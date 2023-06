Les écoliers ont besoin d’espoir après trois blocages de Covid, pas de nouvelles grèves d’enseignants

QUAND il s’agit d’émissions de télévision à la demande, de téléphones intelligents et de plats à emporter livrés à votre porte, le vieux mantra parent-enfant du « tu ne sais pas que tu es né » s’applique toujours.

Après tout, nous n’avions que trois chaînes (et pas de télécommande), nous sommes allés à la bibliothèque pour faire des recherches et le seul plat à emporter dans ma ville était une friterie où il fallait braver les éléments et se rendre à pied.

Les prochaines grèves d’enseignants auront un impact sur les enfants qui se remettent encore de l’isolement forcé de trois verrouillages de Covid Crédit : Getty

La secrétaire à l’Éducation, Gillian Keegan, l’a dit au cours du week-end Crédit : Getty

Mais ces petites bénédictions mises à part, qui serait un jeune dans la Grande-Bretagne d’aujourd’hui ?

Commençons par l’éducation de la « Génération Alpha ».

Ou son absence.

Ce week-end, la secrétaire à l’Éducation, Gillian Keegan, a mis en garde contre l’impact des prochaines grèves d’enseignants sur les enfants qui se remettent encore de l’isolement forcé de trois verrouillages de Covid.

Elle dit : « Nos enfants ont traversé tellement de choses. . . ils ont manqué de socialiser avec leurs amis. . . puis ils ont l’angoisse de se rétablir, de rattraper leur retard. . . puis ils ont des examens.

« Je ne peux pas penser à quelque chose de pire que de faire grève ou de refuser de corriger des devoirs. Ce sont les enfants que vous touchez.

Assez. En plus de cela, la professeure Lucy Easthope – une conseillère internationale en matière de reprise après sinistre – a révélé que, lorsque Covid a frappé, elle a mis en garde le gouvernement contre la fermeture des écoles, avertissant que cela causerait de graves dommages à la santé mentale, au développement et aux chances de vie.

Sans parler d’une augmentation des cas de maltraitance d’enfants et d’évitement scolaire.

Ayant travaillé sur la réponse à la pandémie du Royaume-Uni pendant 20 ans avant Covid, elle estime que les dommages causés aux enfants « étaient prévisibles et à la vue de tous ».

Pourtant, étonnamment (certains pourraient dire criminellement), elle dit que ses avertissements ont été « ignorés ».

Aujourd’hui, l’analyse de 9 millions de dossiers de médecins généralistes anonymisés a révélé des statistiques alarmantes, notamment une augmentation de 42% des troubles de l’alimentation chez les filles âgées de 13 à 16 ans et un doublement des «enfants fantômes» qui manquent plus de la moitié du calendrier scolaire.

De plus, 1,7 million d’enfants sont « régulièrement absents » de l’école.

Le professeur Easthope savait que, dans toute catastrophe, les enfants ont besoin d’un peu de « normalité » et d’« espoir ».

Mais lors des appels Zoom, elle dit que les ministres du gouvernement lui reprocheraient d’avoir utilisé le «mot D» (aka catastrophe), affirmant qu’il était «hyperbolique et inutile».

Pour elle, le plus gros creux a eu lieu le 4 janvier 2021, lorsque de nombreux enfants sont retournés à l’école uniquement pour que le confinement soit réintroduit le lendemain.

Elle ajoute : « S’il y a une autre urgence de cette ampleur, j’espère que nous considérerons les besoins des enfants et des jeunes comme une considération à part entière.

« Leurs voix ne devraient plus jamais être perdues de manière aussi catastrophique. »

Cela soulève la question suivante : pourquoi recourir aux services d’un conseiller indépendant pendant 20 ans si vous n’allez pas vraiment les écouter au moment critique ?

Mérite mieux

Et enfin, regardons ce qui arrive aux jeunes adultes qui ont quitté l’école ou l’université, sont tombés amoureux et nourrissent l’espoir d’acheter leur première maison.

Oublie. Ils approcheront de l’âge de la retraite lorsqu’ils pourront se le permettre.

Maintenant, un nouveau rapport du gestionnaire de patrimoine Saltus a révélé que la «banque de maman et papa» doit aider les enfants adultes à payer leur loyer ou à rembourser leur hypothèque en flèche afin qu’ils ne perdent pas leur maison.

Rien d’étonnant, compte tenu de la 13e hausse consécutive des taux d’intérêt de la Banque d’Angleterre la semaine dernière.

Et avec 800 000 transactions à taux fixe qui devraient se terminer plus tard cette année, et 1,6 million de plus l’année prochaine, les choses ne peuvent qu’empirer.

Oui, bien sûr, il y a des enfants dans d’autres pays qui sont bien moins bien lotis, mais là n’est pas la question.

C’est un soi-disant pays du premier monde, civilisé, politiquement stable et ses jeunes méritent mieux.

MON VOYAGE À 8 £ À GLASTO

LA dernière fois que je suis allé au festival de Glastonbury (alors CND), c’était en 1982, lorsque les billets à l’avance coûtaient 8 £.

Van Morrison était une tête d’affiche, avec Jackson Browne, Climax Blues Band et Thompson Twins.

Jane demande si Glastonbury d’aujourd’hui est devenue trop énorme et corporative pour son propre bien avec des puces qui coûtent maintenant 8 £ le paquet Crédit : Alamy

U2 était en bas de l’affiche mais, pour des raisons qui m’échappent maintenant, n’a pas joué.

Le vendredi, il y a eu les plus fortes précipitations en une seule journée depuis 45 ans, donc tout l’endroit était une tourbière boueuse, mais cela nous était égal.

Tout était très rock ‘n’ roll et nous avons adoré.

