Les écoles suppriment des conseillers et des tuteurs à mesure que l’argent de l’aide COVID se tarit. Les étudiants ont toujours du mal

DETROIT (AP) — Davion Williams veut aller à l’université. L’année dernière, un conseiller de son école à charte de Détroit l’a aidé à visualiser cet objectif, mais il sait qu’il aura besoin de plus d’aide pour naviguer dans le processus de candidature.

Il a donc été découragé d’apprendre que le lycée où il venait de commencer sa deuxième année avait licencié son conseiller en transition vers l’université – un membre du personnel qui lui fournissait une aide supplémentaire pour coordonner les demandes d’aide financière, les demandes de relevés de notes, les visites sur le campus et bien plus encore.

Les conseillers avaient été embauchés dans 19 écoles grâce aux fonds fédéraux de secours en cas de pandémie. En juin, lorsque le budget de Détroit a été finalisé, leurs emplois faisaient partie des près de 300 qui ont été supprimés.

« Ne pas pouvoir le faire dans cette école est plutôt décevant », a déclaré Williams en août lors d’un événement de rentrée à Mumford High School.

L’afflux sans précédent d’aide financière que le gouvernement américain a fourni aux écoles pendant la pandémie a commencé à diminuer. Comme l’école de Williams, certains districts mettent déjà fin à leurs programmes tels que les cours d’été élargis et le tutorat après l’école. Certains enseignants et membres du personnel de soutien engagés pour aider les enfants à traverser la crise sont licenciés.

L’argent de secours, d’un montant total d’environ 190 milliards de dollars, était destiné à aider les écoles à répondre aux besoins découlant du COVID-19, notamment à compenser la perte d’apprentissage pendant la pandémie. Mais les dernières données nationales montrent qu’une grande partie des étudiants américains restent en retard sur le plan académique par rapport à ce qu’ils auraient été sans la pandémie.

Les écoles du comté de Montgomery, le plus grand district du Maryland, réduisent ou éliminent le tutorat, les cours d’été et d’autres programmes couverts par l’aide fédérale en cas de pandémie. Face à un déficit budgétaire, le district a opté pour ces réductions au lieu d’augmenter la taille des classes, a déclaré Robert Reilly, surintendant associé des finances. Le district se concentrera plutôt sur la fourniture d’un soutien en mathématiques et en lecture en classe, a-t-il déclaré.

Mais parmi les parents, on a le sentiment qu’il reste « beaucoup de travail à faire » pour aider les élèves à rattraper leur retard, a déclaré Laura Mitchell, vice-présidente d’un conseil parents-enseignants à l’échelle du district.

Mitchell, dont la petite-fille fréquente le lycée du district, a déclaré que le tutorat était une bénédiction pour les élèves en difficulté. Les coupes budgétaires du district réduiront le tutorat de plus de moitié cette année.

« Si nous supprimons cela, qui va aider ceux qui sont à la traîne ? dit-elle.

Les districts ont jusqu’en septembre 2024 pour affecter le reste de l’argent fourni par le Congrès à trois programmes de secours liés au COVID. Certaines écoles ont déjà commencé à réduire leurs programmes pour atténuer le coup, et la prochaine année budgétaire risque d’être encore plus douloureuse, avec l’arrivée de ce que certains qualifient de « falaise du financement ».

Dans une enquête menée en juin auprès de centaines de dirigeants du système scolaire par l’AASA, l’Association des surintendants scolaires, la moitié ont déclaré qu’ils devraient réduire le personnel spécialisé, comme les tuteurs et les coachs en lecture, pour la nouvelle année scolaire. La moitié ont également déclaré qu’ils supprimaient les programmes d’apprentissage d’été.

Alors que l’échéance des dépenses approche, l’ampleur des réductions n’est pas encore claire. L’impact dans chaque district dépendra de la manière dont les responsables des écoles auront planifié la fin de l’aide et du montant d’argent qu’ils recevront d’autres sources.

Le financement public de l’éducation à travers le pays a été généreux ces derniers temps. Mais les États pourraient bientôt être confrontés à leurs propres défis budgétaires : ils ont également reçu une aide fédérale temporaire qui s’épuise.

De nombreux responsables d’écoles se préparent à l’impact budgétaire à venir. À Shreveport, en Louisiane, les responsables déclarent que l’année prochaine, ils pourraient devoir supprimer certains des 50 professeurs de mathématiques qu’ils ont ajoutés pour doubler l’enseignement des mathématiques aux collégiens.

