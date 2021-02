Les écoles secondaires ont une semaine pour ramener tous les élèves en classe, confirme Gavin Williamson

Plus tôt cette semaine, l’Association of School and College Leavers a déclaré que le retour pourrait devoir être échelonné sur deux semaines en raison de «l’énorme défi logistique» présenté par l’administration des tests Covid sur place.

«Sans un soutien supplémentaire important, certaines écoles et collèges peuvent avoir besoin de plus d’une semaine pour permettre à tous les élèves de se faire tester avant de retourner en classe. Nous attendons du gouvernement qu’il fasse preuve d’un esprit de compréhension, d’autant plus qu’il a confié aux écoles et aux collèges la tâche d’effectuer une tâche médicale avec très peu de soutien.