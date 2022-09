Lorsqu’une crise de l’eau a forcé les écoles à se remettre en ligne à Jackson, dans le Mississippi, l’enseignant de cinquième année Ryan Johnson a vu partout des rappels des temps de pandémie.

Deux ans et demi après que les écoles sont passées à l’apprentissage à distance pour COVID-19, il s’est de nouveau connecté à l’apprentissage en ligne pour voir des enfants allongés dans son lit à la maison tout en se connectant à ses cours.

Cette fois, Johnson a également dû aider sa jeune fille, qui était coincée à la maison en essayant de suivre le rythme de la deuxième année. Elle a demandé à plusieurs reprises quand elle pourrait retourner à l’école.

Le passage dans l’apprentissage à distance a été de courte durée pour le système scolaire de 20 000 élèves de Jackson. Mais cela a mis en évidence une réalité alarmante : les écoles s’appuient sur des cours en ligne lorsque les communautés sont confrontées à leurs moments les plus difficiles – des catastrophes comme des incendies de forêt, des tempêtes ou un manque d’eau. Et les experts disent que ce n’est pas une solution durable.

Lorsque le système d’eau en difficulté de Jackson a laissé la ville avec des robinets secs et des toilettes sans chasse d’eau pendant plusieurs jours, l’école est restée en ligne pendant une semaine. Une pression d’eau suffisante a été rétablie la semaine dernière pour que les enfants puissent y retourner en personne, mais la ville reste sous sa septième semaine d’avis d’ébullition d’eau.

Pourtant, l’apprentissage en ligne a aggravé les perturbations pour les enfants et les enseignants. Les familles ont fait la queue pendant des heures pour avoir de l’eau à boire ou à laver. De retour à la maison, les enfants suivaient des cours sur Internet, souvent avec toute la famille à la maison.

Johnson a déclaré qu’il avait fait de son mieux pour jongler avec tout cela et garder ses étudiants engagés, en s’appuyant sur sa longue expérience de la pandémie, mais c’était loin d’être parfait.

“Vous essayez de regarder le verre à moitié plein autant que possible”, a-t-il déclaré.

Il fut un temps, au début de la pandémie, où les espoirs étaient grands pour l’apprentissage à distance. Cela a rendu les jours de neige obsolètes et certaines écoles ont expérimenté l’apprentissage en ligne à la place des enseignants suppléants. Le potentiel semblait infini.

Mais les lacunes de l’apprentissage à distance sont devenues plus claires. Le passage à l’apprentissage à distance pour COVID-19 a laissé de nombreux étudiants derrière eux là où ils devraient être académiquement et a ajouté des tensions sur leur santé mentale.

Dans le même temps, cela a conduit à un accès accru à la technologie et aux compétences qui rendent l’enseignement à distance réalisable à grande échelle – une impossibilité il y a à peine quatre ans.

En 2018, deux ouragans – Florence et Michael – ont frappé les mêmes régions de Caroline du Nord, provoquant la fermeture d’écoles. Certains élèves ont été absents de l’école pendant des semaines. Il y a eu des tentatives d’apprentissage à distance, mais beaucoup n’avaient pas accès aux ordinateurs portables et à d’autres technologies. La plupart des écoles ont essayé de redistribuer les étudiants dans d’autres installations en personne, a déclaré Gary Henry, doyen du College of Education and Human Development de l’Université du Delaware, qui a participé à un effort de recherche à long terme étudiant l’impact.

Maintenant, Henry pense que les districts seront les premiers à atteindre l’apprentissage à distance. À court terme – quelques semaines, peut-être – il pense que cela pourrait être un moyen de garder les étudiants sur la bonne voie, mais la pandémie a montré que ce n’est pas un modèle durable.

