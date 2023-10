Les écologistes accusent Chypre d’appliquer laxistement les lois sur le braconnage des oiseaux chanteurs

Un groupe de protection de la nature à Chypre a déclaré mercredi que la police avait fait preuve de laxisme dans la répression des bandes criminelles qui piègent illégalement des oiseaux chanteurs migrateurs pour approvisionner les restaurants, même si le braconnage a globalement diminué.

Tassos Shialis, porte-parole du groupe de conservation BirdLife Chypre, a déclaré que même si la guerre contre le braconnage des oiseaux chanteurs est généralement gagnée, les gangs ayant des liens avec la pègre du pays continuent de gagner « beaucoup d’argent en piégeant à l’échelle industrielle » et le font. « avec impunité. »

Selon le rapport 2022 du groupe, le piégeage a diminué l’année dernière de moitié dans la zone d’étude, jusqu’à environ 345 000 oiseaux tués. Mais Shialis a déclaré à l’Associated Press qu’il existe encore jusqu’à 15 sites de piégeage majeurs qui utilisent des filets japonais – des mailles fines suspendues entre deux poteaux – pour attraper les oiseaux.

Certains clients de restaurants considèrent les oiseaux chanteurs comme un mets délicat. Une douzaine d’oiseaux coûtent jusqu’à 150 euros (159 dollars), a déclaré Shialis.

Des amendes de 2 000 euros (2 120 dollars) pour utilisation de filets japonais ont dissuadé de nombreux trappeurs, mais les autorités ne ciblent pas les grands braconniers, en partie à cause d’un manque de clarté entre la police nationale et le Service de la chasse et de la faune sur l’agence qui prend la tête. dans ces cas, a déclaré Shialis.

Le porte-parole Christos Andreou a déclaré à l’AP que la police chypriote et son unité anti-braconnage nouvellement reconstituée étaient prêtes à soutenir toute opération anti-braconnage menée par les « autorités compétentes », y compris le Service de la chasse et de la faune. Le chef du Service de la chasse et de la faune, Pantelis Hadjiyerou, a déclaré que les questions concernant l’application des règles devraient être adressées à la police.

Alexandra Attalides, députée du parti des Verts de Chypre, a déclaré qu’elle pensait que les autorités craignaient de s’en prendre aux braconniers – dont certains ont menacé la vie des policiers – alors que la pègre est fermement ancrée dans ce commerce lucratif.

Attalides a également soutenu que certains hommes politiques pourraient protéger les braconniers pour s’attirer leurs faveurs.

BirdLife demande également aux autorités chypriotes d’augmenter l’amende maximale pour l’utilisation de bâtons de chaux – des brindilles recouvertes d’une substance gluante qui piège les oiseaux – à 2 000 euros (2 121 dollars), contre 200 euros actuellement (212 dollars).