissions de 43 % peut être réalisée », indique le rapport.

« Compte tenu de la disparité mondiale actuelle en matière de vols, il est important de noter que les villes du C40 peuvent, en moyenne, augmenter les voyages en avion de 43 % par rapport aux niveaux de 2017, si l’objectif est d’un vol court-courrier par personne tous les deux ans. » ajoute le rapport. « Cependant, 46 % des habitants des villes du C40 devraient réduire le nombre de déplacements par rapport à leurs niveaux de 2017. »

Un article récent du Daily Telegraph soulignant le rapport déclare : « Pour mettre cela en contexte, les villes du C40 représentent environ un douzième de la population mondiale. Cela représente donc environ 664 millions de personnes, soit environ deux fois la population des États-Unis. »

« Un vol par personne tous les trois ans réduirait les émissions de l’industrie aérienne de plus de 43%. Cela les réduirait pratiquement à zéro », écrit le média.

« Parce qu’il n’y aurait pas d’industrie aérienne. Les compagnies aériennes – dont beaucoup ont à peine survécu à la pandémie – ne pourraient pas rester rentables avec un si faible nombre de passagers. Les vacances à l’étranger disparaîtraient donc, sans les avions et les clients pour remplir ces forfaits d’été, conduisant à un vaste chômage de Cascais à Cadix en passant par la Crète », a déclaré le Telegraph.

Un représentant du C40 a répondu à Fox News Digital en déclarant : « Le rapport est une analyse générique des émissions basées sur la consommation, sans examiner une ville C40 en particulier. Il ne s’agit pas d’un plan à adopter par une ville, mais plutôt d’une analyse générique et c’est aux individus de faire leurs choix personnels en matière de style de vie. »

Nile Gardiner, directeur du Centre Margaret Thatcher de la Heritage Foundation, a déclaré que ce que Khan et la coalition C40 suggèrent à ses citoyens est « complètement insensé ». C’est l’une des demandes les plus folles du lobby écologiste que nous ayons vues depuis des décennies. C’est complètement ridicule », a déclaré Gardiner à Fox News Digital dans une interview.

Gardiner a ajouté que « le fait que le C40 soit présidé par Sadiq Khan est très significatif ».

« Parce que Sadiq Khan a bien sûr une longue expérience en matière de vols à travers le monde, participant à des sommets sur le climat et parcourant un grand nombre de kilomètres », a noté Gardiner.

« Le niveau d’hypocrisie, bien sûr, de la part de ce groupe est absolument stupéfiant », a déclaré Gardiner.

Khan est devenu président du C40 en 2021. Un porte-parole du maire de Londres a noté que le rapport avait été publié « bien avant que Sadiq ne devienne président du C40 ».

« Les idées mentionnées ne sont pas des propositions, encore moins des recommandations et le maire ne suggère certainement à personne de ne pas manger de viande ou de ne pas voler. Il appartient aux villes de déterminer la voie de mise en œuvre la plus efficace pour elles. » a déclaré le porte-parole.

« Sadiq s’est fixé un objectif ambitieux pour que Londres atteigne zéro émission nette d’ici 2030, et Londres ouvre la voie en isolant les maisons, en électrifiant nos flottes de bus et de taxis et en développant l’infrastructure des véhicules électriques dans la mesure où notre capitale dispose du plus grand nombre de recharges rapides publiques. points de n’importe quelle ville européenne.

Le mois dernier, Khan, qui est en course pour conserver son siège face au candidat du parti conservateur, s’est rendu à New York pour prendre la parole au sommet des Nations Unies sur les ambitions climatiques.

Susan Hall, candidate contre Khan aux élections municipales de mai, s’est demandé à quel point il était « vert » pour sa rivale de parcourir 7 000 milles pour discuter de questions environnementales, selon un article du Daily Mail.

LE MAIRE DE LONDRES JET SETTING BLASTÉ POUR ACTIVER « L’HORLOGE CLIMATIQUE » AVEC UN AVERTISSEMENT OMINEUX DE 6 ANS : « LAISSEZ-NOUS TRANQUILLES »

Hall a accusé Khan de « s’être enfui en Amérique pour faire la leçon à tout le monde » alors que les Londoniens étaient touchés par l’expansion « désastreuse » de la zone à très faibles émissions (ULEZ). Les ULEZ sont des zones qui facturent des frais journaliers aux voitures si elles ne respectent pas certaines émissions. normes.

Khan a été un champion des ULEZ très disputés.

Gardiner a fait valoir que si Khan tentait d’appliquer la règle d’un vol tous les trois ans pour lutter contre le changement climatique, la plupart des Londoniens considéreraient cela comme « complètement ridicule » et préféreraient que leur maire se concentre sur l’augmentation de la criminalité dans la ville.

« Ils préféreraient voir le maire de Londres s’attaquer aux vrais problèmes des Londoniens, notamment les niveaux élevés de criminalité violente et le délabrement urbain, etc », a-t-il déclaré.

Selon un rapport de Sky News, il y a eu 79 morts violentes à Londres jusqu’à présent cette année, dont 15 adolescents.

La semaine dernière, Elianne Andam, une jeune fille de 15 ans, a été poignardée à mort alors qu’elle se rendait à l’école dans le sud de Londres, laissant la communauté dévastée et sous le choc. Un garçon de 17 ans a été arrêté en lien avec ce crime.

« Je pense que Sadiq Khan est tout simplement déconnecté de la réalité », a déclaré Gardiner. « Je ne pense pas que cela sera pris très au sérieux par les gens à Londres », a-t-il déclaré à propos du rapport du C40.

« Je dirais [Khan] est considéré par de nombreux Londoniens comme un personnage très extrême et de plus en plus éloigné de la réalité », a déclaré Gardiner.

L’ancien membre du Parlement européen, Nigel Farage, s’est rendu sur Tik Tok pour protester contre le rapport C40, en disant : « Je vous suggère de vous joindre à moi pour dire à Sadiq Kahn où aller. »