Les écoliers de 8 États peuvent désormais bénéficier de repas scolaires gratuits, les défenseurs exhortent le Congrès à adopter une politique à l’échelle nationale

ST. PAUL, Minnesota (AP) — Lorsque les cours reprendront après la fête du Travail, Amber Lightfeather n’aura plus à se soucier de la provenance des prochains repas de ses enfants. Ils seront gratuits.

Le Minnesota, le Nouveau-Mexique, le Colorado, le Vermont, le Michigan et le Massachusetts rendront les petits-déjeuners et déjeuners scolaires gratuits en permanence pour tous les étudiants à partir de cette année universitaire, quel que soit le revenu familial, suivant les traces de la Californie et du Maine. Plusieurs autres États envisagent des changements similaires et les partisans du Congrès souhaitent étendre la gratuité des repas à tous les enfants du pays.

Lightfeather, qui a quatre enfants qui fréquentent des écoles publiques à Duluth, Minnesota, a déclaré que sa famille avait parfois droit à des repas gratuits ou à prix réduit, mais qu’elle aurait dû payer au cours de l’année scolaire à venir si le Minnesota n’avait pas fait le changement. Ses revenus en tant qu’employée d’hôpital et ceux de son mari en tant qu’employé tribal les auraient fait dépasser la limite. L’année dernière, la famille payait plus de 260 dollars par mois pour les repas scolaires de ses quatre enfants, âgés de 10, 13, 16 et 17 ans.

Elle était tellement convaincue qu’elle a témoigné en faveur du projet de loi sur les repas scolaires du Minnesota lorsqu’il a été présenté à l’Assemblée législative l’hiver dernier. Les élèves ont serré dans leurs bras le gouverneur Tim Walz, un ancien enseignant, lorsqu’il a signé la loi dans leur école primaire de Minneapolis en mars.

«J’ai pleuré quand j’ai découvert qu’ils avaient finalement réussi. Je ne suis pas simplement allé témoigner pour mes propres enfants. J’ai témoigné pour tous les enfants qui pourraient en bénéficier », a déclaré Lightfeather.

Les écoles du pays ont offert des repas gratuits à tous au plus fort de la pandémie, ce qui a fait monter en flèche la participation. Mais lorsque l’aide fédérale s’est épuisée au printemps 2022, la plupart des États sont revenus à des repas gratuits ou à prix réduit uniquement pour les enfants admissibles. Cela a laissé de côté les familles qui n’étaient pas assez pauvres, a stigmatisé celles qui l’étaient et a aggravé l’endettement des repas scolaires.

« Nous savons que les élèves apprennent mieux lorsqu’ils sont bien nourris », a déclaré Emily Honer, directrice des programmes de nutrition du ministère de l’Éducation du Minnesota. « Et nous savons que les étudiants ne savent souvent pas d’où viendra leur repas. Nous supprimons cette (peur).

Au Nouveau-Mexique, où les éducateurs et les décideurs politiques parlent depuis longtemps du lien entre pauvreté et résultats scolaires, la plupart des étudiants avaient droit à des repas gratuits ou à prix réduit avant même la signature de la nouvelle loi en mars.

Néanmoins, les écoles publiques d’Albuquerque ont connu une augmentation immédiate de la participation. Et au cours des sept premiers jours de l’année scolaire qui a commencé ce mois-ci, le nombre a augmenté de 1 000 par jour pour le petit-déjeuner et le déjeuner.

À l’école élémentaire Lowell d’Albuquerque, la cafétéria était animée mardi alors que des dizaines d’élèves alignaient les tables du déjeuner avec des plateaux bleu vif remplis de légumes, de riz et de bœuf teriyaki.

Lorraine Martinez, la secrétaire de l’école, a déclaré que certains enfants souffraient de crampes d’estomac ou se sentaient étourdis parce qu’ils n’avaient pas assez à manger.

« Désormais, tout le monde a la nourriture, l’eau et le lait – la nutrition – dont il a besoin », a-t-elle déclaré.