“Je pense que ce sera une réponse automatique dans la plupart des endroits aux perturbations à court terme de la scolarité”, a-t-il déclaré. « Ça va être la première réaction, alors que, pendant les ouragans, c’était : Où pouvons-nous amener ces élèves dans un autre lieu physique où ils pourront reprendre leur expérience scolaire ? Maintenant, je pense que ça va être : comment pouvons-nous nous organiser pour fournir un apprentissage à distance ? »

Les écoles de Mora, au Nouveau-Mexique, sont passées à l’apprentissage à distance en avril dernier lorsque la ville a été évacuée en raison d’un incendie de forêt.

Ce fut un début difficile, a déclaré le surintendant Marvin MacAuley. Certains des étudiants et enseignants déplacés se trouvaient dans des centres d’évacuation, sans accès à leur technologie. Au fil du temps, les gens ont pu accéder à des ordinateurs ou des tablettes et à Internet.

À la mi-août, les élèves ont repris le chemin de l’école, en personne, pour la première fois depuis l’incendie. L’année a commencé en mettant l’accent sur l’apprentissage socio-émotionnel, pour faire face aux difficultés rencontrées par les élèves. Même avec les travailleurs sociaux qui tendaient la main, MacAuley a déclaré qu’il était difficile d’évaluer comment les élèves se débrouillaient pendant l’apprentissage à distance.

“Quand il y a beaucoup de choses qui se sont passées, il vaut mieux avoir les enfants en personne afin que vous puissiez voir comment ils vont, prendre note de leurs comportements et leur fournir le soutien”, a-t-il déclaré.

À Cresskill, dans le New Jersey, après le passage de l’ouragan Ida en 2021, le bâtiment abritant le lycée et le collège a été laissé sous l’eau. Le système scolaire n’avait d’autre choix que de commencer l’année scolaire virtuellement.

“C’est dur”, a déclaré le surintendant Michael Burke. «C’est difficile pour les enfants qui ont des problèmes de santé mentale. C’est dur pour les enfants pour la socialisation. Et c’est difficile pour les parents qui doivent s’arranger pour que quelqu’un soit à la maison. Vous savez, et c’est la partie la plus frustrante, c’est que c’est arrivé dans la foulée de COVID. Et les gens étaient à un point de rupture.

Finalement, Cresskill a proposé un apprentissage hybride, en collaboration avec une église locale, en utilisant ses 14 salles de classe. Plus tard, en février, l’école a déménagé dans l’église d’une ville voisine, ce qui a permis aux élèves d’y retourner tous les jours.

La fille de Sarah Barrs, qui est maintenant en septième année, devait se rendre à l’orientation la semaine où la tempête a décimé l’école. Elle a déclaré que certains considéraient l’apprentissage à distance comme une solution adéquate car ils l’avaient déjà fait par nécessité.

“Ce n’est pas l’école,” dit-elle. “C’est un dernier recours et cela ne devrait pas être une béquille sur laquelle nous comptons pour aller à l’école.”

À Jackson, Johnson a utilisé son expérience de la pandémie pour aider les nouveaux enseignants de son école lorsque le district s’est mis en ligne pendant la crise de l’eau. D’une part, il a essayé de s’assurer que les étudiants avaient leurs caméras portables allumées, dans l’espoir de les garder concentrés. Les enseignants ont travaillé dur l’année dernière pour aider les élèves à rattraper leur retard, a-t-il dit, et il s’est inquiété des effets potentiels d’une autre fermeture prolongée.

Lorsque la pression de l’eau est revenue, le système scolaire a transporté certains élèves et enseignants vers des sites alternatifs pour les ramener le plus rapidement possible à l’enseignement en personne.

“Ce n’est certainement pas notre première option”, a déclaré Sherwin Johnson, porte-parole des Jackson Public Schools. “Les faire ne pas apprendre du tout, ce qui serait l’autre option, est inacceptable.”

L’écrivain d’Associated Press, Jeff Amy, a contribué à ce rapport d’Atlanta.

Brooke Schultz est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

