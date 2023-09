Les écoles sont invitées à fermer le jour de l’éclipse | Actualités, Sports, Emplois

Jusqu’à présent, sur les 18 districts scolaires du comté de Chautauqua, huit écoles ont décidé d’annuler les cours pour le 8 avril, jour de l’éclipse totale dans l’ouest de l’État de New York.

Le chef des services d’urgence du comté souhaiterait que ce soit le cas des 18 districts scolaires.

Grâce aux calendriers publiés sur les sites Web des écoles, Cassadaga Valley, Falconer, Forestville, Frewsburg, Panama et Ripley seront tous complètement fermés. Chautauqua Lake a programmé ce jour pour la conférence des surintendants et Fredonia a prévu que ce soit une journée de perfectionnement du personnel.

Clymer a prévu une demi-journée le 8 avril.

Les écoles du comté de Chautauqua qui doivent actuellement se réunir dans leur intégralité ce jour-là comprennent Bemus Point, Brocton, Dunkirk, Jamestown, Pine Valley, Sherman, Silver Creek, Southwestern et Westfield.

Dans le comté voisin de Cattaraugus, Randolph et Gowanda devraient aller à l’école le lundi 8 avril.

Les estimations de fréquentation dans le comté de Chautauqua sont omniprésentes. Les rapports indiquent qu’entre 50 000 et 1 million de personnes se trouveront dans le comté ou le traverseront en voiture ce week-end jusqu’à lundi.

Le bureau du tourisme du comté a signalé que certains hôtels avaient déjà vendu complet pour ces trois jours.

Le directeur des services d’urgence, Noel Guttman, estime que les écoles devraient traiter cette journée comme un jour de neige, sachant longtemps à l’avance qu’il pourrait y avoir des problèmes. « Une chose que nous savons avec l’éclipse, c’est que le trafic sera probablement d’une ampleur que nous n’avons jamais vue auparavant pour un événement d’une seule journée », il a dit.

En raison de la quantité de trafic, Guttman veut faire ce qu’il peut pour éliminer les véhicules, y compris les autobus scolaires et les employés, de la circulation.

L’éclipse totale devrait commencer à Ripley à 15h16. C’est exactement le moment où les écoles renverront les élèves et qu’ils monteront dans les bus. « En tant que parent, je ne voudrais pas que mon enfant reste coincé dans un bus pendant des heures » il a dit.

Guttman a parlé à une personne qui se trouvait au Kentucky lors de l’éclipse totale de 2017. « Il lui a fallu 11 heures pour parcourir 10 milles après l’événement. Et c’était une communauté rurale », il a dit.

Pour cette raison, Guttman ne souhaite pas voir les bus ni même le personnel scolaire quitter leur lieu de travail le 8 avril. « Mon mantra a été et continuera d’être : je préfère être sur-préparé et déçu face à un événement, plutôt que dépassé et sous-préparé. » il a dit.

Des urgences surviennent. C’est un problème auquel Guttman est habitué. L’éclipse est un autre type d’urgence. « Nous savons exactement quand cela va arriver et nous pouvons le planifier. J’ai dit très clairement que nous devions clôturer. Les écoles ne doivent pas être ouvertes ce jour-là. » il a dit.

Idéalement, le 8 avril est le lundi juste après les vacances de printemps. Pâques est le dimanche 31 mars et toutes les écoles publiques du comté sont fermées du 1er au 5 avril. Certaines écoles sont fermées la semaine précédente, tandis que d’autres bénéficient d’une semaine de congé en février.

Le 8 avril étant le premier jour de retour, Guttman estime que c’est un jour facile pour fermer les écoles.

Il ne souhaite pas non plus que les écoles organisent une journée de formation continue où le personnel doit être présent dans le bâtiment, ni même une demi-journée pour les étudiants. C’est parce que les problèmes de circulation pourraient facilement durer toute la journée.

Les comtés voisins en prennent également note. Guttman a déclaré qu’il pensait que toutes les écoles du comté d’Erie, dans l’État de New York, avaient déjà décidé de fermer, à l’exception de la ville de Buffalo. Il a déclaré que de nombreuses écoles du comté d’Erie, en Pennsylvanie, fermaient également ce jour-là.

D’un point de vue pédagogique, Guttman a déclaré qu’il comprenait pourquoi les enseignants voudraient enseigner le jour de l’éclipse, mais que cela n’en valait pas la peine. « Vous l’enseignez (Eclipse) avant qu’ils ne partent en vacances de printemps, et vous avez les devoirs qui seront rendus compte à leur retour le lendemain de l’événement », il a dit.

Guttman a déclaré que c’était la densité de population qui était préoccupante. « L’éclipse n’est pas une menace. L’éclipse va être un événement historique et scientifique plutôt cool. J’ai hâte d’y être. … Il s’agit de la « menace » qui pèse sur l’infrastructure de tous les visiteurs, où les routes vont être encombrées, les magasins doivent s’approvisionner à l’avance, les stations-service pourraient être touchées – ce sont toutes des choses qui se sont produites à d’autres lieux, » il a dit.

Guttman a déclaré qu’il discutait régulièrement avec des représentants de l’État sur une variété de sujets d’urgence, l’éclipse étant l’un d’entre eux. À ce stade, l’État n’a pas indiqué qu’il allait fermer les écoles, mais il ne serait pas surpris si cela se produisait, puisque l’éclipse affectera 29 des 62 comtés de l’État. « En réalité, j’ai du mal à croire que le gouverneur ne déclare pas l’état d’urgence à l’avance en raison des conséquences que cela va avoir », il a dit.

La prochaine éclipse totale n’aura pas lieu dans le comté de Chautauqua avant 120 ans, il s’agit donc véritablement d’un événement unique.







