La libération relativement rapide des plus de 330 garçons a eu lieu après une réponse rapide du gouvernement, qui a apparemment appris des enlèvements de masse précédents dans les écoles, en particulier des écolières de Chibok, qui n’ont pas eu un résultat aussi heureux.

Le cauchemar des élèves a commencé dans la nuit du 11 décembre lorsqu’ils ont été saisis par des hommes armés de fusils AK-47 de l’école des garçons de l’école secondaire des sciences du gouvernement du village de Kankara, dans l’État de Katsina, au nord-ouest du Nigéria. Ils ont été tirés à travers une forêt et forcés de s’allonger dans la terre au milieu de fusillades entre leurs ravisseurs et les troupes qui les poursuivaient.

Les garçons ont décrit marcher dans la brousse et diverses forêts, s’arrêter pendant la journée et marcher sans chaussures la nuit et marcher sur des épines et des pierres.

Les rebelles djihadistes de Boko Haram au Nigéria ont revendiqué la responsabilité de l’enlèvement, affirmant qu’ils avaient attaqué l’école parce qu’ils pensaient que l’éducation occidentale n’était pas islamique.

Alors que les parents des garçons attendaient avec impatience des nouvelles, beaucoup au Nigéria et dans le monde se sont préparés à une prise d’otage prolongée. Beaucoup craignaient que les garçons soient forcés de devenir des enfants soldats pour Boko Haram.

Mais l’enlèvement a atteint un sommet étonnamment satisfaisant lorsque le gouverneur de Katsina, Aminu Bella Masari, a annoncé la libération de 344 garçons jeudi soir.

«Je pense que nous pouvons dire… nous avons récupéré la plupart des gars, sinon tous», a-t-il déclaré.

Masari a déclaré à l’Associated Press qu’aucune rançon n’avait été versée pour garantir la liberté des garçons. On ne sait pas si d’autres concessions ont été faites.

Masari a déclaré que le gouvernement travaillera avec la police pour renforcer la sécurité à l’école de Kankara et dans d’autres écoles. Selon les élèves, un seul policier travaillait à l’école au moment de l’attaque.

L’enlèvement des écoliers était un rappel effrayant des attaques antérieures de Boko Haram contre des écoles, notamment l’enlèvement massif en avril 2014 par Boko Haram de plus de 270 écolières d’un internat gouvernemental à Chibok, dans le nord-est de l’État de Borno. . Une centaine de ces filles sont toujours portées disparues.

« La différence, nous le savons dans ce cas, est que le gouvernement a agi plus rapidement », a déclaré Bulama Bukarti, analyste pour l’Afrique subsaharienne à l’Institut Tony Blair.

À Chibok, il a fallu des semaines de plaidoyer et d’indignation de la part des Nigérians, des célébrités et de la communauté internationale avant que le gouvernement reconnaisse que les filles avaient été kidnappées et agisse. Pendant ce temps, Boko Haram a eu l’opportunité de placer les filles en petits groupes et de les éloigner pour qu’il soit difficile de les retrouver.

Cette fois, le gouvernement a rapidement déployé des troupes après l’enlèvement des garçons, et les ravisseurs ont été rapidement encerclés, a déclaré Bukarti.

Leur sortie est « une histoire fantastique à la fin d’une semaine terrible », a-t-il déclaré. « Les parents seront réunis avec leurs proches … tout le Nigéria poussera un soupir de soulagement pour une fin heureuse. »

Le représentant de l’UNICEF au Nigéria, Peter Hawkins, a appelé les assaillants à libérer d’autres enfants qui pourraient être détenus à cause de ces attaques ou d’autres.

«Les écoles doivent être sûres. Les enfants ne devraient jamais être la cible d’une attaque, et pourtant, bien trop souvent au Nigéria, ils ne sont que cela – des victimes d’attaques contre leurs écoles », a-t-il déclaré.

