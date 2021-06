Les écoles rattrapent l’argent pour l’année prochaine « un peu plus d’un mois de Eat Out to Help Out »

L’argent de rattrapage pour les écoles au cours de la prochaine année scolaire n’est « qu’un peu plus » que le montant dépensé pour un mois du programme Eat Out to Help Out, selon un groupe de réflexion.

Cela survient après que le gouvernement a annoncé que 1,4 milliard de livres sterling de plus serviraient à inverser l’impact de la pandémie de Covid sur l’apprentissage des élèves, principalement pour le tutorat, bien que les chefs d’établissement aient affirmé que cela n’était pas à la hauteur de ce qui était nécessaire.

Une analyse de l’Education Policy Institute (EPI) a révélé qu’un total de 984 millions de livres sterling avait été engagé pour rattraper son retard pour la prochaine année universitaire, ce qui, selon le groupe de réflexion, était une « année clé pour la reprise de l’éducation ».

En comparaison, le gouvernement a dépensé 840 millions de livres sterling pour son programme phare Eat Out to Help Out pour soutenir les restaurants, cafés et pubs l’été dernier.

Le programme – qui offrait aux clients des repas à prix réduit – a duré tout le mois d’août.

David Laws, président exécutif du PEV, a déclaré: « Les pertes d’apprentissage au cours de la dernière année en Angleterre ont été très importantes et nécessitent un plan de relance de politiques fondées sur des preuves et soutenues par un financement adéquat de la part du gouvernement. »

Il a ajouté : « Il est frappant de constater qu’en un mois, le gouvernement a dépensé presque autant pour subventionner les repas dans les pubs et les restaurants qu’il propose maintenant de dépenser pour financer la récupération scolaire sur une année complète pour environ neuf millions d’enfants. »

Geoff Barton de l’Association for School and College leaders a déclaré que l’analyse du PEV suggère que le gouvernement considère l’éducation des enfants comme « moins importante » que les mesures de soutien au secteur hôtelier.

« Il était prêt à dépenser presque autant pour le programme Eat Out to Help Out au cours d’un seul mois que pour le rétablissement de l’éducation au cours d’une année scolaire entière », a déclaré le dirigeant syndical.

« La seule conclusion possible est que le gouvernement n’attache pas la même importance à l’éducation qu’aux autres priorités de dépenses publiques. »

Pendant ce temps, Paul Whiteman du syndicat des chefs d’établissement NAHT a déclaré: « Comme le souligne EPI, le gouvernement n’est pas opposé à dépenser de l’argent quand il le souhaite. »

Il a déclaré que le programme Eat Out to Help Out n’était « qu’une partie du soutien qui a été accordé aux entreprises qui totalisent des dizaines de milliards ».

Le secrétaire général du syndicat a ajouté : « Bien sûr, le soutien aux entreprises est important, mais cela montre à quel point les enfants et les jeunes semblent se situer loin dans la liste des priorités du gouvernement. »

Le récent programme de rattrapage de 1,4 milliard de livres sterling – qui porte le total des engagements pour la reprise de l’éducation jusqu’à présent à plus de 3 milliards de livres sterling – a déclenché des réactions négatives cette semaine, les syndicats de l’éducation affirmant qu’il ne va pas assez loin.

Le commissaire du gouvernement pour la relance de l’éducation a également démissionné en signe de protestation.

L’EPI a déclaré que la récente augmentation du financement de 1,4 milliard de livres sterling s’élevait à environ 50 livres sterling de plus par élève chaque année et a appelé cela « une fraction du niveau de financement requis pour inverser la perte d’apprentissage observée par les élèves » depuis mars de l’année dernière.

Conjugué à un paquet de 1,7 milliard de livres sterling annoncé plus tôt cette année, l’EPI a estimé que le financement global du gouvernement pour la reprise de l’éducation s’élevait à un total d’environ 310 livres par élève sur trois ans.

Cela se compare à un financement total équivalent de 1 600 £ par élève réservé aux États-Unis et de 2 500 £ par élève aux Pays-Bas sur la même période, selon l’EPI.

Le parti travailliste a déclaré qu’il prévoyait de forcer un vote à la Chambre des communes mercredi sur les plans de rattrapage scolaire du gouvernement, que le secrétaire fantôme à l’Éducation a qualifié de « totalement insuffisants ».

Interrogé sur les estimations du dernier lot de financement de rattrapage s’élevant à 50 £ par élève et par an, Gavin Williamson a déclaré à LBC cette semaine: « C’est tout à fait sans précédent d’obtenir ce montant d’argent en dehors d’un examen des dépenses. »

Annonçant le financement de 1,4 milliard de livres sterling, le secrétaire à l’Éducation a déclaré que cela « contribuerait grandement à stimuler l’apprentissage des enfants » à la suite de la perturbation de Covid et « aiderait à réduire l’écart de réussite que nous nous efforçons d’éradiquer ».

Le porte-parole du ministère de l’Éducation (DfE) a déclaré: «Nous nous sommes engagés dans un plan de relance de l’éducation ambitieux et à long terme, comprenant un investissement à ce jour de plus de 3 milliards de livres sterling et une expansion significative de notre programme de tutorat, pour aider les enfants et les jeunes à rattraper l’apprentissage perdu pendant la pandémie.