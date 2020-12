Les premiers bulletins scolaires de l’année scolaire arrivent avec beaucoup plus de F que d’habitude, signe lamentable des difficultés que vivent les élèves avec l’enseignement à distance.

Les districts scolaires d’un océan à l’autre ont signalé que le nombre d’élèves qui échouaient en classe avait augmenté de deux ou trois fois – les apprenants de la langue anglaise et les étudiants handicapés et défavorisés en souffraient le plus.

«C’était complètement déraillé par rapport à ce qui est normal pour nous, et c’était évidemment très alarmant», a déclaré Erik Jespersen, directeur de la McNary High School de l’Oregon, où 38% des notes à la fin octobre échouaient, contre 8% en temps normal. fois.

Les éducateurs voient un certain nombre de facteurs en jeu: les élèves qui apprennent à la maison sautent des devoirs – ou à l’école. L’accès à Internet est limité ou incohérent, ce qui rend difficile la réalisation et le téléchargement des devoirs. Et les enseignants qui ne voient pas leurs élèves en personne ont moins de moyens de détecter qui prend du retard, en particulier avec beaucoup de personnes qui gardent leurs caméras éteintes pendant les sessions Zoom.

L’augmentation des échecs a été observée dans les districts de toutes tailles à travers le pays.

À l’école de Jespersen dans le district de l’école publique de Salem-Keizer, des centaines d’élèves avaient initialement non seulement des F, mais des notes de 0,0%, indiquant simplement qu’ils ne participaient tout simplement pas à l’école. Au Nouveau-Mexique, plus de 40% des élèves des collèges et lycées échouaient dans au moins une classe à la fin octobre. À Houston, 42% des étudiants ont reçu au moins un F dans la première période de notation de l’année. Près de 40% des notes des élèves du secondaire de St. Paul, Minnesota, étaient des F, soit le double du montant d’une année typique.

En réponse, les écoles ont intensifié leurs efforts de sensibilisation, en donnant la priorité au retour des élèves en difficulté pour l’apprentissage en personne et, dans certains cas, en modifiant les politiques de notation et en donnant aux élèves plus de temps pour terminer les devoirs.

Jespersen a déclaré que son école avait commencé à voir les notes s’améliorer après avoir amené des groupes de 300 élèves dans le bâtiment par petites cohortes pour recevoir le soutien des enseignants, bien que cela ait récemment cessé en raison de l’augmentation des cas de coronavirus dans la région. Les équipes consultatives ont accru les contacts avec les élèves et les enseignants ont été invités à cesser temporairement d’attribuer des devoirs notés. Les parents d’élèves hispaniques ont été invités à une session pour apprendre comment accéder aux notes de leurs enfants en ligne.

L’histoire continue

À Charleston, en Caroline du Sud, les administrateurs et les enseignants évoquent la possibilité d’ajuster la notation comme ils l’ont fait au printemps, où les instructeurs ont été invités à donner des 50 au lieu de 0 pour le rendre moins punitif pour les élèves désengagés, a déclaré Jody Stallings, professeur d’anglais de huitième année. . «Je suis un professeur d’anglais, pas un professeur de mathématiques, mais j’ai appris que les zéros sont très, très dévastateurs pour une moyenne», a-t-il déclaré.

La plupart des notes d’échec qu’il attribue proviennent de devoirs manquants, pas de devoirs qui ont été remis avec beaucoup de mauvaises réponses.

«Vous leur parlez plus tard et ils disent:« Vous savez que je ne l’ai tout simplement pas fait. Je ne connaissais pas la réponse, donc je ne l’ai tout simplement pas fait », a déclaré Stallings, qui enseigne la plupart de ses élèves en personne et le reste en ligne simultanément à Moultrie Middle School. « Quand vous avez un enfant en personne, il va passer le test … Même s’il ne sait rien, il a une chance. »

Le fils de Jillian Baxter, un étudiant en deuxième année du lycée du comté de Fairfax, en Virginie, obtient normalement de bonnes notes mais échouait à tous ses cours à un moment donné, y compris l’éducation physique. Sa fille, une personne âgée, recevait tous les A. Les deux étudiants apprennent à distance à plein temps.

Elle attribue la différence à la façon dont ses enfants apprennent. Sa fille est ravie de travailler de manière indépendante dans sa chambre. Son fils est un «apprenant tactile», dit-elle.

«Vous n’avez pas cette volonté de le faire si vous n’êtes pas là», dit-elle.

Les mauvaises notes au cours de la pandémie ont également révélé comment les écarts d’équité dans le système éducatif se creusent.

Une analyse du système scolaire du comté de Fairfax a révélé que les apprenants de la langue anglaise et les étudiants handicapés figuraient parmi ceux dont les échecs avaient le plus augmenté. En revanche, les élèves qui ont obtenu de bons résultats auparavant ont obtenu des résultats légèrement supérieurs aux attentes.

À Hatch, au Nouveau-Mexique, la registraire du lycée Blanca Ramirez a déclaré que son travail avait évolué pendant la pandémie pour servir de traductrice, d’ombudsman et de coach de vie aux élèves et aux parents qui ne parlent que l’espagnol. Dans les conversations, elle demande aux élèves comment ils peuvent avoir des notes aussi basses.

« La première réponse est » c’est si difficile – Miss – no lo entiendo « » – Je ne comprends pas, a déclaré Ramirez.

«Venez découvrir que la plupart du temps, les enfants ne font même pas leur première tentative parce que je pense qu’ils ont peur. Et donc, le simple fait de passer cet appel téléphonique ouvre cet encouragement et ils commencent à faire un peu plus d’efforts », dit Ramirez.

Dans certains cas, le plus grand obstacle pour un étudiant en langue anglaise est simplement qu’il n’a pas pu se connecter aux appels Zoom et à la plate-forme d’éducation en ligne qui sont essentiels pour assister aux cours. À quelques reprises ce semestre, Ramirez a demandé aux élèves de la rencontrer sur le parking de l’école, tout le monde masqué, pendant qu’elle leur montre à eux et à leurs parents comment se connecter.

Hatch High School a indiqué que 79% des élèves échouaient au moins une classe au cours de leur première période de notation de l’année. Ce chiffre a été réduit à 46% en quelques mois, a déclaré la porte-parole Audra Bluehouse, à la fois parce que l’école a été facilitée et que les étudiants sont plus engagés.

Bluehouse dit que le nombre était élevé en partie parce que l’école a ajouté une huitième classe à l’horaire de chaque élève cet automne.

Maintenant, les enseignants ont reçu pour instruction de donner moins de devoirs, en donnant la priorité aux tâches les plus importantes. Ils ont été encouragés à trouver des alternatives aux conférences traditionnelles. La notation est passée d’un système de 100 points à un système de 50 points afin que les devoirs manqués avec des zéros blessent moins les élèves.

____

L’écrivain d’Associated Press Cedar Attanasio a contribué à ce rapport depuis Santa Fe, Nouveau-Mexique. Thompson a rapporté de Buffalo, NY