De nombreuses familles auront encore du mal à payer les repas scolaires dans d’autres États. Annette Nielsen, directrice exécutive du Hunter College NYC Food Policy Center à New York, a déclaré que les petits-déjeuners et les déjeuners peuvent coûter aux parents 1 500 dollars par élève et par an.

« Ne voulons-nous pas que les enfants réussissent bien à l’école et reçoivent des repas bons, nutritifs et sains tout au long de leur apprentissage ? » a demandé Nielsen. « Je pense que c’est le moins que nous puissions faire. »

La législature du Minnesota a alloué plus de 440 millions de dollars pour les deux premières années du programme malgré les plaintes des républicains concernant le subventionnement des familles qui ont les moyens de payer. Honer, du ministère de l’Éducation du Minnesota, a déclaré qu’elle était encouragée par le nombre d’écoles privées et à charte qui envisageaient de participer.

Stacy Koppen, directrice des services de nutrition des écoles publiques de St. Paul, a déclaré que son district pouvait offrir des repas universels dans 60 écoles cette année, contre 40 qui se sont qualifiées l’année dernière pour un programme fédéral qui rend les repas gratuits à tous les élèves des écoles secondaires. populations issues de familles à faible revenu.

« Vous pouvez simplement venir à l’école et vous concentrer sur votre apprentissage », a-t-elle déclaré.

La nouvelle loi est également une aubaine pour Minnetonka, dans la banlieue de Minneapolis, considérée comme aisée. Le surintendant David Law a déclaré qu’environ 8 à 10 % des étudiants du district étaient admissibles à des déjeuners gratuits ou à prix réduit avant la pandémie, et que de nombreuses familles n’y étaient pas admissibles mais n’étaient pas non plus en mesure de dépenser 20 $ par semaine et par enfant. .

Law a déclaré que le fait que servir le petit-déjeuner soit désormais obligatoire constitue également un avantage. Ses écoles avaient auparavant du mal à pourvoir les postes à temps partiel, réservés au déjeuner, dans le secteur de la restauration, mais ses cafétérias sont désormais presque entièrement dotées en personnel, car les heures supplémentaires rendent ces emplois plus attrayants. Plus de personnel et des fonds publics supplémentaires devraient contribuer à améliorer la qualité et la variété des repas, a-t-il déclaré.

« Je pense que ce sera une victoire dans tous les domaines », a déclaré Law.

Au Nouveau-Mexique, les responsables de l’éducation ont déclaré que la nouvelle loi signifie que plus de 3 000 élèves supplémentaires ont désormais accès à des repas gratuits et que, comme le Nouveau-Mexique exige également que les écoles modernisent leurs cuisines, davantage de nourriture peut être préparée à partir de rien.

Alexis Bylander, analyste politique principal pour le Food Research & Action Center à but non lucratif à Washington, DC, a déclaré que l’élan était en train de prendre forme. Elle a noté que certains États ont au moins pris des mesures progressives pour rendre les repas plus abordables. Le Connecticut utilise l’argent de relance fédéral pour étendre la gratuité des repas à davantage d’étudiants cette année. La Pennsylvanie prévoit des petits-déjeuners gratuits. L’Illinois a adopté cette année une politique de repas scolaires gratuits pour tous, mais n’a pas prévu de financement pour sa mise en œuvre. La ville de New York et certaines autres communautés locales proposent elles-mêmes des repas universels gratuits.

Le sénateur américain Bernie Sanders du Vermont et la représentante américaine Ilhan Omar ont réintroduit en mai un projet de loi visant à étendre la gratuité universelle des repas à tous les États. Bien qu’il soit peu probable que le projet progresse dans ce Congrès divisé, Bylander a déclaré qu’il présente une vision de ce qui est possible.

« Bien que les politiques des huit États soient excellentes et que nous pensons que d’autres seront adoptées dans un avenir proche, nous faisons vraiment appel au Congrès et soulignons la nécessité d’une politique à l’échelle nationale afin que tous les enfants bénéficient de cet avantage », a déclaré Bylander.

___

Susan Montoya Bryan a rapporté d’Albuquerque, au Nouveau-Mexique.

Steve Karnowski et Susan Montoya Bryan, Associated Press