Les écoles publiques du Mississippi peuvent élaborer leurs propres politiques sur les armes à feu

Après des meurtres à la Robb Elementary School d’Uvalde, un défilé du 4 juillet près de Chicago et un centre commercial de l’Indiana, le Mississippi Board of Education a voté jeudi pour mettre à jour une politique interne de 1990 qui interdisait à toute personne autre que les forces de l’ordre de porter des armes sur les campus des écoles publiques.

Lors de la réunion d’embarquement, Erin Meyer, l’avocate générale du département de l’éducation, a déclaré que la loi de l’État accordait aux «districts scolaires locaux le pouvoir et la discrétion de déterminer» leurs politiques en matière d’armes. Les districts scolaires peuvent décider eux-mêmes si les employés qui détiennent des licences de transport améliorées peuvent ou non apporter des armes à feu sur la propriété de l’école.

« Autoriser les enseignants et les membres du public à porter des armes dans nos écoles K-12 est une idée dangereuse qui mettra davantage en péril la sécurité des élèves et du personnel », a déclaré Ice. “Nous avons besoin que les adultes dans la salle prennent des décisions politiques fondées sur des preuves qui assureront réellement la sécurité de nos enfants, plutôt que de prendre des décisions qui mettront plus d’armes dans leurs salles de classe et mettront nos enfants en danger.”