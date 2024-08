Les écoles sont en concurrence avec les téléphones portables. Voici comment elles pensent pouvoir gagner

Isabella Pires a remarqué pour la première fois ce qu’elle appelle la « pandémie d’apathie progressive » en huitième année. Seule une poignée de camarades de classe s’étaient inscrits aux projets de service qu’elle avait aidé à organiser dans son école du Massachusetts. Encore moins nombreux étaient ceux qui s’y étaient présentés.

Lorsqu’elle est arrivée au lycée l’automne dernier, Isabella a découvert que le problème était encore pire : une semaine de motivation décevante et des cours où les élèves parlaient rarement.

D’une certaine manière, c’est comme si les étudiants « se souciaient de moins en moins de ce que les gens pensent, mais aussi en quelque sorte, je m’en soucie davantage« , a déclaré Isabella, 14 ans. Certains adolescents, a-t-elle dit, ne se soucient plus de paraître désintéressés, tandis que d’autres ont tellement peur du ridicule qu’ils restent seuls. Elle blâme réseaux sociaux et l’isolement persistant de l’ère post-COVID.

Les éducateurs affirment que leurs plans de cours éprouvés ne suffisent plus à maintenir l’intérêt des élèves à un moment critique. problèmes de santé mentalecapacité d’attention réduite, fréquentation réduite et détérioration des résultats scolairesAu cœur de ces défis ? La dépendance aux téléphones portables. Aujourd’hui, les adultes tentent de nouvelles stratégies pour inverser ce malaise.

Interdiction des téléphones portables gagnent du terrain, mais beaucoup estiment qu’elles ne suffisent pas. Ils plaident pour une stimulation alternative : diriger les étudiants vers l’extérieur ou vers activités parascolaires pour occuper le temps qu’ils pourraient autrement passer seuls en ligne. Et les étudiants ont besoin de moyens, disent-ils, pour parler de sujets tabous sans craindre d’être « annulé » sur les réseaux sociaux.

« Pour impliquer les élèves maintenant, il faut être très, très créatif », a déclaré Wilbur Higgins, professeur principal d’anglais à la Dartmouth High School, où Isabella sera en deuxième année cet automne.

Les pochettes, casiers et bacs pour téléphones portables sont devenus de plus en plus populaires aider à faire respecter les interdictions d’appareils.

John Nguyen, professeur de chimie en Californie, a inventé un système de pochettes parce qu’il était très perturbé par le harcèlement et les bagarres au téléphone pendant les cours, souvent sans intervention des adultes. De nombreux enseignants ont peur de confronter les élèves qui utilisent leur téléphone pendant les cours, a déclaré Nguyen, et d’autres ont renoncé à essayer de mettre un terme à ce phénomène.

À l’école de Nguyen, les élèves enferment leurs téléphones dans des pochettes en néoprène pendant les cours, voire toute la journée. La clé magnétique d’un enseignant ou du directeur permet de déverrouiller les pochettes.

Peu importe le dynamisme de la leçon, a déclaré Nguyen, qui enseigne à la Marina Valley High School et commercialise désormais les pochettes auprès d’autres écoles. « Rien ne peut rivaliser avec le téléphone portable. »

Certaines écoles mettent également sous clé les montres connectées et les écouteurs sans fil. Mais ces pochettes ne fonctionnent plus une fois la cloche sonnée.

Ainsi, à Spokane, dans l’État de Washington, les écoles multiplient les activités parascolaires pour concurrencer les cours par téléphone après les heures de cours.

Une initiative lancée ce mois-ci, « S’engager dans la vraie vie « — dans la vraie vie — vise à donner à chaque élève quelque chose à attendre avec impatience après la routine de la journée d’école, qu’il s’agisse d’un sport, d’arts du spectacle ou d’un club.

« S’isoler chez soi tous les jours après l’école pendant des heures sur un appareil personnel est devenu la norme », a déclaré le surintendant Adam Swinyard.

Les élèves peuvent créer des clubs autour de centres d’intérêt comme les jeux de société et le tricot ou participer à des ligues de basket-ball de quartier. Les enseignants aideront les élèves à élaborer un plan pour s’impliquer lors des conférences de rentrée, explique le district.

« De 15 h à 17 h 30, vous êtes dans un club, vous faites du sport, vous participez à une activité », au lieu d’être au téléphone, a déclaré Swinyard. (Le district a interdit les téléphones pendant les cours, mais les autorisera après l’école.)

À l’heure de taux d’absentéisme élevéIl espère également que ces activités constitueront le coup de pouce supplémentaire dont certains élèves ont besoin pour aller à l’école. Dans un sondage Gallup sondage En novembre dernier, seuls 48 % des élèves de collège ou de lycée ont déclaré se sentir motivés pour aller à l’école et seulement 52 % ont estimé qu’ils faisaient quelque chose d’intéressant chaque jour. Le sondage a été financé par la Walton Family Foundation, qui soutient également journalisme environnemental à l’AP.

