« Quand j’ai appris que nos garçons avaient été libérés, j’étais pleine de joie et de bonheur parce que je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais pas manger », a déclaré Murjanatu Rabiu, mère de l’un des garçons.

«Nous avons pleuré, ne sachant pas dans quel état ils se trouvaient», dit-elle. « Quand nous les avons vus, nous étions si heureux, même s’ils sont revenus avec des blessures … et très affamés. »

De nombreux écoliers ont exprimé leur inquiétude à propos du retour à l’école, affirmant que leurs ravisseurs les menaceraient de mort s’ils retournaient à l’école. Les rebelles djihadistes de Boko Haram au Nigéria ont revendiqué la responsabilité des enlèvements et ont déclaré avoir attaqué l’école parce qu’ils pensaient que l’éducation occidentale n’était pas islamique.

Le jeune de 13 ans a raconté comment les étudiants ont été forcés sous la menace d’une arme à parcourir des kilomètres à travers la brousse sans nourriture ni eau. Ses pieds avaient des plaies causées par la marche sur le terrain accidenté. Il a dit que ses pieds étaient si douloureux qu’il ne pouvait pas marcher et qu’il avait été aidé par un garçon plus âgé qui le portait sur le dos. Il a dit qu’il ne voulait pas retourner à l’école.

« La raison pour laquelle je ne retourne pas à l’école est que je pense que si je retourne à l’école, les bandits me tueront et je ne reverrai plus mes parents », a déclaré Usman. «C’est pourquoi je ne rentre pas.