Les écoles y ont ajouté des enseignants après avoir identifié des lacunes profondes en matière d’apprentissage des mathématiques au collège, et il existe des preuves que cela a aidé, avec une augmentation de 4 points des résultats en mathématiques, selon les responsables. Mais avec un coût de 4 millions de dollars, le programme sera menacé.

« Notre argent a pratiquement disparu », a déclaré le surintendant T. Lamar Goree.

Certains chercheurs se demandent si l’argent était suffisant ou suffisamment soutenu pour remédier au profond déclin de l’apprentissage. Mais avec un récent accord limitant l’augmentation des dépenses fédérales en matière d’éducation, le Congrès ne recevra pas davantage d’argent.

Dans le même temps, certains législateurs et commentateurs ont souligné une reprise académique anémique pour suggérer que les écoles n’ont pas dépensé judicieusement l’argent de l’aide liée au COVID en premier lieu.

Les fonctionnaires experts du district disposaient d’un large pouvoir discrétionnaire sur la manière de dépenser l’argent, et leurs décisions étaient très variées, depuis les améliorations CVC jusqu’au développement professionnel. « Certaines dépenses étaient très judicieuses, et d’autres semblent, avec le recul, quelque peu insensées », a déclaré Lori Taylor, chercheuse en financement de l’éducation à la Texas A&M University.

À ce jour, peu de recherches ont été menées pour déterminer si l’argent fédéral a contribué à lutter contre la perte d’apprentissage. Une étude récente portant sur les programmes d’écoles d’été de huit districts n’a révélé aucun impact sur les résultats en lecture, mais des améliorations en mathématiques. Étant donné que seule une fraction des élèves de chaque district y ont participé, cela n’a toutefois apporté qu’une faible contribution à la reprise des apprentissages.

Les responsables de l’école insistent sur le fait que l’argent a fait une différence.

« Je me demande quel aurait été le contrefactuel si nous n’avions pas eu l’argent », a déclaré Adriana Publico, chef de projet pour les fonds de secours COVID au district scolaire du comté de Washoe à Reno, Nevada. « Les étudiants auraient-ils été dans une situation encore pire ? Je pense que oui. »

Le système Washoe a réduit de moitié les heures de tutorat parascolaire cette année et éliminé les enseignants-coachs de nombreuses écoles élémentaires. Le district vient de terminer un programme d’école d’été considérablement élargi, mais les responsables ne sont pas sûrs d’avoir les moyens de le poursuivre l’été prochain.

Certains systèmes scolaires tentent de maintenir les ajouts de l’ère COVID. À Kansas City, dans le Missouri, les responsables du district déclarent qu’ils envisagent de conserver un certain nombre de postes créés grâce à l’argent fédéral, notamment ceux d’enseignants d’intervention et de cliniciens qui travaillent avec des étudiants ayant subi un traumatisme. Le district pourra le faire, a déclaré la directrice financière Erin Thompson, grâce à des recettes fiscales foncières plus élevées.

« Ce n’est peut-être pas aussi grave que ce que nous pensions », a-t-elle déclaré. « Nous sommes optimistes à ce stade. »

À Détroit, qui a reçu une aubaine de l’argent fédéral COVID, les responsables du district affirment avoir soigneusement budgétisé pour éviter de fortes réductions lorsque l’argent sera épuisé. Cela comprenait l’affectation de plus de la moitié de l’aide fédérale – quelque 700 millions de dollars – à la rénovation ponctuelle des bâtiments des campus vieillissants de la ville.

Mais en fin de compte, les responsables ont déclaré que certaines réductions étaient nécessaires. Les programmes d’été et parascolaires élargis ont été progressivement supprimés, en plus des centaines de postes, comme les conseillers universitaires.

« Dans un monde idéal, je préférerais avoir des conseillers en transition universitaire », a déclaré le surintendant Nikolai Vitti. « Mais c’est un autre exemple de prise de décisions difficiles. »

Barnum signalé à New York et Binkley signalé à Washington, DC

L’équipe éducative d’Associated Press reçoit le soutien de la Carnegie Corporation de New York. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Hannah Dellinger et Matt Barnum de Chalkbeat et Collin Binkley de , Associated Press