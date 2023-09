Les écoles publiques françaises appliqueront un code vestimentaire interdisant les abayas islamiques, déclare Macron

Les étudiants français ne franchiront pas la porte s’ils se présentent à l’école en robes longues, a clairement indiqué vendredi le président Emmanuel Macron, affirmant que les autorités seraient « intraitables » pour faire appliquer une nouvelle règle à la reprise des cours la semaine prochaine.

Le ministre français de l’Éducation, Gabriel Attal, a annoncé il y a six jours lors d’une conférence de presse que les robes portées principalement par les musulmans, appelées abayas pour les filles et les femmes et khamis pour les garçons et les hommes, seraient interdites à compter de la rentrée scolaire lundi.

La Première ministre française Élisabeth Borne a rejeté dimanche toute accusation de traitement injuste en introduisant cette interdiction. « Je constate qu’il y a des manipulations et des tentatives de provocation de la part de certains. Je pense notamment à LFI (La France Insoumise ou France Unbowed – un parti politique français de gauche) », a déclaré Borne dans une interview à la radio française RTL.

« Mais je tiens à affirmer les choses très clairement : il n’y a pas de stigmatisation. Chacun de nos concitoyens, quelle que soit sa religion, a sa place dans notre pays », a-t-elle déclaré.

« Il y a un principe : la laïcité. Et il existe une loi interdisant le port de tout signe ou vêtement par lequel un étudiant manifeste son appartenance religieuse. Cette loi doit être appliquée à tout le monde et nous veillerons à ce qu’elle soit correctement appliquée », a déclaré Borne.

Macron a abordé publiquement le code vestimentaire pour la première fois après avoir visité une école professionnelle dans la région du Vaucluse, dans le sud de la France.

« Nous savons qu’il y aura des cas » d’étudiants qui mettront à l’épreuve la règle, a déclaré le président, notamment ceux qui tenteront de « défier le système républicain ». Macron a déclaré qu’ils ne pourraient pas se glisser en classe, soulignant que « nous serons intraitables sur le sujet ».

Le ministre de l’Éducation, Attal, a qualifié le port de la toge par les filles et les garçons au collège et au lycée d’« atteinte à la laïcité », un principe fondateur de la France. Il a accusé certains élèves d’utiliser la tenue traditionnelle pour tenter de déstabiliser les écoles.

La nouvelle règle a été critiquée. Les réseaux sociaux ont suscité de nombreuses critiques affirmant que les vêtements amples qui couvrent le corps ne constituent pas une démonstration ostentatoire de religion et ne devraient pas être interdits dans les salles de classe.

Le cadre de cette interdiction est une loi de 2004 visant à préserver la laïcité dans les écoles publiques françaises. La loi interdisait le port du foulard musulman mais s’appliquait également aux grandes croix chrétiennes, aux kippas juives et aux grands turbans portés par les sikhs.

Il a été adopté après des mois de fureur et de débats parlementaires marathons. Les musulmans prétendaient que cela les stigmatisait. La loi ne s’applique pas aux étudiants universitaires.

Abordant la manière dont la nouvelle mesure serait appliquée, Macron a déclaré que « du personnel spécifique » serait envoyé dans les écoles « sensibles » pour aider les directeurs et les enseignants et pour dialoguer avec les élèves et les familles, si nécessaire.

Attal a déclaré plus tôt que 14 000 personnels éducatifs occupant des postes de direction seraient formés d’ici la fin de cette année pour faire face à l’application et à d’autres questions liées au respect de la laïcité, et que 300 000 personnels seraient formés d’ici 2025.

(FRANCE 24 avec AFP et AP)