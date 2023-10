Les écoles situées à proximité d’une zone de brûlage des feux de forêt de Maui rouvrent. Les parents se demandent s’ils doivent renvoyer leurs enfants

LAHAINA, Hawaï (AP) — Les enfants prennent place sur des tables pliantes sur le patio d’une église à plusieurs kilomètres de l’endroit où leur école a brûlé. Des bacs en plastique contiennent des manuels flambant neufs expédiés rapidement par un éditeur. La récréation a lieu sur le parcours de golf du complexe de l’autre côté de la rue.

L’incendie de forêt provoqué par le vent qui a ravagé la ville historique de Lahaina à Maui cet été a chassé de nombreux élèves non seulement de leurs maisons, mais aussi de leurs écoles, obligeant leurs familles et les responsables de l’éducation à se démener pour trouver d’autres moyens de leur enseigner.

Aujourd’hui, plus de deux mois après que l’incendie du 8 août a tué au moins 98 personnes, les trois écoles publiques qui ont survécu devraient rouvrir cette semaine, ce qui constitue un carrefour émotionnel pour les enfants traumatisés et leurs familles alors qu’ils décident de retourner ou non dans ces écoles. campus ou poursuivre dans les autres écoles qui les ont accueillis.

Certains parents ont déclaré qu’ils ne renverraient pas leurs enfants parce qu’ils craignent que l’incendie ne laisse des toxines derrière eux, malgré les assurances des responsables de l’éducation selon lesquelles les campus sont sûrs.

« Je suis optimiste et reconnaissante que nous puissions y retourner », a déclaré Cailee Cuaresma, une élève de 10e année au lycée de Lahainaluna. « Je suis reconnaissant que notre école soit toujours debout. »

Au cours du mois dernier, Cuaresma a suivi des cours sur le campus de fortune de l’école Sacred Hearts, une école catholique fondée en 1862. La majeure partie de l’école a brûlé, mais ses dirigeants ont rapidement mis en place des cours à l’église de mission Sacred Hearts, située à 16 km (16 km). kilomètres) de distance.

Sacred Hearts et d’autres écoles privées de l’État ont accueilli des élèves déplacés des écoles publiques, comme Cuaresma, tout en offrant une année de scolarité gratuite. D’autres étudiants ont pris le bus à plus de 45 minutes pour se rendre dans les écoles publiques de l’autre côté de Maui ou ont opté pour des cours à distance.

Lors d’une récente journée d’école sur le site temporaire de Sacred Hearts, les enseignants ont déplacé les élèves entre des poches d’ombre pour les protéger du soleil implacable de Lahaina. La directrice Tonata Lolesio a déclaré aux étudiants rassemblés sur des bancs rembourrés dans une chapelle qu’il leur faudrait peut-être deux ans avant de pouvoir retourner dans une école reconstruite.

« Priez pour que cela puisse être plus tôt », a-t-elle dit.

Parallèlement, le manque de place oblige les étudiants à suivre les cours à des jours décalés. Les travailleurs ont préparé une pelouse adjacente pour y installer des tentes, permettant au moins aux plus jeunes enfants d’aller à l’école quotidiennement.

Cuaresma était assis avec un groupe de jeunes étudiants caressant un chien de confort golden retriever amené par Assistance Dogs of Hawaii. Sa maison a survécu à l’incendie, mais son père n’a retrouvé que récemment son travail dans un hôtel. Être à Sacred Hearts était une bonne opportunité car le travail était un défi, a-t-elle déclaré.

Une école publique de Lahaina, l’école primaire King Kamehameha III, a été détruite. Les élèves de là partageront l’espace avec l’école primaire Princess Nāhiʻenaʻena, qui a été fermée pour nettoyage après incendie avec Lahainaluna High et Lahaina Intermediate.

Les écoles se trouvent à quelques pâtés de maisons de tas de cendres potentiellement dangereuses, ce qui suscite l’inquiétude des parents, mais les responsables de l’éducation ont déclaré que les tests de qualité de l’air montrent que la réouverture est sûre.

« Il ne va pas reculer d’un pied là-bas », a déclaré Tiffany Teruya, la mère d’un élève de huitième année de Lahaina Intermediate.