Vivian Mead, une élève de dernière année à Spokane, a déclaré que le fait d’avoir plus d’activités extrascolaires aide, mais ne fonctionne pas pour tout le monde. « Il y a certainement encore des gens qui veulent juste être seuls, écouter leur musique, faire leurs propres trucs ou, par exemple, être sur leur téléphone », a déclaré Vivian, 17 ans.

Sa sœur de 15 ans, Alexandra, a déclaré que les séances de conseil du matin ont amélioré la participation au club de théâtre qui occupe les sœurs. « Cela oblige tout le monde, même s’ils ne veulent pas s’impliquer, à essayer quelque chose, et peut-être que ça marche », a-t-elle déclaré.

Treize collèges du Maine ont adopté une approche similaire, en faisant passer 35 000 heures au total aux élèves à l’extérieur au cours d’une semaine choisie en mai.

« C’est enrichissant pour les élèves de se connecter les uns aux autres dans la nature, loin des écrans », a déclaré Tim Pearson, professeur d’éducation physique et de santé. Ses élèves de l’école Dedham ont participé au défi national « Life Happens Outside ».

Les enseignants ont adapté leurs cours pour qu’ils soient dispensés en extérieur, et les élèves ont noué des liens en plein air pendant le déjeuner et la récréation. Le soir, environ la moitié des élèves de Dedham ont campé, encouragés par une soirée pizza. Plusieurs élèves ont dit à Pearson qu’ils avaient de nouveau campé après le défi.

« Qu’ils aient ou non leur téléphone avec eux, ils font des feux, ils montent leurs tentes », a déclaré Pearson. « Ils font des choses à l’extérieur qui ne se limitent évidemment pas aux réseaux sociaux ou aux textos. »

Les parents doivent également modifier la culture du téléphone portable dans leur famille, disent certains enseignants. À la maison, Aaron Taylor, un enseignant de l’Ohio, interdit l’utilisation des téléphones portables lorsque ses propres enfants reçoivent des amis.

Et quand les enfants sont à l’école, les parents ne devraient pas les distraire avec des SMS d’enregistrement tout au long de la journée, a-t-il déclaré.

« Les élèves sont très attachés à leur famille », explique Taylor, qui enseigne à la Westerville North High School, près de Columbus. « Ils craignent de ne pas pouvoir les contacter, au lieu d’apprécier la liberté d’être seuls pendant huit heures ou avec leurs amis. »

Certains affirment que les autres facteurs à l’origine du désengagement des adolescents sont amplifiés par le téléphone portable. Le climat politique conflictuel fait souvent que les étudiants ne sont pas disposés à participer aux cours, alors que tout ce qu’ils disent peut faire le tour de l’école via une application de messagerie.

Les élèves du lycée d’anglais de Taylor lui disent qu’ils ne parlent pas en classe parce qu’ils ne veulent pas être « annulé « — un terme appliqué aux personnalités publiques qui sont réduites au silence ou boycottées après avoir émis des opinions ou des propos offensants.

« Je me suis dit : « Eh bien, qui t’a annulé ? Et pourquoi aurais-tu été annulé ? On parle de « Gatsby le Magnifique » », pas d’un sujet politique controversé, a-t-il dit.

Les élèves « deviennent très, très silencieux » lorsque des sujets comme la sexualité, le genre ou la politique sont abordés dans les romans, explique Higgins, professeur d’anglais du Massachusetts. « Il y a huit ans, on avait les mains qui se levaient partout. Personne ne veut plus être étiqueté d’une certaine façon, ni être ridiculisé ou accusé de politique. »

Higgins utilise donc des sites Web tels que Parlay qui permettent aux étudiants de tenir des discussions en ligne de manière anonyme. Ces services sont coûteux, mais Higgins estime que l’engagement en classe en vaut la peine.

« Je peux voir qui ils sont lorsqu’ils répondent à des questions et autres choses, mais les autres étudiants ne le voient pas », a déclaré Higgins. « Cela peut être très, très puissant. »

Alarmée par le désengagement de ses camarades, Isabella, l’élève de Higgins, a écrit un article d’opinion dans le journal de son école.

« C’est à nous qu’il incombe d’empêcher les générations futures de rejoindre ce même cycle descendant », a-t-elle écrit.

Un commentaire sur la publication a souligné le défi et les enjeux.

« Dans l’ensemble », a écrit le commentateur, « pourquoi devrions-nous nous en soucier ? »

La couverture de l’éducation par l’Associated Press bénéficie du soutien financier de plusieurs fondations privées. L’AP est seule responsable de tout le contenu. normes pour travailler avec des organisations philanthropiques, un liste des supporters et des zones de couverture financées sur AP.org.