Les écoles risquent de FERMER, la plupart des élèves risquant d’être renvoyés chez eux alors que les enseignants se préparent à voter pour rejoindre le chaos de la grève

Les ÉCOLES pourraient être contraintes de fermer dans les mois à venir si les enseignants se mettent en grève, a-t-on rapporté.

Les membres du syndicat votent sur l’opportunité de continuer avec des débrayages massifs en Angleterre et au Pays de Galles au début de 2023.

Une salle de classe dans une école à Hexham, Northumberland Crédit : Getty

L’Association of School and College Leaders (ASCL) déciderait de ses prochaines étapes après un “vote consultatif” le mois dernier.

Et le vote pour les membres du syndicat des enseignants NASUWT, de l’Association nationale des chefs d’établissement (NAHT) et du Syndicat national de l’éducation (NEU) se termine le 13 janvier.

Si les grèves se poursuivent, les écoles pourraient être obligées de renvoyer chez eux tous les élèves, sauf les plus vulnérables.

Cela fermerait plus ou moins l’éducation ordinaire, comme lors des fermetures pandémiques.

Des plans d’urgence sont déjà en place pour éviter que les enfants ne se privent de nourriture ou soient victimes de négligence, d’abus et d’exploitation criminelle si les salles de classe ferment, rapporte The Telegraph.

Mais une source d’un syndicat de direction d’école a déclaré au journal qu’elle serait “très surprise” de voir les écoles complètement fermées, tout en admettant que c’était une possibilité.

“Je pense [school leaders] trouverait une situation très difficile. [But] Je ne pouvais pas voir cela se produire franchement”, ont-ils ajouté.

Le NEU a harcelé ses 300 000 membres avec des appels à froid et des SMS les suppliant de soutenir l’action revendicative.

Il a besoin d’un taux de participation de 50%, avec 40% du personnel éligible soutenant les grèves pour appeler à un débrayage.

Le mois dernier, les enseignants ont annoncé qu’ils s’uniraient pour agir dans un différend sur les salaires.

Il a été confirmé que les membres de la NASUWT dans les écoles primaires écossaises feront la grève le 10 janvier, tandis que les enseignants travaillant dans les écoles secondaires se retireront le 11 janvier.

La grève coïncidera avec l’action des membres de l’Educational Institute of Scotland (EIS), qui sortiront les 10 et 11 janvier, rejoints par les membres de la Scottish Secondary Teachers’ Association (SSTA) le deuxième jour.

Le NASUWT demande une allocation salariale entièrement financée de 12% pour 2022/23 et a déclaré que l’offre salariale actuelle présentée par les ministres et Cosla équivaut à une nouvelle réduction de salaire en termes réels.

Le Dr Patrick Roach, secrétaire général de la NASUWT, a déclaré : “Nous n’avons pas eu le choix.

“À une époque où les enseignants sont confrontés à la plus grande pression sur leurs finances depuis une génération, offrir ce qui équivaut à une nouvelle réduction de salaire en termes réels n’est tout simplement pas suffisant.

“Nos membres ne sont pas prêts à rester les bras croisés pendant que leur salaire diminue et que leur coût de la vie augmente.

“Le gouvernement et les employeurs devront présenter une offre salariale considérablement améliorée s’ils veulent voir la fin de ce conflit.”

« TRAVAIL CRITIQUE »

Les enseignants ont déjà rejeté un accord qui verrait la plupart du personnel dans les salles de classe recevoir une augmentation de salaire de 5%, bien que les enseignants les moins bien rémunérés obtiendraient une augmentation de 6,8%.

Mike Corbett, responsable national de la NASUWT en Écosse, a déclaré : “L’enseignement est un travail essentiel et un défi unique et de plus en plus difficile.

“Les enseignants veulent simplement des niveaux de rémunération qui reflètent les années de formation qu’ils ont suivies, le niveau élevé de charge de travail impliqué et les compétences nécessaires pour répondre aux besoins de tous les élèves.

“Ils veulent des salaires qui permettent aux enseignants expérimentés de rester dans la profession à long terme et qui inciteront les nouveaux entrants à rejoindre l’enseignement.

“Ils veulent des niveaux de rémunération qui démontrent qu’ils sont respectés et valorisés en tant que travailleurs clés qu’ils sont.”

La grève de l’EIS du 10 janvier impliquera des membres dans les écoles primaires, les écoles spécialisées et les sites de la petite enfance.

Le lendemain, l’EIS, rejoint par la SSTA, organisera une autre grève dans les écoles secondaires et les écoles secondaires spécialisées.

Katie Hagmann, porte-parole des ressources de Cosla, a déclaré: “Nous sommes déçus que les grèves se poursuivent.”

Elle a déclaré que les enseignants en Écosse sont déjà bien payés au-dessus de leurs homologues en Angleterre et au Pays de Galles.

Les ministres ne peuvent pas forcer les écoles en Angleterre à prendre des mesures spécifiques pour faire face aux grèves car elles sont gérées par des fiducies académiques et des autorités locales.

Au lieu de cela, le gouvernement doit se contenter de donner des conseils aux écoles et de négocier avec les syndicats.

Un porte-parole du ministère de l’Éducation a déclaré: “Après deux ans d’éducation perturbée pour les jeunes, la grève n’est tout simplement pas une solution responsable.”