La pandémie a déjà forcé les écoles à travers le pays à licencier des employés non syndiqués, dépensant plutôt l’argent pour la technologie d’apprentissage à distance, la modernisation des bâtiments, les programmes de test et de surveillance et d’autres dépenses liées aux coronavirus. L’éducation a été parmi les secteurs les plus durement touchés de l’économie, selon une analyse par les Pew Charitable Trusts , avec un emploi en baisse de 8,8% en octobre par rapport à l’année précédente et inférieur à tout autre moment au cours des deux dernières décennies – une perte de millions d’emplois.

«Nous allons avoir besoin de bien plus d’investissements à la fois à court terme, pour traiter avec Covid, et à long terme», a déclaré Chip Slaven, un lobbyiste de la National School Boards Association.

Les écoles peuvent s’attendre à environ 54 milliards de dollars du plan de relance des coronavirus approuvé par le Congrès tard lundi soir. Mais les responsables affirment que ce n’est pas suffisant pour compenser les pertes écrasantes que les budgets nationaux et locaux ont subies pendant la pandémie, ou les coûts de l’apprentissage à distance et des tentatives de ramener les étudiants dans les salles de classe.

Les écoles publiques de nombreuses régions du pays se dirigent vers une falaise financière, alors que le coronavirus fait grimper les coûts de l’éducation tandis que les recettes fiscales et les inscriptions d’étudiants continuent de baisser.

La crise budgétaire se profile à un moment où les familles qui en avaient assez de l’éducation à l’époque de la pandémie se sont de plus en plus tournées vers les écoles privées et à charte ou ont choisi d’éduquer leurs enfants à la maison. C’est potentiellement une ponction majeure sur les budgets des écoles publiques, car la plupart des États basent le financement des écoles au moins en partie sur le nombre d’inscriptions.

L’association des commissions scolaires a estimé que jusqu’à trois millions d’étudiants – environ 6% de la population des écoles publiques – ne sont pas en classe actuellement, et ce nombre pourrait augmenter.

«Nous devrons voir combien de ces gens rentreront chez eux une fois que la normalité pourra être atteinte», a déclaré David Adkins, directeur exécutif et chef de la direction du Conseil des gouvernements des États. Mais si la pandémie accélère l’exode des familles aisées du système scolaire public, a-t-il dit, il craint que la perte des inscriptions et du soutien politique ne déclenche une «spirale de la mort», affaiblissant davantage les écoles publiques à un moment où les élèves pauvres et défavorisés sont déjà en retard.