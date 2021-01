En plus des fermetures d’écoles, les examens GCSE et A-level sont annulés pour une deuxième année.

En remplacement des examens traditionnels, les étudiants GCSE et A-Level recevront leurs résultats à partir de leurs notes évaluées par les enseignants et, dans certains cas rares, de certains mini examens externes, qui peuvent avoir eu lieu tout au long de l’année.

Cependant, M. Williamson a exprimé son intérêt à explorer « la possibilité de fournir des tâches ou des documents définis en externe ». Bien que les enseignants fournissent les notes finales, le secrétaire à l’éducation a déclaré que les examens peuvent être utilisés comme une ressource «pour soutenir leurs évaluations des élèves».

En savoir plus: Suivi des vaccinations Covid au Royaume-Uni: sommes-nous sur le point de mettre fin au verrouillage?

Quelles sont les règles applicables aux enfants des travailleurs clés et des enfants vulnérables?

Le ministère de l’Éducation (DfE) a déclaré que les enfants dont au moins un parent ou un tuteur était un travailleur essentiel pouvaient assister aux cours – même si les parents travaillaient à domicile.

Il est intervenu après que des inquiétudes ont été soulevées concernant les risques de transmission du Covid-19 alors que plus de la moitié des élèves se trouvaient sur place dans certaines écoles primaires.

Ceux qui ont droit à des repas scolaires gratuits continueront de les recevoir pendant les fermetures, selon M. Johnson.

Matt Hancock a déclaré le 11 janvier que Gavin Williamson, le secrétaire à l’éducation, enverrait 500 000 ordinateurs portables à des enfants vulnérables pour s’assurer qu’ils puissent accéder à des cours à distance.

Le Premier ministre a déclaré aux députés que 560 000 ordinateurs portables avaient été distribués en 2020, mais cela reste en deçà des 1,5 million d’élèves qui, selon l’Ofcom, n’ont pas d’appareils numériques à la maison, sur lesquels ils peuvent apprendre.

M. Williamson a déclaré le 21 janvier que 1,3 million d’appareils électroniques supplémentaires seraient distribués pour aider à l’apprentissage à distance, car les écoles resteraient fermées.

Un porte-parole du DfE a déclaré: «Les écoles sont ouvertes aux enfants vulnérables et aux enfants des travailleurs critiques. Nous attendons des écoles qu’elles travaillent avec les familles pour garantir que tous les enfants travailleurs critiques aient accès à un endroit si cela est nécessaire.

« Si les travailleurs critiques peuvent travailler à domicile et s’occuper de leurs enfants en même temps, ils devraient le faire, mais sinon, cette disposition est en place pour leur permettre de fournir des services vitaux. »

Le DfE a également déclaré que les écoles devaient «fortement encourager» les enfants vulnérables à aller en classe.

Les enfants vulnérables pourraient inclure «les élèves qui peuvent avoir des difficultés à s’engager dans l’enseignement à distance à la maison» en raison d’un manque d’appareils ou d’un espace calme pour étudier, selon les conseils.

Mais les directives du gouvernement indiquent que les parents qui choisissent de garder les enfants hors de la classe ne seront pas pénalisés.

Que signifient les niveaux pour les écoles?

Les nouvelles mesures de verrouillage signifient que tout le pays sera soumis aux mêmes mesures plus sévères, y compris la fermeture de toutes les écoles. Cela signifie que le système de niveaux n’est pas actuellement en place.

M. Johnson a déclaré lors de l’annonce de la fermeture des écoles: «Je tiens à souligner que le problème n’est pas que les écoles ne sont pas sûres pour les enfants.

« Le problème est que les écoles peuvent néanmoins agir comme des vecteurs de transmission, provoquant la propagation du virus entre les ménages. »

Cependant, le premier ministre a suggéré que l’Angleterre reviendrait au système de niveau régional à la fin du verrouillage, ce qui signifie que les écoles peuvent rouvrir si les règles de niveau restent les mêmes. Cependant, des sources ont suggéré que les niveaux pourraient s’appliquer à l’ensemble du pays, plutôt qu’à la zone géographique.

«L’appétit pour les niveaux régionaux ne viendra que si vous avez de larges pans du pays dont le nombre de cas et les nouveaux nombres de cas et les hospitalisations sont nettement inférieurs.» a déclaré une source.

On pense que les responsables accordent la priorité à la réouverture des écoles avant tout autre assouplissement des restrictions, comme la réouverture de l’hospitalité et le fait de permettre à la famille et aux amis de se rencontrer à l’extérieur.

En savoir plus sur le système de niveau précédent:

Y a-t-il des changements aux examens?

Gavin Williamson, le secrétaire à l’éducation, a indiqué que les examens GCSE, A-Level et AS peuvent avoir lieu après tout.

M. Williamson a évoqué cette possibilité dans une lettre adressée au régulateur en chef des examens le 13 janvier. Cela contredit son annonce le 6 janvier selon laquelle les examens n’auraient pas lieu cet été.

M. Williamson a expliqué que le remplacement serait une « forme de notes évaluées par les enseignants, avec une formation et un soutien fournis pour s’assurer que ces notes sont attribuées de manière équitable et cohérente dans tout le pays ».

Cependant, le secrétaire à l’Éducation a déclaré le 13 janvier qu’il «aimerait explorer la possibilité de fournir des tâches ou des documents externes».

Alors que les notes prédites des enseignants seront toujours utilisées, les examens peuvent être nécessaires pour que les enseignants puissent «s’appuyer sur cette ressource pour soutenir leurs évaluations des élèves», a-t-il déclaré.

Auparavant, M. Williamson avait déclaré à la Chambre des communes que, si les examens sont le moyen le plus juste de tester les connaissances d’un élève, la pandémie de Covid signifie qu’il n’est « pas possible d’avoir des examens cette année » et les ministres « feront confiance aux enseignants plutôt qu’aux algorithmes ». .

Le ministère de l’Éducation et Ofqual lanceront une consultation conjointe sur les plans plus tard cette semaine, et cela durera quinze jours.

Comment les tests dans les écoles fonctionneront-ils?

En décembre, les ministres ont déclaré que les élèves et les enseignants du secondaire pourraient subir des tests de flux latéral quotidiens pendant une semaine s’ils étaient en contact étroit avec une personne qui a été testée positive pour le virus.

Cela signifierait que les enfants pourraient poursuivre leurs études à l’école plutôt que des classes entières ou des groupes d’âge renvoyés à la maison pour s’isoler pendant 10 jours.

Mais le 20 janvier, une déclaration conjointe de Public Health England (PHE) et de NHS Test and Trace a déclaré que l’équilibre entre les risques et les avantages d’un programme de test quotidien dans les écoles n’était plus clair et que les plans étaient suspendus, en raison de la hausse taux de transmission et taux d’attaque secondaire observés dans la nouvelle variante Covid.