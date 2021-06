Les écoliers pourraient être vaccinés pour empêcher que Covid ne fasse plus de ravages dans leur éducation, prévient Chris Whitty

Les ÉCOLIERS pourraient obtenir des jabs pour empêcher Covid de faire plus de ravages dans leur éducation, ont confirmé les chefs de la santé.

Le professeur Chris Whitty a déclaré que les autorités cherchaient à savoir si les jeunes devraient se faire vacciner – mais la « grande priorité » est de faire vacciner d’abord tous les plus de 18 ans.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Les enfants d’âge scolaire pourraient recevoir le vaccin Covid pour réduire le temps passé à l’école, a confirmé le professeur Chris Whitty Crédit : Getty

Il est très peu probable que les jeunes tombent gravement malades ou meurent de Covid – ce qui signifie que le jab serait administré uniquement au profit de la société Crédit : Getty

Il a pris la parole après que le chef du plus grand syndicat d’enseignants de Grande-Bretagne a déclaré que les enfants devraient être complètement vaccinés avant de retourner à l’école en septembre.

Si le gouvernement décide de vacciner les écoliers, cela devrait se faire « le plus rapidement possible », a déclaré Kevin Courtney, le co-secrétaire général du Syndicat national de l’éducation.

La nouvelle que les enfants pourraient recevoir le jab, dans le but de garder les écoles ouvertes pendant une troisième vague potentielle, intervient alors que Boris Johnson a annoncé que le Fareedom Day ‘était repoussé jusqu’en juillet.

Et dans une sombre nouvelle, il a déclaré que le monde ne sera jamais exempt du virus – et nous devons apprendre à vivre avec.

Boris Johnson a annoncé :

Les régulateurs ont déjà commencé à donner leur feu vert aux jabs pour les enfants.

Pfizer a été jugé sûr pour toute personne âgée de 12 ans ou plus.

Mais malgré cela, les ministres n’ont pas fermement décidé si les jeunes devaient être vaccinés.

En effet, il est très peu probable que les enfants soient gravement touchés par le coronavirus – ce qui signifie que le vaccin ne serait pas administré pour protéger leur santé, mais pour augmenter les chances d’un retour à la normalité.

Et ce soir, le médecin-chef de l’Angleterre a déclaré que les responsables se demandent si les élèves pourraient être vaccinés dans le but de garantir que les écoles ne soient plus perturbées à l’avenir.

« Il y a deux raisons possibles pour lesquelles vous voudriez vacciner les enfants, potentiellement, mais avec prudence », a déclaré le professeur Whitty.

« Le premier serait les groupes qui sont en fait à haut risque de Covid, et je pense que le JCVI [Joint Committee on Vaccination and Immunisation] proposera des conseils à ce sujet sur les groupes qui, selon eux, sont particulièrement à risque.

« Ces enfants, en particulier, devraient être vaccinés pour réduire le risque qu’ils soient atteints d’une maladie grave et – dans un très, très petit nombre de cas, mais cela arrive, la mortalité.

Les jeunes peuvent recevoir des doses de jab pour s’assurer que les écoles n’ont pas à fermer à nouveau Crédit : PA

Mais la décision finale reviendra probablement au Premier ministre et à ses ministres Crédit : PA

Le professeur Whitty a déclaré qu’un équilibre prudent doit être établi lorsqu’il s’agit de déterminer si les jeunes doivent se faire vacciner Crédit : LNP

« Mais la question plus large concerne également l’effet sur l’éducation des enfants.

« Les multiples perturbations que Covid pourrait avoir vont-elles avoir un impact très négatif sur leurs chances de vie, y compris l’effet qu’il aura sur le risque à long terme de maladie physique et mentale ?

« Ce sera une décision qui devra être basée sur les données dont nous disposons.

« Mais pour le moment, la grande priorité, comme l’a dit le Premier ministre, est de faire passer tous les adultes jusqu’à 18 ans, de s’assurer qu’ils sont vaccinés puis doublement vaccinés. »

La décision de vacciner ou non les enfants pourrait incomber à M. Johnson et à ses ministres, plutôt qu’aux responsables de la santé ou aux scientifiques.

Le JCVI devrait offrir une gamme d’options au PM une fois les essais effectués. Cependant, il n’offrira pas de recommandation définitive.

Le vice-président du JCVI, le professeur Anthony Harnden, a déclaré le mois dernier : « Nous savons que la majorité des enfants n’ont pas un risque énorme de complications.

