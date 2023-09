Les écologistes disent que la vie reviendra dans la zone des incendies de forêt en Colombie-Britannique, mais les arbres pourraient ne jamais repousser

Les collines carbonisées entourant le lac Okanagan, dans l’intérieur de la Colombie-Britannique, auront probablement un aspect très différent dans un an et au-delà, à mesure que la vie reviendra dans le paysage ravagé par les incendies de forêt, prédisent les écologistes.

Une éruption de plantes basses, d’herbes et d’arbustes rendra les collines vertes. Les oiseaux et les petits mammifères, ainsi que les cerfs et les ours, reviendront se régaler de baies et d’autres plantes. Des carnivores, notamment des couguars, pourraient s’y installer.

Mais les grands arbres détruits par les incendies pourraient ne jamais se rétablir ou revenir, a déclaré Robert Gray, un écologiste des incendies de forêt.

« Quand vous regardez West Kelowna, c’est un sol vraiment rocheux et escarpé et les arbres ne vont pas très bien y revenir. Il n’y a pas beaucoup d’humidité dans le sol et il ne fera que devenir plus sec avec le changement climatique. » a déclaré Gray. « Une grande partie de ce paysage ne verra peut-être pas beaucoup d’arbres revenir. »

REGARDER | La fumée s’élève au-dessus de West Kelowna le 17 août : La fumée d’un feu de forêt s’élève au-dessus de West Kelowna Melissa Smyk a capturé un timelapse de la fumée de l’incendie de McDougall Creek s’élevant au-dessus de West Kelowna.

Gray a déclaré que d’ici juin prochain, les gens devraient s’attendre à voir « une explosion d’arbustes, d’herbes et d’herbes » germer de la forêt en ruine.

« Ce qui va se passer dans ce paysage, c’est que vous aurez beaucoup d’arbustes. Les herbes reviendront et c’est bien pour un moment », a déclaré Gray.

« La nature est incroyable. C’est la résilience… il y a tellement de plantes adaptées au feu. Elles ont régulièrement besoin du feu, donc elles réoccuperont ces zones. »

Les vestiges du Lake Okanagan Resort, incendiés par l’incendie du ruisseau McDougall, sont vus du ciel. (Jay Bertagnolli/CBC)

Par exemple, les espèces d’arbustes de la zone d’incendie de forêt avaient déjà des graines profondément enfouies dans le sol et attendaient la chaleur ou le feu pour les faire germer, a déclaré Gray.

La récupération des arbres est une autre affaire.

« À moins que vous ne plantiez intentionnellement ces zones, il est peu probable qu’elles contiennent beaucoup d’arbres à l’avenir », a déclaré Gray.

Les résidents de l’Okanagan ne sont pas étrangers aux incendies de forêt catastrophiques.

En 2003, l’incendie du parc Okanagan Mountain a forcé l’évacuation de milliers de personnes et détruit des centaines de propriétés. Cela a également transformé le paysage.

Tara Bergeson, superviseure de la foresterie urbaine à la ville de Kelowna, a déclaré que l’incendie de 2003 qui a ravagé le parc et la ville était « très grave et a eu un impact durable sur le territoire ».

« Peu de régénération s’est produite dans une grande partie de la zone, et nous ne verrons peut-être pas les arbres revenir à temps, voire pas du tout. Actuellement, une grande partie de la zone reste sous forme d’arbustes et de prairies », a écrit Bergeson dans un courriel.

Un incendie devient incontrôlable dans le parc du Mont Okanagan le 18 août 2003. (Kip Frasz/Presse Canadienne)

Les arbres récemment brûlés, affaiblis mais accrochés à la vie, peuvent attirer les scolytes et autres insectes, a déclaré Gray.

« Ces petits coléoptères s’enfouissent dans l’arbre et y pondent leurs œufs, et lorsque les jeunes larves grandissent, elles tuent l’arbre », a déclaré Gray.

Dans cinq à huit ans environ, les arbres morts commenceront à se briser.

Gray a déclaré que des situations comme celles-ci présenteraient des risques d’incendie importants, en particulier avec le changement climatique en cours qui rend les choses plus sèches et plus chaudes. Il a déclaré que les brûlages dirigés seraient importants dans ces zones afin de limiter les futurs incendies de forêt.

Certaines espèces d’oiseaux prospèrent après les incendies de forêt

Ken Lertzman, professeur émérite à l’école de gestion des ressources et de l’environnement de l’Université Simon Fraser, a déclaré que certains petits animaux peuvent prospérer après des incendies, comme les merles bleus, les faucons, les hiboux et les pics.

« Ils peuvent vraiment profiter de cette combinaison particulière de ressources disponibles dans ces très jeunes forêts ouvertes », a déclaré Lertzman.

Gray a accepté, affirmant que les terres forestières ouvertes récemment brûlées avec beaucoup d’herbes et d’arbustes pourraient être un paradis de nourriture pour les animaux.

Ken Lertzman, professeur à la SFU, affirme que les merles bleus font partie des espèces qui pourraient prospérer dans la végétation laissée par les incendies de forêt. (David Gray/CBC)

« Maintenant, c’est ouvert et il y a des graminées, des herbes, des arbustes, des baies et des noix, il y a tellement de choses à manger », a déclaré Gray. Une communauté diversifiée d’arbustes avec des baies attirerait des visiteurs, notamment des cerfs, des wapitis et des ours, et des insectes et des oiseaux. être attiré par les fleurs, a ajouté Gray.

Lertzman a déclaré que la durée de la régénération forestière dépend de nombreux facteurs, allant des conditions du sol aux températures.

D’une manière générale, il a fallu 40 à 60 ans pour que les jeunes forêts s’établissent et au moins 100 ans pour que les forêts matures reviennent, a déclaré Lertzman, ajoutant que les forêts qui se remettent d’un incendie représentent un cycle naturel.

« Dans l’intérieur de la Colombie-Britannique et dans de nombreuses forêts du monde entier, les incendies de forêt font partie de l’histoire évolutive de la forêt », a déclaré Lertzman.

Cependant, Gray a déclaré que ce ne serait pas nécessairement une mauvaise chose si de nombreux arbres ne revenaient pas.

« Si nous récupérons une forêt similaire, elle brûlera à nouveau », a-t-il déclaré.

« Dans ce paysage, vous voulez certainement moins d’arbres, car plus il y a d’arbres, plus il y a de sécheresse, puis cela affaiblit les arbres et les insectes tuent les arbres », a déclaré Gray, « et puis les incendies se produisent, donc nous voulons moins d’arbres là-bas ».