CHAQUE année, l’arrivée de Christophe Colomb dans les Amériques est rappelée lors de la fête éponyme du même nom.

En raison de la reconnaissance de Columbus Day comme jour férié fédéral, les parents sont curieux de savoir si leur enfant a un jour de congé scolaire.

Chaque année, Columbus Day tombe le deuxième lundi d’octobre Crédit : Alamy

Les écoles sont-elles fermées le jour de Columbus ?

Bien que Columbus Day soit devenu un jour férié officiel en 1937, cela dépend de l’état dans lequel vous vivez et de la façon dont cela vous affectera.

La fermeture de votre école dépend de l’état, de la ville et du type d’école.

En effet, Columbus Day est un jour férié. Dans certaines régions, les écoles et la plupart des entreprises sont fermées, tandis que dans d’autres régions, Columbus Day est un jour ouvrable normal.

Étant donné que les écoles publiques sont contrôlées aux niveaux local et national, aucune loi fédérale n’exige la fermeture des écoles. Il est donc préférable de vérifier directement auprès de votre école.

En règle générale, les écoles de la côte Est ont tendance à fermer à l’occasion du Columbus Day, tandis que les écoles de la côte Ouest restent ouvertes.

Cependant, dans certains États, dont la Floride, la fermeture est à la discrétion des écoles – il est donc toujours préférable de vérifier.

Cela s’appelle-t-il maintenant la Journée des peuples autochtones ?

Depuis plus de 130 ans, il y a eu une controverse quant à savoir si la journée devrait être appelée Columbus Day ou Journée des peuples autochtones.

En 1492, Christophe Colomb pensait avoir trouvé l’Asie, mais ce n’est qu’après son troisième voyage et la torture et l’asservissement de nombreux peuples indigènes qu’il réalisa qu’il avait entièrement découvert un autre continent.

Au fil de l’histoire, de nombreuses personnes pensaient qu’il fallait l’appeler la Journée des peuples autochtones pour éduquer les Américains sur les pertes de vies humaines qui ont suivi l’arrivée de Christophe Colomb.

En 2014, la Journée des peuples autochtones a été officiellement reconnue au niveau national en 2014, de nombreux États la reconnaissant comme un jour férié le jour de Columbus.

Sept ans plus tard, le président Joe Biden est alors devenu le premier commandant en chef à reconnaître officiellement la Journée des peuples autochtones en publiant une proclamation célébrant la fête à venir.

Le 8 octobre, il a déclaré : « À l’occasion de la Journée des peuples autochtones, notre nation célèbre les contributions inestimables et la résilience des peuples autochtones, reconnaît leur souveraineté inhérente et s’engage à honorer les obligations du gouvernement fédéral en matière de fiducie et de traités envers les nations tribales.

Beaucoup pensent que le jour ne devrait être que le jour des peuples autochtones et non le jour de Columbus Crédit : Getty

« À l’occasion de la Journée des peuples autochtones, nous rendons hommage aux premiers habitants des États-Unis et aux nations tribales qui continuent de prospérer aujourd’hui.

Malgré la reconnaissance, de nombreuses personnes appellent encore le jour Columbus Day après que le 19 juin soit devenu un jour férié fédéral, mais de nombreux sénateurs ont déclaré au fil des ans qu’ils aimeraient supprimer Columbus Day en tant que jour férié fédéral.

Le 10 octobre 2022 est connu à la fois comme le jour de Columbus et le jour des peuples autochtones.

Pourquoi célébrons-nous le Columbus Day ?

Christophe Colomb a trébuché à travers l’Amérique en 1492 après avoir quitté l’Espagne avec un équipage de trois navires : le Niña, le Pinta et le Santa María.

Columbus Day est un jour férié dans certaines régions des États-Unis et est toujours célébré le deuxième lundi d’octobre.

Il a été célébré de manière informelle par diverses communautés italiennes et catholiques américaines dès la fin des années 1700.

Les sentiments anti-catholiques et anti-italiens étaient courants aux États-Unis à l’époque, et Columbus a servi de symbole édifiant pour ces communautés.

En 1907, le Colorado est devenu le premier État à observer officiellement le Columbus Day.

Les immigrants italiens Angelo Noce et Siro Mangini ont travaillé avec le sénateur d’État Casimiro Barela pour faire passer la fête dans la loi.

La fille de M. Magini a déclaré plus tard au Denver Post que Columbus était “une personne à qui les Italo-Américains ne jetteraient pas de pierres”.

Columbus Day n’a pas été nommé jour férié officiel jusqu’en 1937, lorsque le président Franklin D Roosevelt l’a déclaré jour férié récurrent le 12 octobre.

Le Congrès l’a ensuite déplacé au deuxième lundi d’octobre.