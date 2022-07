Les écoliers se moquent de Ramayana, Mahabharata Trivia comme si ce n’était pas grave

Une vidéo de deux écoliers racontant des détails sur les épopées Mahabharata et Ramayana a émerveillé Twitter. Partagée par un internaute qui se fait passer pour Byomkesh, la vidéo affiche le formidable souvenir des deux petits garçons, à qui l’on a posé une foule de questions sur les deux opus magnum. Un garçon a été interrogé sur les cinq frères Pandava du Mahabharata, le gourou d’Arjun Dronacharya, le fils de Dronacharya Ashwathama, les fils de Bheem et Ghatotkach, les quatre “yugas” parmi une série d’autres questions.

Le deuxième garçon, un élève de KG 2, a été invité à retracer la vaste ascendance de Ram. Lui, tout comme l’autre enfant, l’a débité sans hésitation. L’autre garçon lui a succédé de manière transparente et en tandem, les deux ont retracé l’ascendance jusqu’à Brahma.

Les enfants ont été vus en uniforme scolaire et ont posé les questions à une personne qui n’apparaissait pas à la caméra.

Kya mémoire hai patron..👌😳😎 https://t.co/KrVCqAMkNI – Ari Bose (@bose_ari) 25 juillet 2022

Si cela ne vous impressionne pas à la fin, je ne sais pas ce qui le fera. https://t.co/EYrl8MlwYO – Dharmendra Yadav (@d_only_yadav) 25 juillet 2022

Mec, tu peux entraîner ton cerveau comme tu veux… https://t.co/xVHbpKixr9 — Sachin (@Sachin_manan) 25 juillet 2022

Je suis sans voix en regardant cette vidéo 😱 https://t.co/7CsX1XSy5e – Aarohy Kapoor (@aarohy_kapoor) 24 juillet 2022

Mâchoire tombante Je n’ai jamais entendu quelqu’un dire tout cela d’un coup… Juste inimaginable https://t.co/AFJItYjcQs – Kishore Lodha (@kishorelodha) 24 juillet 2022

Les capacités des écoliers ne sont pas une mince affaire. Récemment, l’histoire d’une fille de 10 ans de Manipuri a été révélée. Meiningsinliu Pamei de Tamenglong est devenue virale après que des photos d’elle à l’école avec sa petite sœur dans les bras soient devenues virales.

Le ministre du Cabinet du Manipur, Thongam Biswajit Singh, et plusieurs autres dirigeants avaient loué le dévouement de la jeune fille pour l’éducation. Le ministre du cabinet, dans son tweet, avait mentionné que lui et les membres de son parti avaient approché sa famille et offert leur aide.

Par la suite, l’enfant a été admis à la Slopeland Public School, un pensionnat à Imphal. Partageant une photo avec la petite fille et sa famille, le ministre lui a souhaité du succès.

« Joignez-vous à moi pour souhaiter bonne chance à Meiningsinliu Pamei dans ses projets futurs ! Comme promis, j’ai organisé son internat à l’école publique Slopeland, Imphal. Je lui souhaite de sortir avec brio », a écrit Biswajit.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici