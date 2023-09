Les écoles Tonica et Lostant tentent une administration conjointe – Shaw Local

Robert Ketcham avait passé 11 ans comme directeur d’école et souhaitait devenir surintendant d’un district rural. Sa grande opportunité s’est présentée cet été, mais avec un rebondissement inattendu.

Il a été embauché pour diriger non pas un, mais deux districts scolaires voisins, Tonica et Lostant, dans le sud-ouest du comté de La Salle.

Les surintendants sortants de Tonica et de Lostant approchaient de la retraite sachant qu’il n’y avait pas de surplus de remplaçants. L’Illinois a dû composer avec une pénurie d’enseignants, ce qui a également entraîné une diminution du nombre de directeurs et de surintendants.

Il y a des défis, bien sûr, et il y a des avantages, comme dans toute chose. » — Robert Ketcham, surintendant de Tonica-Lostant

Cela a soulevé une question : la gestion de Tonica et Lostant pourrait-elle être le travail d’une seule personne ? Les deux conseils d’administration en ont discuté et ont convenu de l’essayer.

Ketcham a accepté le poste sachant que cela impliquait une double tâche. Il a deux équipes à gérer, deux budgets à élaborer et deux réunions du conseil d’administration auxquelles assister chaque mois.

« Je n’ai pas été intimidé – je ne pense pas que ce soit le bon mot – mais il y a des défis, c’est sûr », a déclaré Ketcham, « et il y a des avantages, comme toute chose ».

Ce n’est pas une première pour les écoles du comté de La Salle – Rutland et Wallace, dans la région rurale d’Ottawa, partagent depuis longtemps un directeur général – mais l’embauche d’un double administrateur est assez rare. Les deux conseils scolaires ont dû réfléchir aux avantages et aux inconvénients.

Lostant et Tonica avaient déjà fusionné certains de leurs sports et avaient un directeur sportif commun, il existait donc un précédent pour la fusion des front offices. Néanmoins, le président du conseil d’administration de Tonica, Ritch Fundell, se souvient avoir eu des questions – beaucoup de questions – sur la façon dont cela fonctionnerait.

« Nous avons dû y réfléchir longuement, mais nous étions vraiment intéressés à en savoir plus », a déclaré Fundell. « Pour l’instant, tout semble plutôt bien se passer. »

L’ancien surintendant de Tonica, Chuck Schneider, et son homologue de Lostant, Sandra Malahy, étaient prêts à rétrograder vers des rôles consultatifs à mesure que Ketcham apprenait les ficelles du métier.

Schneider, par exemple, a accepté le titre de surintendant adjoint, à compter du 1er juillet, et restera à ce poste de mentor jusqu’au réveillon du Nouvel An. Ketcham, a-t-il dit, « est vraiment en train de comprendre ».

« Et je me sentais à l’aise de prendre un titre différent pour me soutenir et faciliter cette transition alors que je termine ma carrière dans l’éducation », a déclaré Schneider.

La transition a fonctionné pour Tonica dans la mesure où l’école dispose d’un directeur expérimenté, Chris Waca, qui assure la supervision sur place pendant que Ketcham passe d’une école à l’autre.

« Il y aura toujours des problèmes à résoudre », a admis Schneider, « mais je pense que c’est une réussite. »

Cela a aidé Ketcham à avoir de l’expérience dans le comté de La Salle – il avait été directeur du Northlawn Junior High School à Streator – et cherchait un poste administratif dans une région agricole, où il se sent le plus à l’aise.

Ketcham est également un ancien entraîneur – il avait été instructeur d’éducation physique, de santé et de conduite automobile avant de passer à l’administration – et il a mis à profit ces compétences pour encadrer de jeunes enseignants.

« J’ai décidé d’entraîner des enfants », a déclaré Ketcham, « et j’ai fini par coacher des enseignants. »

Jusqu’à présent, les responsables des écoles des autres districts n’ont pas téléphoné pour se demander comment mettre en œuvre le modèle de double surintendant. Néanmoins, Ketcham a déclaré que certains pourraient observer de loin comment cela fonctionne pour Tonica et Lostant.

« Je pense vraiment qu’à mesure que les écoles font face à la pénurie d’enseignants », a-t-il déclaré, « ainsi qu’à la pénurie d’administrateurs, elles pourraient rechercher des modèles comme celui-ci qui pourraient les aider financièrement et leur apporter d’autres avantages. »