Les écoles rouvrent avec une sécurité renforcée dans le comté du Kentucky près du site de la fusillade sur l’I-75 ce week-end

Les petits-enfants de Carol Hasty sont de retour à l’école quelques jours après une un homme armé a ouvert le feu sur une autoroute voisine dans le Kentucky, mais elle n’en est pas contente – même avec la protection policière renforcée.

Hasty a déclaré que les écoles du comté de Rockcastle auraient dû rester fermées, les élèves devant suivre un apprentissage virtuel à domicile, jusqu’à ce que l’agresseur qui a tiré des balles sur l’Interstate 75 soit arrêté. Le comté de Rockcastle se trouve juste au nord de l’endroit où 12 véhicules ont été touchés et cinq personnes blessées lors de l’attaque de samedi.

Les recherches se sont poursuivies jeudi dans une zone boisée et accidentée où Joseph Couch, le tireur présumé, se cacherait. L’attaque a eu lieu dans le comté de Laurel, dans le sud-est du Kentucky, mais la ville la plus proche est Livingston, dans le comté de Rockcastle. Livingston se trouve à 101 kilomètres au sud de Lexington, dans le Kentucky.

Les écoles du comté de Rockcastle ont rouvert mercredi et les petits-enfants de Hasty, une fille de septième année et un garçon de cinquième année, prennent le bus pour se rendre à l’école. Leur bus est escorté par la police, a déclaré Hasty, mais cela n’a pas apaisé ses inquiétudes quant à sa sécurité alors que le tireur est toujours en liberté.

« S’il voulait tirer sur un bus, cela n’aurait aucune importance qu’il y ait 10 voitures de police », a déclaré Hasty par téléphone jeudi.

Les écoles sont restées fermées dans plusieurs autres districts de la région, l’enseignement virtuel étant en cours dans certains, alors que les résidents restent sur le qui-vive alors que les recherches policières intenses se poursuivent.

Dans le comté de Rockcastle, les responsables scolaires ont travaillé avec les forces de l’ordre pour renforcer la sécurité lors de la réouverture des écoles, a déclaré le district dans un message sur les réseaux sociaux. Des policiers supplémentaires sont affectés aux campus scolaires, tous les élèves et le personnel restent à l’intérieur pendant la journée scolaire et les portes des salles de classe sont verrouillées. Certaines lignes de bus ont été suspendues et des escortes policières ont été fournies aux bus dans les zones les plus proches du lieu de la fusillade. Les administrateurs scolaires de la région n’ont pas répondu à un appel jeudi pour obtenir des commentaires.

« Le district a travaillé avec diligence pour assurer un retour en toute sécurité pour les élèves et le personnel, avec des protocoles de sécurité renforcés pour donner la priorité au bien-être de l’ensemble de la communauté scolaire », a déclaré le district sur les réseaux sociaux.

Sherry Barron a déclaré que les responsables de l’école avaient une décision difficile à prendre, mais elle aurait préféré que l’apprentissage se fasse en ligne au moins jusqu’à cette semaine pour donner aux enquêteurs plus de temps pour retrouver le suspect. Son fils de septième année n’était pas inquiet de retourner à l’école, a-t-elle dit, et elle a confiance dans le plan de sécurité.

« Les enfants sont en sécurité », a-t-elle déclaré par téléphone. « Je n’ai donc pas hésité à l’envoyer à l’école. »

Lors d’une visite jeudi dans le comté de Laurel pour rencontrer les forces de l’ordre, le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a déclaré que les responsables du comté de Rockcastle avaient élaboré un bon plan de sécurité. Et les autorités ont « redoublé d’efforts » pour assurer la sécurité des habitants de la région pendant que les recherches se poursuivent, a-t-il ajouté.

« Nous ne retirerons pas de ressources de la recherche pour ces autres activités », a déclaré le gouverneur. « Nous voulons simplement nous assurer que les gens sont prêts à essayer de reprendre leur vie quotidienne, qu’il y a cette présence supplémentaire (des forces de l’ordre) où les gens peuvent se sentir un peu mieux. »

Des agents de la police de l’État du Kentucky ont été mobilisés dans tout l’État pour aider aux recherches concentrées dans une zone reculée à environ 13 kilomètres au nord de Londres, le siège du comté de Laurel, où les forces de l’ordre ont été stationnées.

Les recherches se poursuivent au sol et dans les airs dans le cadre d’un effort coordonné entre les agences locales, étatiques et fédérales, a déclaré jeudi le commissaire de la police d’État Phillip Burnett Jr.

« C’est un terrain très dangereux et cela prend du temps, mais nous allons nettoyer cette zone », a déclaré Burnett. « Et ensuite, après avoir nettoyé cette zone, nous devrons peut-être étendre et adapter nos activités à l’avenir. »

Quatre des personnes blessées ont été libérées de l’hôpital et l’autre victime devrait survivre, a déclaré Beshear.

« Étant quelqu’un qui a eu des amis dans ces fusillades de masse qui ne se sont pas aussi bien passées, c’est une bénédiction, même dans une situation vraiment terrible », a déclaré le gouverneur aux journalistes plus tard au Capitole du Kentucky.

L’un des amis les plus proches de Beshear est décédé dans un Fusillade de masse de 2023 dans une banque à Louisville, Kentucky.

Peu avant la fusillade survenue ce week-end dans le sud-est du Kentucky, Couch, 32 ans, a écrit dans un SMS : « Je vais tuer beaucoup de gens. J’essaierai au moins. » Dans un autre SMS, Couch a écrit : « Je me tuerai ensuite. » Les messages ont été révélés dans une déclaration sous serment relative à un mandat d’arrêt.

L’affidavit ne décrit pas la relation entre Couch et la femme qui a reçu les SMS. Couch et la femme ont un enfant ensemble mais ne se sont jamais mariés, selon un avocat qui s’est occupé des arrangements relatifs à la garde du couple et de leur fils né en 2016.

Selon Beshear, la menace de la violence armée est « un mal qui existe actuellement dans notre société » et devrait susciter « un véritable débat sur la nécessité de faire quelque chose ». Il a vanté une mesure connue sous le nom de « loi du drapeau rouge » qui permet aux tribunaux d’émettre des ordonnances temporaires interdisant à une personne de posséder des armes sur la base d’une preuve de danger imminent. Le Kentucky n’a pas de loi de ce type et peu de réglementations sur l’achat d’armes à feu et leur port en public.

« Une « loi sur le drapeau rouge » n’aurait peut-être pas pu arrêter tous ces phénomènes, mais elle pourrait en arrêter certains », a déclaré Beshear.