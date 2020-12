Le gouvernement pourrait garder les écoles fermées en janvier après qu’une nouvelle souche de Covid-19 a frappé le Royaume-Uni et que les cas ont augmenté de 55% en une semaine.

Les syndicats d’enseignants ont écrit à Boris Johnson pour lui demander de garder les écoles fermées au milieu des preuves croissantes que la variante du virus infecte les enfants «plus efficacement».

Les scientifiques du Groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires nouvelles et émergentes (Nervtag) ont suggéré que c’est la raison pour laquelle les taux de virus ont continué d’augmenter lorsque les écoles étaient ouvertes, mais que les adultes restaient à la maison pendant le deuxième verrouillage.

Les écoles ont été fermées le 18 décembre, pour permettre six jours avant que les familles ne commencent à se mélanger la veille de Noël, mais la nouvelle souche est si virulente que Noël a été annulé pour tous sauf un jour aux niveaux 1, 2 et 3, et un verrouillage local – Tier 4 – a été introduit à Londres et dans le sud-est.

Les taux d’infection à Londres sont les plus élevés parmi les élèves du secondaire, avec 715,1 cas pour 100 000 enfants de 15 à 19 ans et 613,5 cas pour les 10 à 14 ans.

Une source gouvernementale a déclaré: «Ils envisagent d’étaler les écoles plus longtemps, peut-être pour tout le mois de janvier. L’accent a été mis principalement sur les écoles secondaires, mais elles n’en sont pas encore là. Les discussions sont en cours.

« De toute évidence, le gouvernement est d’avis que nous essayons de garder les écoles ouvertes le plus longtemps possible en raison des préjudices potentiels que les enfants subissent lorsqu’ils sont fermés, mais cela dépend vraiment de trouver davantage à partir des données. »

Essai

À l’heure actuelle, la politique du gouvernement stipule que les élèves retourneront dans les écoles secondaires sur une base échelonnée pour permettre le déploiement de tests de masse Covid. Les tests commenceront le 4 janvier avec tous les élèves à l’école avant le 11 janvier. Les élèves des années 11 et 13 auront la priorité pour reprendre les études GCSE et A-level.

Les écoles utiliseront des tests d’écoulement latéral, qui produiront des résultats en 30 minutes, et en cas de résultat positif, un deuxième échantillon sera envoyé à un laboratoire pour confirmation. Des kits de test seront envoyés aux écoles prêtes pour le début du trimestre et le personnel sera formé pour administrer les tests.

Les ministres ont indiqué qu’ils avaient l’intention de mettre en place des tests de masse dans les écoles primaires en temps voulu.

Que signifient les niveaux pour les écoles?

Les écoles et les collèges sont ouverts dans tous les domaines pendant les trimestres, y compris au niveau 4, mais cela pourrait changer en janvier.

Chaque école a été chargée d’élaborer des plans pour garantir que les enfants continuent de recevoir une éducation même s’ils doivent rester à la maison.

Distanciation sociale et «bulles»

Lorsque les écoles ont rouvert en septembre, le gouvernement a publié 25 000 mots d’orientation expliquant comment les écoliers et le personnel devraient être protégés.

Des «bulles» ont été créées pour que les jeunes apprennent et se mélangent avec leurs camarades. Les grandes assemblées ou le culte collectif ne devraient pas inclure plus d’un groupe. Les heures de pause et de déjeuner peuvent être décalées pour séparer les bulles. S’assurer que ces «groupes distincts ne se mélangent pas» permet d’identifier plus rapidement et plus facilement les contacts en cas d’apparition d’un cas de coronavirus positif ou si quelqu’un présente des symptômes.

Les bulles peuvent être plus grosses et devenir des «bulles annuelles» entières, si les exigences de l’enseignement l’exigent. Les livres, jeux et équipements partagés peuvent être utilisés au sein de ce groupe, mais doivent être nettoyés s’ils sont ensuite utilisés par une autre bulle.

Les enfants plus âgés seront encouragés à éviter tout contact étroit les uns avec les autres, en partie parce que les risques augmentent avec l’âge. Les enseignants ne sont pas limités à une seule «bulle», mais sont instamment priés de rester à l’avant de toute classe pour réduire les contacts. En classe, les élèves doivent s’asseoir côte à côte et tournés vers l’avant.

L’utilisation de la salle du personnel par les enseignants est également censée être «minimisée».

Si un élève ou un enseignant présente des symptômes ou un diagnostic positif

Les écoles doivent contacter immédiatement les équipes locales de protection de la santé afin de retrouver les personnes en contact étroit avec l’enfant. Actuellement, les élèves d’une bulle, d’un groupe d’âge et très rarement de l’école entière peuvent être invités à s’isoler. Une unité de test mobile pourrait être envoyée sur un campus.

Au cours de la nouvelle année, les écoles se verront proposer des «tests en série» des contacts étroits du personnel et des élèves dont le test est positif pour éviter que des groupes d’une année entiers s’isolent à la maison.

NHS Test and Trace serait informé afin que la famille et les amis puissent être contactés et éventuellement isolés.

L’élève ou l’enseignant serait mis en quarantaine pendant 14 jours et testé. Si un enfant présentant des symptômes attend d’être recueilli par un parent, il doit être transféré dans une pièce pour être isolé, sous la surveillance d’un adulte si nécessaire.

Les enseignants qui aident un enfant présentant des symptômes ne doivent pas s’auto-isoler à moins qu’ils ne développent eux-mêmes des symptômes. Cependant, ils doivent se laver soigneusement les mains et porter un EPI lorsqu’ils sont avec l’enfant. La zone où se trouve une personne soupçonnée d’avoir du Covid-19 doit ensuite être nettoyée intensivement.

Si un parent insiste pour qu’un enfant présentant des symptômes soit scolarisé, le chef d’établissement peut refuser de prendre l’élève s’il croit qu’il y a une menace pour les autres.

Le professeur Tim Spector a révélé que les enfants de moins de 18 ans présentaient une gamme de symptômes complètement différente de celle des adultes et que s’ils avaient une toux ou une congestion, ils souffraient presque certainement du rhume qui envahit les écoles.

Couvre-visage