Le Glastonbury moderne (billets 335 £) est-il devenu trop grand et trop corporatif pour son propre bien ? Discuter.

Cette année, il y avait des courses amusantes, des fêtes de sobriété, des bars à jus et des frites pour, gorgée, 8 £ le paquet, ainsi que des séances de yoga en plein air.

Cris. Si j’avais tenté une fente basse dans le bourbier de 1982, j’y serais peut-être encore.

FÉLIN BIT ICK

N’IMPORTE QUOI ou n’importe qui qui leur donne « le dégoût » est immédiatement abandonné par les jeunes d’aujourd’hui.

Alors puis-je humblement suggérer que le prochain enseignant qui se retrouve confronté à un adolescent prétendant être un chat (c’est-à-dire prenant le chat) devrait prendre les mesures suivantes.

Peut-être que les enseignants devraient montrer à la classe George Galloway sur Celebrity Big Brother si des élèves prétendent être des chats Crédit : Ruckas / Channel 4

Dites à la classe qu’ils vont regarder un épisode de Celebrity Big Brother, puis montrez-leur le clip de George Galloway ronronnant à Rula Lenska et buvant bruyamment du faux lait de ses mains en coupe.

Si cela ne provoque pas un ick optimal et un retour instantané à l’humanité, alors rien ne le fera.

Une version STAGE de Macbeth est accompagnée d’un avertissement concernant le sang, et maintenant certains des romans d’Ernest Hemingway sont réimprimés dans leur forme originale avec un, ahem, sérieux avertissement déclencheur que l’éditeur n’a pas l’intention « d’approuver les représentations culturelles ou la langue contenues ici ». ”.

Sûrement, même l’étudiant le plus déficient cérébral peut résoudre ce problème ?

Pendant ce temps, alors que les romans classiques sont soumis à un tel examen minutieux de signalisation de vertu, il semble peu comprendre que les écrans que les enfants sont collés pour les exposer à des parodies bien pires de la nature humaine que quelques descriptions dépassées.

L’horreur des grosses hanches de Hayley

Hayley Atwell, co-vedette de Mission : Impossible de TOM Cruise, est une jeune femme saisissante.

Mais elle devrait renvoyer son styliste immédiatement si c’était leur idée de porter ce spectacle d’horreur déguisé à la première de Mission : Impossible – Dead Reckoning, Part One.

Hayley Atwell devrait licencier sa styliste si c’était leur idée de porter cette horreur redingote lors de la première du nouveau film Mission Impossible Crédit: Splash Nouvelles

Ou peut-être que l’événement était un ticket chaud sursouscrit et que c’était le seul moyen de faire entrer clandestinement deux de ses potes en tant que plus?

lLES Italiens sont à juste titre en colère après qu’un homme souriant ait été filmé en train de sculpter « Ivan et Hayley » sur le mur du Colisée de Rome.

S’il est pris (doigts croisés), il pourrait être condamné à une amende de 17 000 £ ou aller en prison.

Je suis allé en Égypte l’année dernière et j’ai été horrifié par le nombre de tombes anciennes qui avaient été dégradées avec des initiales datées remontant au milieu des années 1920.

Il semble que le vandalisme idiot n’est pas une chose nouvelle.

PIERRE-MOI ! C’EST UNE BAGUE

QUAND on lui a demandé la signification d’une nouvelle bague qu’elle porte, la petite amie de Mick Jagger, Melanie Hamrick, a répondu : « Dans mon esprit, c’est une bague de promesse. Nous serons immatures et appellerons cela une bague de promesse.

Promesse de quoi ? Charger correctement le lave-vaisselle ou sortir les poubelles de temps en temps ?

La petite amie de Mick Jagger, Melanie Hamrick, a été interrogée sur la signification de la bague qu’elle porte Crédit : Fonctionnalités Rex

Une « bague de promesse » semble si idiote quand les deux partagent un fils de six ans Crédit : Fonctionnalités Rex

Après tout, ça ne peut pas être une promesse de mariage parce que ça s’appelle une bague de fiançailles.

Ou est-ce la promesse d’une bague de fiançailles qui pourrait un jour déboucher sur une alliance suivie d’une bague d’éternité ?

Et donc à Google, où j’apprends qu’une bague de promesse est « portée comme un symbole extérieur d’engagement et de fidélité envers une autre personne ».

Tout comme une alliance alors, mais sans le mariage.

Pourtant, Mme Hamrick, 36 ans, a un fils de six ans, Deveraux, avec le Rolling Stone, qui atteindra 80 ans le mois prochain.

Donc, coparentalité d’un enfant ensemble est peut-être un engagement suffisant.

AH-HA HARRY !

LE Wall Street Journal a révélé le «cimetière» des idées télévisées présentées à Netflix par Harry et Meghan qui n’ont pas abouti.

L’une était une sitcom de style Emily In Paris avec un homme comme personnage principal (Emile ?), tandis qu’une autre était une émission familiale sur des personnages homosexuels qui rappelait Heartstopper.

Le respecté Wall Street Journal a rôti le «cimetière» d’idées télévisées de Harry et Meghan présenté à Netflix Crédit : Getty

Une idée, une préquelle de Great Expectations de Charles Dickens refondant la célibataire solitaire Miss Havisham comme « une femme forte dans une société patriarcale », serait en développement mais n’a pas obtenu le feu vert.

Le respecté Journal a titré son rapport Harry et Meghan produisent un flop hollywoodien : eux-mêmes.

Oh cher. Quand il s’agit de désespoir créatif, Arm Wrestling d’Alan Partridge avec Chas et Dave, Monkey Tennis et Inner City Sumo (« nous prenons les gros… les mettons dans de grandes couches, puis amenons-les à se jeter hors d’un cercle ») ne sont plus des parodies.