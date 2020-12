ROME – Les pages du passeport italien proposent une sorte de cours intensif sur les points forts de l’architecture du pays. Après le Panthéon de Rome et le Palais Ducal de Venise, la page 31 montre une structure plus moderne: la verrière de tribune en porte-à-faux du principal stade sportif de Florence, conçue il y a 90 ans par l’architecte italien Pier Luigi Nervi. Immédiatement plébiscité pour son design avant-gardiste, le stade en béton armé Artemio Franchi est connu des architectes et ingénieurs contemporains à travers d’innombrables manuels sur l’architecture du XXe siècle. Ainsi, lorsque le nouveau propriétaire américain de l’ACF Fiorentina, l’équipe de football résidente du stade, a annoncé cette année qu’il voulait démolir le stade pour construire un lieu plus confortable et moderne pour les fans du club, les défenseurs de l’architecture et les associations du patrimoine ont pris le chemin de la guerre. .

La nouvelle de la menace s’est répandue rapidement parmi les guildes d’architecture et les facultés universitaires. Une pétition en ligne demander au maire de Florence de sauver le stade a été signé par des défenseurs de l’environnement jusqu’en Asie et en Australie; ICOMOS, l’agence internationale française de défense des monuments et sites à risque, a publié un alerte patrimoine.

En mai dernier, un comité d’experts a certifié à l’unanimité l’importance culturelle et historique du bâtiment, le soumettant aux strictes lois de conservation italiennes. Mais en septembre, le gouvernement italien a adopté un décret destiné principalement à rationaliser les procédures de travaux publics. La loi comprenait un article permettant aux installations sportives, quelle que soit leur importance historique, de contourner les exigences de conservation pour apporter des modifications – y compris la reconstruction – qui amélioreraient l’efficacité d’une structure et la porteraient aux «normes internationales de sécurité, de santé et de sécurité publique». Les responsables du ministère de la Culture doivent identifier les éléments spécifiques de l’installation sportive qui méritent d’être préservés: ceux-ci peuvent ensuite être retirés et conservés ailleurs, ou reproduits, même à une échelle différente, indique la nouvelle loi. «Aussi absurde que cela puisse paraître, les personnes qui étaient autrefois chargées de protéger un monument sont désormais appelées à décider quoi détruire», a déclaré Elisabetta Margiotta Nervi, secrétaire générale de la Association du projet Pier Luigi Nervi, qui a été fondée par les héritiers de l’architecte pour sauvegarder son patrimoine.