Elle et son fils, Pu’uwai Naho’oikaika, séjournent dans un hôtel depuis l’incendie de leur immeuble. Il a participé à un programme d’immersion hawaïen lié à Lahaina Intermediate.

Après la fermeture de l’école, le programme a organisé des cours en plein air, loin de la zone brûlée, et s’est concentré sur l’apprentissage culturel comme la fabrication de trompettes en bambou et le travail dans les parcelles de taro.

Teruya ne sait pas où elle enverra son fils une fois que l’école rouvrira et que le programme d’immersion reviendra sur le campus, a-t-elle déclaré.

Les deux enfants de Debbie Tau ne retourneront pas dans leurs écoles de Lahaina parce qu’elle craint également que l’air ne soit pas sûr. Ils vivent dans un quartier de Lahaina, au nord de la zone brûlée. Elle prévoit de les conduire après les vacances d’automne, lorsque le district scolaire cessera de fournir des bus vers les autres écoles de Kihei, situées à environ 45 minutes.

« L’amiante est quelque chose qui me fait vraiment peur parce que c’est un cancérigène. Et dans 10, 20, 30 ans, nos enfants pourraient avoir un cancer », a-t-elle déclaré. « J’ai l’impression que c’est comme si nous étions de retour au COVID, où chaque décision que vous prenez est mauvaise et où vous mettez la vie de vos enfants en danger. »

Certains élèves des écoles publiques qui ont rejoint les écoles privées envisagent de rester. Patrick Williams a déclaré que la première fois qu’il avait vu son fils Kupa’a prier aux Sacrés-Cœurs lui rappelait sa propre enfance dans le Mississippi.

« Je me dis: ‘Oh, c’est là qu’il aurait dû être depuis le début' », a déclaré Williams.

La famille, dont la maison n’a pas été touchée par l’incendie, fera des sacrifices pour payer les frais de scolarité, notamment parce que Williams a perdu la plupart de ses routes d’approvisionnement en eau de Lahaina à cause de l’incendie.

Les circonstances difficiles ont incité les enseignants à essayer différentes manières de communiquer avec les élèves déplacés.

À la Maui Preparatory Academy, qui a accueilli à un moment donné 150 élèves des écoles publiques, Gabby Suzik, professeur de sciences et de mathématiques, a déclaré qu’elle s’enregistrait souvent auprès de ses élèves du lycée de Lahainaluna qui ont perdu leur maison. Suzik a perdu la maison qu’elle et son mari avaient achetée l’année dernière sur Front Street à Lahaina.

Lorsque certains étudiants se sont présentés à Maui Prep sans chaussures, sans sac à dos et sans crayon, elle leur a dit de ne pas s’inquiéter, notant qu’elle portait des vêtements empruntés.

«J’aime juste être honnête avec eux et leur dire: ‘Hé, tu sais, je comprends ce que tu vis et tu peux me parler à tout moment’», a déclaré Suzik.

Lors d’un cours de culture hawaïenne à Sacred Hearts, l’enseignante Charlene Ako a cherché à établir des liens avec des élèves de troisième année de l’école primaire Princess Nāhiʻenaʻena en leur montrant une photo de la princesse avec un collier de plumes d’oiseau autour de la tête, symbole de la monarchie qui régnait autrefois. le royaume hawaïen.

Ako a demandé aux élèves de dessiner des oiseaux indigènes hawaïens. Maile Asuncion, 9 ans, a dessiné un iiwi rouge, également connu sous le nom de grimpereau écarlate.

Jusqu’à l’âge de 7 ans, elle et sa famille vivaient dans un cottage derrière la maison de son grand-père, près de l’église historique de Waiola, qui a brûlé et où la princesse est enterrée. Le chalet a brûlé, tout comme la maison de son grand-père, le forçant à déménager à Kihei.

Maile et sa famille n’ont pas pu regagner leur nouvelle maison dans un condo, qui a survécu mais se trouve dans la zone brûlée. Ils vivent désormais dans l’hôtel où travaille son père.

De nombreux amis de Maile ont quitté l’école, y compris sa meilleure amie, qu’elle souhaite désespérément revoir : « Elle est toujours à Maui. Mais je ne sais pas où elle se trouve actuellement.