Il a appelé le gouvernement nigérian à prendre de meilleures mesures « pour s’assurer que les écoles sont sûres et que tous les enfants nigérians peuvent apprendre sans crainte ».

Le président Muhamadu Buhari a salué la libération des garçons et les a tous rencontrés vendredi, les encourageant à poursuivre leurs études malgré les attaques et les enlèvements qu’ils ont subis.

Cette petite difficulté que vous avez rencontrée dans la vie ne devrait pas vous décourager. Vous devez vous préparer, vous réchauffer et poursuivre vos rêves dans la vie », a-t-il déclaré. «Depuis que je suis allé à l’école, je suis devenu président deux fois, donc l’éducation est la clé du succès. Faites de votre mieux pour acquérir une éducation et même des connaissances religieuses afin qu’elles vous guideront, vous et votre famille, à l’avenir. «

Après leur libération jeudi soir, Buhari a déclaré que son gouvernement devrait faire plus pour protéger les écoles contre de telles attaques et pour protéger la vie et les biens des Nigérians. La reconnaissance que le Nord-Ouest est un véritable défi pour son gouvernement.

De nombreux problèmes épineux subsistent au Nigéria.

L’enlèvement montre que Boko Haram a été en mesure de recruter des gangs armés dans le nord-ouest du Nigéria, un signe inquiétant car les gangs criminels ont mené plus d’attaques dans la région cette année, tuant plus de 1100 personnes. Bien que les bandits n’aient aucune motivation idéologique, a déclaré Bukarti, il est devenu clair que le chef de Boko Haram, Abubakar Shekau, a pu former des alliances avec certains d’entre eux.

«Shekau a commencé à courtiser certains bandits», a déclaré Bukarti en janvier, se référant à une vidéo lancée par le chef de Boko Haram expliquant son idéologie et parlant en peul, la langue de la plupart, pendant les 15 dernières minutes. des bandits du Nord-Ouest, y compris ceux qui ont pris la parole dans la vidéo diffusée par Boko Haram cette semaine. Plus tard, Boko Haram a affirmé avoir pénétré dans certaines parties du nord-ouest.

Bien que cet avenir ne soit peut-être pas clair, l’enlèvement du pensionnat montre qu’il y avait clairement du recrutement, et Bukarti dit qu’il irait jusqu’à appeler certains de ces gangs locaux employés de Boko Haram maintenant.

Boko Haram pourrait étendre sa portée au nord-ouest, a-t-il dit, ajoutant qu’ils avaient également reçu de la publicité.

«C’était un point de propagande important et c’est ce qui survit à Boko Haram et aux groupes terroristes», a-t-il déclaré.

Alors que le gouvernement a réagi rapidement à cet enlèvement – ils ont eu une mission de sauvetage le lendemain – il reste des critiques sur la façon dont le gouvernement traite la violence et comment elle continuera à se développer dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

De nombreux Nigérians blâment Buhari pour les problèmes de sécurité du pays et le Parti démocratique du peuple (PDP), opposition, affirme que l’enlèvement des étudiants à Katsina, l’État d’origine du président, alors qu’il était en visite là-bas, soulève de sérieuses questions sur la capacité du gouvernement à lutter contre l’insurrection.

Le PDP a déclaré que l’incapacité du président Buhari à gérer la sécurité du Nigéria a ouvert le pays « aux terroristes, bandits, vandales et insurgés ».

L’attaque contre l’école de Kankara met en évidence la faiblesse des institutions de sécurité nigérianes, a déclaré le professeur Odion-Akhaine. Il craint que le pays ne sombre dans l’anarchie en raison d’une incertitude croissante.

«S’il y a de l’anarchie au Nigeria, le pays le plus peuplé d’Afrique, cela aura de graves conséquences pour la sous-région», a-t-il déclaré.

Petesch a rapporté de Dakar, Sénégal. La journaliste d’AP Haruna Umar à Maiduguri, au Nigeria, a contribué.