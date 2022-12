Les écologistes combattent les énormes contrats à long terme des services publics

MEMPHIS, Tenn. (AP) – Les distributeurs du plus grand service public du pays ont signé ce qui équivalait à des contrats «sans fin» qui les liaient injustement à l’électricité générée par la Tennessee Valley Authority, a déclaré jeudi une avocate alors qu’elle représentait des groupes environnementaux dans un procès.

L’avocate du Southern Environmental Law Center, Amanda Garcia, s’est exprimée devant le tribunal fédéral de Memphis en réponse à la requête de TVA visant à ce qu’un juge rende une décision sans passer par le procès. TVA a déclaré que trois groupes environnementaux n’avaient pas qualité pour poursuivre après que TVA ait conclu des accords à long terme avec de nombreux distributeurs d’électricité locaux dans sa région de sept États.

Le juge de district américain Thomas L. Parker n’a pas pris de décision lors de l’audience d’une heure, qui comprenait des références à une loi fédérale créée il y a 50 ans, des règles TVA de longue date, un langage technique et le jargon de l’industrie de l’énergie. Le timing d’une décision n’était pas immédiatement clair.

La poursuite déposée en août 2020 a fait valoir que les accords de 20 ans signés par la plupart des clients de TVA enferment les distributeurs d’électricité dans des contrats exclusifs avec TVA et « priveront à jamais les distributeurs et les contribuables de la possibilité de renégocier avec TVA pour obtenir une électricité moins chère et plus propre ». a déclaré le SELC.

Les plaignants – Protect Our Aquifer, Energy Alabama et Appalachian Voices – ont des membres qui distribuent le pouvoir dans leurs communautés. Ils allèguent que les accords nuisent à la capacité des compagnies d’électricité locales à rechercher et à utiliser des énergies renouvelables telles que l’énergie solaire provenant de sources extérieures à la TVA. Les accords remplaçaient des accords existants de durée variable ou suivaient des accords arrivant à expiration. Les contrats nécessitent un préavis de 20 ans pour être résiliés et ils sont renouvelés chaque année.

Garcia a fait valoir que la disposition de préavis de résiliation rendait les contrats «sans fin» et violait les propres règles de TVA selon lesquelles ses contrats avec les compagnies d’électricité ne devraient pas durer plus de 20 ans. Les accords comportent une remise mensuelle de 3,1% sur les tarifs d’électricité de gros que les entreprises locales pourraient répercuter sur leurs clients ou utiliser pour investir dans les infrastructures, a déclaré TVA.

Les accords permettent également aux compagnies d’électricité locales de rechercher jusqu’à 5% d’énergie renouvelable acquise, ce qui, selon TVA, pourrait les aider à répondre à leurs besoins énergétiques. Mais les groupes disent que le pourcentage est trop limitatif.

Garcia a fait valoir que les contrats étaient « anticoncurrentiels » et excluaient le public du processus décisionnel. TVA voulait prolonger la durée des contrats pour aider à augmenter la capacité en développant des centrales alimentées au gaz naturel et obliger les clients de TVA à payer pour “l’énergie sale”, a-t-elle déclaré.

L’avocat de TVA, Davis Ayliffe, a déclaré que les contrats offrent au service public une certitude contractuelle, l’aident à remplir sa mission de fournir de l’électricité aux tarifs les plus bas possibles et offrent aux compagnies d’électricité locales la stabilité et la protection des tarifs.

Ayliffe a également fait valoir que les affirmations faites par les groupes environnementaux sont spéculatives et que les groupes n’ont pas réussi à montrer comment ils sont lésés par les contrats. Il a déclaré que l’énergie générée par les combustibles fossiles n’était pas incitée par les contrats et que les accords n’avaient pas modifié le “statu quo” environnemental.

Une compagnie d’électricité qui n’a pas signé de contrat à long terme est Memphis, Light, Gas & Water, le plus gros client de TVA.

MLG&W envisage de renouveler son partenariat avec TVA. Les dirigeants de la compagnie d’électricité de Memphis ont recommandé de rester avec TVA, citant des économies possibles pour les clients résidentiels et évitant le coût de faire appel à de nouveaux fournisseurs d’électricité. Mais une décision finale n’a pas été prise.

TVA fournit de l’électricité à des millions de personnes dans certaines parties du Tennessee, de l’Alabama, de la Géorgie, du Kentucky, du Mississippi, de la Caroline du Nord et de la Virginie.

Adrian Sainz, Associated Press