« Que nous vaccinions à des fins éducatives, que nous vaccinions pour protéger les autres dans la population, ce sont des questions éthiques, il y a beaucoup de questions auxquelles réfléchir.

« C’est une position compliquée de décider de la vaccination des enfants, bien sûr, alors il y a l’argument éthique mondial plus large sur l’utilisation du vaccin chez les enfants quand il y a d’autres personnes dans le monde qui risquent de ne pas être vaccinées.

Cela survient alors que M. Johnson retarde la dernière étape de sa feuille de route vers la liberté face à la recrudescence des cas de Covid Crédit : AFP

Les chefs de la santé affirment que les jabs s’efforcent de réduire les hospitalisations et les décès dus à la mutation indienne – ou Delta –

Cependant, la variante est désormais dominante au Royaume-Uni et entraîne un pic dans les cas

« Nous devons donc réfléchir à toutes ces questions, nous donnerons probablement au gouvernement une gamme d’options. »

Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Janssen sont tous testés sur les moins de 18 ans.

Dans son propre essai clinique, Pfizer a découvert que le vaccin semblait efficace à 100 %. Il n’y a pas eu d’effets secondaires graves.

Même si Covid est rarement nocif pour les enfants, les adolescents et les jeunes d’âge scolaire ont actuellement certains des taux les plus élevés du pays.

Des groupes d’années entiers peuvent être renvoyés chez eux pour s’isoler si un enfant est positif, ce qui signifie qu’il peut y avoir d’énormes perturbations dans l’apprentissage.

Le professeur Whitty a déclaré ce soir: « L’élément clé pour les enfants est la sécurité.

« Nous savons que les risques, en termes de maladie physique pour les enfants, autres que pour certains enfants ayant d’importants problèmes de santé physique préexistants, sont beaucoup, beaucoup plus faibles que pour les adultes.

« Donc, vous ne voudriez pas vacciner à moins que le vaccin ne soit très sûr.

7 742 autres personnes ont été testées positives pour Covid pendant la nuit

Et aujourd’hui, le Premier ministre dit qu’il n’est pas encore temps pour le Royaume-Uni de se déverrouiller complètement Crédit : LNP

M. Johnson a fait son annonce quelques heures après une manifestation contre le verrouillage à Londres Crédit : Alamy

« Les vaccins sont maintenant homologués dans certains pays et nous accumulons des données de sécurité sur la sécurité de ces vaccins chez les enfants. »

Un porte-parole du ministère de la Santé a déclaré: « Aucune décision n’a encore été prise sur la question de savoir si les personnes âgées de 12 à 17 ans devraient se voir systématiquement proposer des vaccins Covid-19.

« Nous serons guidés par nos conseillers experts, et le gouvernement a demandé au JCVI sa recommandation formelle. Nous mettrons à jour en temps voulu. »

Le Premier ministre a pris la décision de retarder le déverrouillage après que les experts eurent prédit que 50 000 personnes pourraient mourir au cours d’une troisième vague cet été.

Le document a révélé qu’une vague estivale d’infections, d’hospitalisations et de décès est « probable » – que les restrictions soient levées ou non.

Et les scientifiques ont averti que le taux de mortalité maximal potentiel pourrait être réduit de 700 à 500 par jour si la dernière étape du déverrouillage était retardée.

RETARD DU JOUR DE LA LIBERTÉ

Le papier n’est qu’une projection – et peut ne jamais être réalisé.

M. Johnson a déclaré qu’il était « confiant » que le Royaume-Uni pourrait mettre fin au verrouillage d’ici le 19 juillet, et peut-être plus tôt si les cas diminuaient.

Mais il a prévenu : « Comme nous l’avons toujours su, et comme le prévoyait la feuille de route de février, cette ouverture s’est inévitablement accompagnée de plus d’infections et de plus d’hospitalisations, car nous devons être clairs, nous ne pouvons pas simplement éliminer Covid.

« Nous devons apprendre à vivre avec. Chaque jour qui passe, nous sommes mieux protégés par les vaccins et mieux à même de vivre avec la maladie. »

La mutation indienne – ou Delta – entraîne une augmentation des cas de virus.

M. Johnson a déclaré que les cas augmentaient d’environ 64% d’une semaine à l’autre.

Les tests positifs dans les zones les plus touchées doublent chaque semaine.

Pendant ce temps, le nombre moyen de personnes admises à l’hôpital augmente d’une demi-semaine sur semaine et de 61% dans le nord-ouest.